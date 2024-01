El rublo ruso se ha movido lateralmente en los últimos días a medida que el precio del petróleo crudo seguía retrocediendo. El tipo de cambio USD/RUB se cotizaba a 89,76 el martes, nivel en el que se ha mantenido estancado durante las últimas semanas. Este precio está aproximadamente un 12,45% por debajo del punto más alto de 2023.

El precio del petróleo crudo retrocede

Copy link to section

El tipo de cambio entre USD y RUB se ha mantenido en una fase de consolidación mientras los comerciantes observan la actual caída de los precios de la energía. El Brent, el índice de referencia mundial, ha retrocedido a $77 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) ha caído a $72,50 dólares. Los Urales rusos se han movido por debajo de los $60 dólares.

Los precios del petróleo crudo cayeron a medida que los inversores reaccionaron a la decisión de Arabia Saudita de recortar los precios en un intento por ganar participación de mercado. Es probable que esta medida impulse a otros países a bajar los precios en los próximos meses.

El petróleo crudo es el producto básico más importante para Rusia, ya que es el principal producto de exportación. Los datos más recientes muestran que el país está exportando más de 3,34 millones de barriles por día y el país se ha comprometido a continuar con sus recortes de exportaciones a 500.000, en línea con el acuerdo de la OPEP+.

Rusia ha logrado eludir las sanciones impuestas por los países occidentales vendiendo su petróleo a países asiáticos, principalmente a India y China. Además, los envíos de petróleo del país han seguido pasando por el Mar Rojo incluso mientras continúan los ataques hutíes.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Por tanto, los analistas creen que la economía rusa va mejor de lo esperado. Se expandió un 5,5% en el tercer trimestre, mientras que el FMI estima que se expandirá un 1,1% en 2024. La tasa de desempleo sigue siendo baja mientras la producción industrial continúa.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

La otra noticia importante sobre el USD/RUB esta semana serán los próximos datos del índice de precios al consumo (IPC) de EE.UU. Los economistas encuestados por Reuters esperan que los datos muestren que la inflación subyacente cayó al 3,8% en diciembre, mientras que el IPC general aumentó ligeramente al 3,2%.

Estas cifras, junto con el informe NFP de la semana pasada, ayudarán a establecer el tono para la Reserva Federal. Los economistas tienen opiniones encontradas sobre cuándo comenzará la Reserva Federal a recortar las tasas. Algunos ven que comenzará a reducir las tasas en marzo, mientras que otros lo ven a partir de junio.

Análisis técnico USD/RUB

Copy link to section

Gráfico USD/RUB de TradingView

El par USD/RUB alcanzó un máximo de 102,53 en 2023 y luego reanudó la tendencia a la baja. Ahora se ha movido por debajo de los promedios móviles de 50 y 25 días. Lo más importante es que el par ha formado un patrón de triángulo simétrico, que se muestra en negro.

El índice de impulso estocástico (SMI) y el índice de fuerza relativa (RSI) se han movido a puntos neutrales. Por lo tanto, la perspectiva para el par es neutral con un sesgo bajista. Si esto sucede, el siguiente nivel a observar será 86,98, la oscilación más baja del 21 de noviembre.