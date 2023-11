Algunos directores ejecutivos de web3 han visto el futuro de Internet, y el director ejecutivo de Coinbase, Brian Armstrong, es una de esas personas. En contexto, Brian cree que la revolución blockchain de la década de 2020 será como la revolución de Internet de la década de 1990.

Mientras tanto, los inversores en criptomonedas se centran en el ROI, lo que los lleva a comprar tokens como Chainlink (LINK) y BorroeFinance (ROE). Veamos qué dicen los expertos sobre los planes de Brian y estos dos tokens.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Coinbase: impulsando la innovación en criptomonedas y blockchain

Copy link to section

Recientemente, Brian Armstrong (cofundador y director ejecutivo de Coinbase) habló sobre el surgimiento de las tecnologías blockchain y criptográficas y cómo transformarán el mundo de TradFi a DeFi.

Brian cree que estas nuevas tecnologías redefinirán los pagos, la comunicación, los negocios y la interacción social.

Además, Brian comparó el efecto de las criptomonedas y blockchain en el mundo actual con el impacto de Internet en los años 90 y principios de los 2000. Como era de esperar, Coinbase se está preparando activamente para estar entre las mejores organizaciones DeFi en los próximos años.

Con esta visión en mente, la bolsa lanzó una solución de Capa 2 llamada Base y obtuvo la aprobación regulatoria para ofrecer productos derivados a sus clientes.

BorroeFinance obtiene buen desempeño en la segunda etapa de preventa

Copy link to section

BorroeFinance (ROE) es el primer mercado NFT de descuento de facturas blockchain web3 del mundo.

Como plataforma descentralizada de recaudación de fondos, BorroeFinance (ROE) permite a los creadores de contenido y a las empresas DeFi que generan ingresos generar efectivo instantáneo vendiendo sus futuros ingresos digitales a precios reducidos.

BorroeFinance ha atraído a muchos inversores y la plataforma ha recaudado $1,45 millones de dólares hasta ahora. Actualmente, BorroeFinance (ROE) ha completado el 85% de su segunda etapa de preventa y el token se vende por $0,015 dólares.

Cuando finalice esta etapa, el ROE ganará un 16,7% y se cotizará a $0,0175 dólares en la tercera etapa de preventa. Según los analistas, BorroeFinance (ROE) es una de las mejores inversiones en criptomonedas en el cuarto trimestre de 2023, y el token probablemente se venderá por $0,1800 dólares en julio de 2024, gracias al gran interés de los inversores.

LINK surge en medio de nuevas asociaciones

Copy link to section

Recientemente, Chainlink (LINK) se asoció con Vodafone DAB para revolucionar el sistema de comercio global a través de blockchain. Según la información actual, esta asociación se centrará en optimizar la transferencia de datos para carga marítima y eliminar los obstáculos que presentan los complicados sistemas de envío.

Si Chainlink puede aprovechar el comercio marítimo mundial de $40 billones de dólares, eso resultará en otra victoria significativa para la comunidad blockchain. Debido a este desarrollo positivo del ecosistema, Chainlink (LINK) ganó un 58,64% en el cuarto trimestre de 2023. El 20 de octubre, LINK cotizaba a $7,57 dólares y el 5 de noviembre, el precio de la altcoin había subido a $12,26 dólares.

Según datos de Coinmarketcap, la criptomoneda sigue siendo alcista a pesar de estas ganancias. Los analistas ven la asociación con Vodafone como un desarrollo que probablemente impulsará a Chainlink (LINK) a $15 dólares en las próximas semanas.

Obtenga más información sobre ROE visitando la preventa de BorroeFinance o uniéndose al grupo Roe Telegram | También puedes seguir a BorroeFinance en Twitter.