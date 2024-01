El tipo de cambio GBP/USD ha retrocedido esta semana y lo peor aún está por suceder para la libra esterlina, según Amundi, el mayor fondo de cobertura de Europa. El par, que alcanzó un máximo de 1,2785 el 14 de diciembre, ha retrocedido hasta aproximadamente 1,2600.

Amundi acorta esterlina

El tipo de cambio GBP/USD podría seguir cayendo si los analistas de Amundi están en lo cierto. Creen que podría desplomarse más del 4% en los próximos meses a medida que el Banco de Inglaterra (BoE) adopte medidas para recortar los tipos de interés.

Esta opinión se ha visto reforzada por los recientes datos económicos del Reino Unido. Un informe publicado a principios de este mes mostró que el crecimiento salarial fracasó en noviembre. Otro mostró que la economía británica ya no está creciendo.

Y el miércoles, datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS) revelaron que la inflación del país continuó cayendo en noviembre. El índice general de precios al consumo (IPC) cayó un 0,2%, mientras que el IPC subyacente cayó un 0,3%.

Esta caída se tradujo en una caída interanual del 3,9% y 5,1%, respectivamente. Si bien estas cifras siguen siendo superiores al objetivo del Banco de Inglaterra del 2,0%, significan que se están moviendo en la dirección correcta.

Por lo tanto, Amundi cree que el Banco de Inglaterra tiene un mayor incentivo para recortar los tipos a un ritmo más rápido que la Reserva Federal. De hecho, algunos analistas se preguntan si la Reserva Federal debería recortar las tasas de interés dado que a la economía le está yendo modestamente bien.

Se espera que las cifras económicas previstas para el jueves muestren que la economía se expandió más del 5% en el tercer trimestre. Otro importante informe de la Reserva Federal de Atlanta muestra que la economía se expandió aproximadamente un 2% en el cuarto trimestre.

El Reino Unido, por otro lado, se encuentra en una posición difícil y se acerca a una recesión. Las cifras de ventas minoristas previstas para el viernes probablemente lo confirmen. Los economistas encuestados por Reuters esperan que los datos muestren que las ventas minoristas del país cayeron un 1,8% interanual en noviembre. Se espera que las cifras del PIB muestren que la economía apenas creció en el tercer trimestre.

Por lo tanto, con la inflación cayendo al objetivo del 2% y la economía al borde de una recesión, Amundi anticipa un recorte de tipos de 125 puntos básicos por parte del Banco de Inglaterra en los próximos meses. En una nota, un analista clave del fondo dice:

“Esperamos que la libra se desmorone. Creemos que el actual desempeño superior no está en absoluto alineado con el temor a una recesión. Tenemos que recordarnos que hasta ahora no podemos haber visto lo peor para la economía del Reino Unido”.

Análisis técnico del GBP/USD

En cuanto al gráfico diario, vemos que el par GBP/USD ha estado en una senda de recuperación en las últimas semanas. Durante este período, el par se ha mantenido por encima de las medias móviles exponenciales (EMA) de 50 y 25 días.

Lo más importante es que ha formado un patrón de cuña ascendente que se muestra en verde. También ha formado un pequeño patrón de doble techo. Por lo tanto, la perspectiva para el par es bajista, siendo el siguiente punto a observar 1,2500.