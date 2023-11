Las fichas de monedas Meme están regresando con fuerza, un catalizador positivo para Shiba Memu

Los precios de Bitcoin y otras criptomonedas se unieron al mercado de valores en un fuerte repunte la semana pasada a medida que mejoraron las condiciones económicas. BTC saltó a un máximo de $35,200 dólares mientras que la capitalización de mercado combinada de todas las monedas aumentó a más de $1,32 billones de dólares.

El aumento de Bitcoin coincidió con el gran regreso del mercado de valores cuando los índices Dow Jones, Nasdaq 100 y S&P 500 tuvieron su mejor semana en meses. Rendimientos de los bonos, el índice del dólar estadounidense (DXY) y el precio del petróleo crudo cayó.

El principal catalizador de esta tendencia es la decisión de la Reserva Federal y los datos relativamente débiles sobre las nóminas no agrícolas (NFP) de Estados Unidos. Estas cifras implican que la Reserva Federal probablemente mantendrá intacta su tasa de interés en los próximos meses y el recorte en 2024.

Las fichas de monedas Meme han funcionado bien

Una mirada más cercana al mercado de las criptomonedas muestra que las monedas meme han tenido buenos resultados en los últimos meses. El viernes escribimos que Memecoin (MEME) se había convertido en una criptomoneda importante a medida que su precio subía. Su capitalización de mercado aumentó a más de $200 millones de dólares a pesar de que su sitio web deja claro que no tiene utilidad ni uso.

Otras monedas meme han aumentado recientemente. El precio de Pepe saltó bruscamente, dándole una capitalización de mercado de más de $400 millones de dólares. Taboo Token, una criptomoneda en la industria para adultos, también se ha disparado, dándole una capitalización de mercado de más de $30 millones de dólares.

Este aumento de las monedas meme coincide con el aumento del índice de miedo y codicia. Los datos de CoinMarketCap muestran que el índice ha saltado a la zona de codicia de 72. En la mayoría de los casos, Bitcoin y otras criptomonedas suben cuando los inversores son generalmente codiciosos en el mercado.

El núcleo de esta codicia es la sensación de que la Reserva Federal se embarcará en una fase de flexibilización. Además, hay señales de que la economía estadounidense se está desacelerando debido a las estrictas condiciones monetarias.

La preventa de Shiba Memu continúa

El aumento de las monedas meme ha dejado a muchos inversores buscando el próximo gran avance en la industria. Esto explica por qué muchos inversores han trasladado sus recursos a las próximas monedas meme, algunas de las cuales están en preventa.

Shiba Memu, una de las monedas meme emergentes más populares, ha recaudado más de $4,36 millones de dólares de inversores en los últimos meses. Los desarrolladores esperan poder recaudar mucho más dinero gracias a la creciente demanda. Como resultado, ahora han extendido el período de preventa hasta finales de diciembre.

Hay tres razones principales por las que el token Shiba Memu probablemente tendrá un buen desempeño a largo plazo. En primer lugar, como vimos durante la pandemia, las criptomonedas tienden a tener buenos resultados cuando la Reserva Federal se muestra un poco moderada. Este probablemente será el caso cuando el banco comience a recortar las tasas de interés en 2024. En segundo lugar, las criptomonedas tienden a tener un desempeño mucho antes del período de reducción a la mitad de Bitcoin. Esta reducción a la mitad se producirá en abril de 2024.