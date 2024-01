India encuentra el “primer petróleo” que ingresa al “club de aguas profundas del mundo”

Después de haber identificado importantes recursos de litio el año pasado, el 7 de enero de 2024, India comenzó la extracción de reservas de petróleo crudo fresco ubicadas en el Bloque de aguas profundas 98/2 en la cuenca Krishna-Godavari.

El proyecto está situado a unos 30 kilómetros de la costa de Kakinada, Andhra Pradesh.

La Corporación de Petróleo y Gas Natural de la India (ONGC), una empresa de Fortune 200, ha activado 4 de un total de 26 pozos en el sitio en la Bahía de Bengala.

Si bien el trabajo inicial en el proyecto comenzó en 2016-17, las interrupciones provocadas por la pandemia causaron retrasos que la empresa del sector público central, propiedad del Ministerio de Petróleo y Gas Natural, ha superado con éxito.

Ahora que se ha completado la Fase 2, se espera que el hallazgo de gran importancia produzca 45.000 barriles por día cuando esté en pleno funcionamiento, lo que aumentará la producción nacional en un 7%.

Además, el proyecto producirá gas equivalente al 7% de la producción total del país cuando concluya la Fase 3 del proyecto en mayo-junio de 2024.

Con este motivo, el Ministro de Petróleo y Gas Natural de la Unión, Hardeep Singh Puri, anunció en una conferencia de prensa:

…Estoy encantado de informar a todos mis compatriotas que ayer se extrajo el primer petróleo…Quiero felicitar a ONGC y a todos los que lo han hecho posible.

En términos de producción de ONGC, se espera que el proyecto aumente los volúmenes anuales de petróleo y gas en un 11% y un 15%, respectivamente.

Construir la autosuficiencia energética de la India

Como tercer mayor importador de petróleo, India históricamente ha incurrido en una gran carga presupuestaria para hacer frente a los pagos necesarios para su dependencia de aproximadamente el 85% de las importaciones de petróleo.

Como presidente del Instituto Independiente de Política Energética, un grupo de expertos con sede en Nueva Delhi, e investigador distinguido del Instituto de Estudios Energéticos de Oxford, Narendra Taneja elogió la medida como “un paso muy grande” en términos de asegurar la presencia energética de la India y reducir La dependencia energética del país.

Agregó,

…(esta es) muy buena noticia porque en el mundo sólo hay 7 u 8 países que tienen las capacidades y técnicas para adentrarse en las profundidades del océano para identificar recursos de petróleo y gas y luego comenzar la extracción también…. India ahora es parte del club mundial de petróleo y gas de aguas profundas…

Este importante acontecimiento se produce poco después de que India firmara un acuerdo preliminar de petróleo y gas con Guyana a finales de 2023.

Demanda de petróleo y refinación

Un informe de Reuters publicado a principios de esta semana encontró que la demanda de combustible ha alcanzado un máximo de 7 meses en India, habiendo aumentado un 6,2% intermensual y un 2,6% interanual.

En un intento por seguir asegurando la posición energética del país, se prevé que la capacidad de refinación experimente un aumento sustancial de más del 20% para 2028.

Nota: Los comentarios del Sr. Narendra Taneja estaban en hindi. La traducción es mía.