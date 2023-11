Previsión del precio del crudo Brent: análisis técnico

Los precios del petróleo crudo han retrocedido. El Brent, el índice de referencia mundial, está en camino por tercera semana consecutiva a medida que el reciente impulso se desvanece. El miércoles cayó a un mínimo de $81,20 dólares, mucho menos que el máximo del año hasta la fecha de $95,86 dólares. De manera similar, el West Texas Intermediate (WTI) se desplomó a $76,90 dólares, también por debajo del máximo anual de $94,80 dólares.

El precio del petróleo crudo está cayendo a medida que los inversores se centran en la dinámica actual de la oferta y la demanda. Por el lado de la demanda, Rusia y la OPEP acordaron mantener sus restricciones a la oferta, cuyo objetivo es aumentar los precios.

Además, los recientes temores de que la guerra en curso entre Israel y Hamas provocarán perturbaciones en el suministro no se han materializado. Mientras continúa la guerra, otras potencias regionales como Irán y Arabia Saudita no se han visto afectadas.

Mientras tanto, como escribí en este artículo, Rusia ha seguido bombeando petróleo crudo a pesar de las sanciones en curso. El país está aprovechando los buques cisterna más antiguos para enviar millones de barriles de petróleo cada día. Los nuevos comerciantes de petróleo también han reemplazado a otras empresas occidentales como Trafigura y Vitol.

Además, el precio del petróleo crudo Brent ha subido debido a la fortaleza del dólar estadounidense. El índice del dólar ha subido a más de $106 dólares este año, lo que encarece la compra de petróleo para los países de mercados emergentes. Jerome Powell, jefe de la Reserva Federal, hablará más tarde el miércoles.

Por lo tanto, existen algunas preocupaciones de que el petróleo siga subiendo. En una declaración reciente, los analistas de JPMorgan advirtieron que el petróleo podría subir a $150 dólares. El Banco Mundial también advirtió que el petróleo podría subir a más de $150 dólares si continúa la guerra en Ucrania.

https://www.youtube.com/watch?v=E16OyrVnz9Yu0026amp;pp=ygUOY3J1ZGUgb2lsIGNuYmM%3D

Previsión del precio del crudo Brent

UKOIL gráfico de TradingView

El análisis técnico es una buena manera de predecir dónde estará un activo financiero a corto y largo plazo. En el gráfico diario vemos que el precio formó un pequeño patrón de cabeza y hombros. En el análisis de la acción del precio, este patrón es uno de los más bajistas del mercado.

El Brent también se ha desplomado por debajo del nivel de soporte clave de $88,2 dólares, el punto más alto de abril y agosto de este año. En particular, los promedios móviles de 50 y 100 días están a punto de realizar un cruce bajista mientras que el índice de fuerza relativa (RSI) se acerca al nivel de sobreventa.

Por lo tanto, las perspectivas para el Brent son bajistas, siendo el siguiente nivel a tener en cuenta los $80 dólares. Una ruptura por debajo de ese nivel lo hará caer hasta el siguiente soporte en $71,65 dólares, el nivel más bajo de mayo y junio.