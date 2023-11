USD/RUB: el rublo se recupera ante el auge de la economía rusa

El tipo de cambio USD/RUB se acerca a un nivel psicológico clave a medida que continúa la recuperación del rublo ruso y el índice del dólar estadounidense (DXY) retrocede. El par cayó a un mínimo de 92,50 el lunes y se mantiene cerca del nivel más bajo desde el 17 de agosto de este año. Ha caído casi un 10% desde el punto más alto de este año.

Rusia parece estar ganando

La guerra en Ucrania continúa y los dos países pierden miles de soldados. Si bien la guerra está lejos de terminar, hay señales de que Rusia está ganando. Por un lado, Rusia todavía ocupa más de una quinta parte de Ucrania y su economía se mantiene bien a pesar de las sanciones occidentales. La contraofensiva de Ucrania se ha estancado.

Además, hay señales de que los países occidentales están perdiendo impulso en la financiación de la guerra, que podría tardar años en concluir. En Estados Unidos, un número considerable de republicanos ha rechazado los llamados a financiar a Ucrania.

Lo más importante es que Rusia se está beneficiando de los elevados precios del petróleo crudo. El Brent se sitúa en $85 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se sitúa en $80 dólares. Rusia ha logrado eludir las políticas de control de precios de los países occidentales.

Puede lograrlo utilizando camiones cisterna viejos que no son rastreados por los países occidentales. Al mismo tiempo, Rusia ha podido trasladar sus ventas de petróleo y gas de países occidentales a países como India y Rusia.

Como resultado, los analistas creen ahora que Rusia alcanzará su objetivo de déficit presupuestario del 2%. Hace unos meses, algunos países occidentales esperaban que su déficit estuviera entre el 5% y el 6%. Los ingresos petroleros de Rusia se duplicaron con creces en octubre con respecto al mes anterior.

El rublo ruso también se está comportando bien, ya que los inversores reaccionan a los actuales controles de divisas. por las autoridades rusas. Estos controles significan que las empresas occidentales que salen de Rusia están limitadas en cuanto a cómo retirarán su dinero. Pueden vender sus negocios en rublos o en moneda extranjera. La última opción es más larga y bastante ineficaz.

Además, a la economía rusa le está yendo bien, con una tasa de desempleo del 3% mientras que el índice MOEX ha sido uno de los de mejor desempeño este año.

El rublo ruso también ha subido a medida que el índice del dólar estadounidense (DXY) ha retrocedido tras la decisión de la Fed de la semana pasada y los datos de nóminas no agrícolas (NFP).

Análisis técnico USD/RUB

Gráfico USD/RUB de TradingView

El gráfico diario muestra que el tipo de cambio USD a RUB ha bajado en los últimos días. Ha caído por debajo del lado inferior del canal ascendente, que se muestra en rojo. Los promedios móviles de 25 y 50 días han formado un patrón cruzado bajista.

Al mismo tiempo, el índice de fuerza relativa (RSI) y el oscilador estocástico apuntaron hacia abajo. Esta es una señal de que el rublo ruso está ganando impulso. Por lo tanto, la perspectiva para el par es bajista, siendo el siguiente punto a observar el punto psicológico en 90.