Los precios de Zilliqa, Tron y Near Protocol se mantienen estables antes de la decisión del FOMC

Los precios de las criptomonedas se unieron a las acciones estadounidenses en un importante repunte mientras los operadores esperaban la importante decisión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC). El Dow Jones saltó más de 250 puntos, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq 100 subieron más del 0,80%.

Los tokens Near, Tron y Zilliqa aumentan

La moneda Near Protocol (NEAR) fue el token de mejor rendimiento el miércoles, ya que saltó al nivel más alto desde julio. Ha aumentado en los últimos 12 días seguidos y casi un 50% desde su nivel más bajo en octubre.

Near se adelantó al próximo evento NearCon programado para el 7 de noviembre. El evento suele contar con varios grandes eventos que mueven su ecosistema

El precio de Tron (TRX) también continuó su repunte alcista, lo que la convierte en la gran criptomoneda con mejor desempeño este año. La moneda saltó a $0,1007 dólares, el punto más alto desde noviembre de 2021.

Tron ha saltado debido al sólido desempeño de su ecosistema. El valor total bloqueado (TVL) en el ecosistema de JustLend se ha disparado a más de $5.700 millones de dólares, lo que lo convierte en el tercer actor más grande de la industria después de Lido y Maker. De hecho, el token JST de Just, un token de gobernanza, se sitúa cerca del punto más alto desde mayo del año pasado.

El precio de Zilliqa también siguió subiendo. El token ZIL subió a un máximo de $0,020 dólares, el punto más alto desde agosto de este año. A diferencia de Near Protocol y Tron, el ecosistema de Zilliqa ha estado relativamente silenciado en los últimos meses. Los datos de DeFi Llama y DappRadar muestran que la mayoría de las dApps del ecosistema están viendo poca acción en el mercado.

Zilliqa vs. Near Protocol vs Tron

Decisión de la Reserva Federal

El próximo catalizador clave para los precios de Near Protocol, Zilliqa y Tron es la próxima decisión de la Reserva Federal. La mayoría de los analistas creen que la Reserva Federal detendrá sus subidas de tipos por segunda reunión consecutiva.

La Reserva Federal está luchando contra numerosos desafíos en la economía estadounidense. La inflación sigue siendo obstinadamente alta, mientras que la economía parece resistente. Los datos económicos publicados la semana pasada mostraron que el PIB se expandió un 4,9% en el tercer trimestre, ya que el gasto de los consumidores se mantuvo resistente.

Sin embargo, el mercado de bonos está mostrando señales rojas ya que los rendimientos de los bonos a 10 y 30 años se mantienen en el punto más alto en más de una década. Como resultado, el gobierno está gastando ahora más de $800 mil millones de dólares para pagar su deuda y la cifra pronto podría llegar a $1 billón de dólares. Es probable que estas altcoins reaccionen a la próxima acción de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Los analistas creen que el regulador finalmente aprobará los ETF de Bitcoin de empresas como Blackrock, Invesco y Ark Invest antes de fin de año.

