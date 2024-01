Según los informes, Tesla está considerando establecer una fábrica en Gujarat, India

Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) está en el foco de atención tras los informes de que podría anunciar planes para establecer su primera fábrica en India en la próxima Cumbre Vibrant Gujarat.

Tesla aún no ha confirmado tales planes

Copy link to section

Se espera que el primer ministro Narendra Modi y Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, asistan a dicho evento programado para enero de 2024.

El gigante de los vehículos eléctricos está interesado en construir una planta de fabricación en el estado occidental de Gujarat, según Economic Times.

Sin embargo, la propia Tesla no ha manifestado oficialmente hasta el momento planes de establecer una fábrica en la India.

El informe llega en un momento en que Elon Musk se enfrenta a los sindicatos de toda Escandinavia. Las acciones de Tesla Inc han bajado casi un 14% en comparación con su máximo del año hasta la fecha en el momento de su redacción.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Tesla quiere un arancel preferencial del 15%

Copy link to section

Tesla Inc quiere lanzar su Model 3, el Model Y e incluso un nuevo hatchback más económico en la India, según varios informes de los medios.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Sin embargo, vale la pena mencionar aquí que el gobierno de Gujarat no ha confirmado hasta ahora que el gigante de los vehículos eléctricos haya mostrado interés en construir una planta de fabricación en el quinto estado más grande de la India.

El mes pasado, se informó que Tesla estaba a punto de invertir hasta $2.000 millones de dólares para construir una fábrica en la India, siempre que el gobierno aceptara un impuesto concesionario del 15% sobre los vehículos importados durante los dos primeros años de operaciones de la planta.

Hace apenas unos días, la influyente inversora Cathie Wood compró acciones de Tesla Inc, como informó Invezz anteriormente.