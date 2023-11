Análisis del precio de las acciones de Luckin Coffee: ¿es una compra a medida que continúa el crecimiento?

El precio de las acciones de Luckin Coffee (LKNCY) divergió con el de Starbucks después de que los dos gigantes de las cadenas de café publicaran ganancias mixtas. Las acciones de Luckin se desplomaron más del 8% en la sesión previa a la comercialización, mientras que Starbucks saltó más del 7,55%.

Descarga de ganancias de Luckin Coffee

La industria del café sigue creciendo incluso cuando los consumidores enfrentan numerosos desafíos debido a las elevadas tasas de interés. En Estados Unidos, la Reserva Federal dejó las tasas de interés sin cambios en el nivel más alto en 22 años, entre 5,25% y 5,50%.

China, un mercado clave para Starbucks y Luckin Coffee, está atravesando una fuerte desaceleración a medida que se estanca la recuperación de la pandemia. Los datos publicados esta semana mostraron que los PMI manufactureros del país se desplomaron en octubre.

Al mismo tiempo, la tasa de desempleo juvenil ha aumentado mientras que las inversiones industriales y en activos fijos se han desacelerado. El importante sector inmobiliario también está colapsando, con empresas como Country Garden y Evergrande con cuidados intensivos.

Todo esto es importante para empresas como Luckin Coffee y Starbucks, que poseen miles de tiendas en China. En la mayoría de los períodos, el gasto discrecional de los consumidores tiende a debilitarse cuando a una economía no le va bien.

A pesar de todo esto, a Luckin Coffee le fue bien en el tercer trimestre. Sus ingresos netos totales aumentaron un 84,9% hasta 7.200 millones de RMB. Este crecimiento de los ingresos provino de una base baja desde que la economía estuvo bloqueada el mismo año pasado. Su margen operativo aumentó al 13,4%, mientras que las ventas en las mismas tiendas aumentaron al 23,1%.

La empresa abrió 2.437 nuevas tiendas, con lo que el número total asciende a 13.273. Este es un crecimiento notable para una empresa que se inició hace unos años. Además, ha atendido a más de 200 millones de clientes.

También tiene un balance sólido con más de 7 mil millones de RMB en efectivo y sin deuda. Su flujo de caja operativo superó los 1.300 millones de RMB o $179,6 millones de dólares en el trimestre. Por lo tanto, las acciones de Luckin Coffee retrocedieron a medida que surgieron preocupaciones sobre el crecimiento de la empresa. También cayó después de que el director de estrategia anunciara su salida.

Starbucks, por otro lado, anunció que sus ventas en mismas tiendas en EE.UU. aumentaron un 12,5% interanual. Sus ingresos en Estados Unidos aumentaron un 12,5% a $6.900 millones de dólares, mientras que los internacionales aumentaron un 11,4%.

Previsión del precio de las acciones de Luckin Coffee

He sido bastante optimista sobre el precio de las acciones de Luckin Coffee en mis artículos anteriores. Sin embargo, recientemente la acción ha perdido impulso. Ha caído más del 15% desde el punto más alto de este año.

La acción se mantiene por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 100 días. Se mantiene ligeramente por encima del importante soporte de $32,22 dólares, el punto más alto del 2 de marzo. Por lo tanto, sospecho que las acciones probablemente seguirán subiendo a medida que los compradores apunten al importante punto de resistencia de $36,90 dólares, el punto más alto el 7 de septiembre.