La burbuja de la energía eólica estalla mientras el precio de las acciones de Orsted se desploma

La industria de la energía eólica está pasando por una mala racha a medida que las tasas de interés aumentan y elevan los costos de construcción y mantenimiento. El precio de las acciones de Orsted se desplomó más del 20% el miércoles, una semana después de que las acciones de Siemens Energy se desplomaran más del 30%. La acción se ha desplomado más del 60% desde su punto más alto este año.

Problemas de energía eólica

Hay riesgos crecientes de que las industrias eólica y solar colapsen. En septiembre, el Reino Unido registró lo que The Guardian calificó como el “mayor desastre de energía limpia” en años. En la subasta del país para los próximos proyectos eólicos no hubo ofertas, ya que las empresas advirtieron sobre el aumento de los costos.

Mientras tanto, en Estados Unidos, varios gobernadores enviaron una carta a Biden, pidiendo al gobierno federal que apoye la industria eólica. Los gobernadores citaron los crecientes costos de la industria y las interrupciones en la cadena de suministro.

Y la semana pasada, el precio de las acciones de Siemens Energy se desplomó después de que la empresa recurrió al gobierno en busca de garantías de financiación. La compañía quiere más de 16 mil millones de dólares en garantías estatales a medida que su negocio se desacelera. Y en China, Xinjiang Goldwind advirtió que sus ganancias se desplomaron en un 98%.

Y ahora, Orsted, una empresa líder en la industria de la energía eólica, está haciendo sonar la alarma sobre su negocio. La compañía dijo que registraría un deterioro de $4 mil millones de dólares en proyectos en Estados Unidos.

Por lo tanto, existen riesgos crecientes de que el negocio de la empresa siga teniendo problemas si no se realizan inversiones importantes por parte del gobierno. En un informe, la empresa dijo que su EBITDA durante los primeros nueve meses del año fue de 15.400 millones de coronas danesas, un pequeño aumento con respecto al mismo período en 2022.

La pérdida total de la empresa ascendió a 19.900 millones de coronas danesas, mientras que el rendimiento del capital empleado (ROCE) se desplomó hasta el -14%. El director ejecutivo dijo:

“Por lo tanto, como parte de nuestra revisión en curso de nuestra cartera de energía eólica marina en EE.UU., hemos decidido detener el desarrollo de Ocean Wind 1 y Ocean Wind 2. Al mismo tiempo, hemos tomado la decisión final de inversión en Revolution de 704 MW. Proyecto eólico”.

Previsión del precio de las acciones de Orsted

El gráfico semanal muestra que el precio de las acciones de Orsted se ha desplomado con fuerza en los últimos meses. Precisamente, las acciones han caído casi un 80% desde el punto más alto registrado. Y la situación está empeorando a medida que la acción va camino de sufrir sus mayores caídas semanales desde agosto.

Las acciones de Orsted se han mantenido por debajo de todas las medias móviles y del importante nivel de soporte de 540,8 coronas danesas, el nivel más bajo de mayo. Por lo tanto, si bien la acción está claramente sobrevendida, existe la posibilidad de que la tendencia bajista continúe cayendo. Si esto sucede, el siguiente nivel importante a tener en cuenta será el de 200 coronas danesas.