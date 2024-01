Circle solicita “confidencialmente” una OPV

Circle Internet Financial, la empresa detrás de la moneda estable USDC, ha solicitado de forma confidencial una oferta pública inicial en los Estados Unidos.

Circe presenta su oferta pública inicial en EE.UU.

En noviembre de 2023, Invezz destacó los planes de oferta pública inicial informados de Circle, con indicios de que el emisor del USDC presentaría la solicitud a principios de 2024.

El 11 de enero, Circle anunció que había “presentado de manera confidencial un borrador de registro” ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) para una oferta pública inicial (IPO). Sin embargo, el formulario S-1 que detalla la búsqueda de la compañía para emitir sus valores de renta variable al público no indicaba el número de acciones objetivo de la oferta. El rango de precios de la IPO tampoco está determinado, dijo Circle en un comunicado de prensa.

Según el emisor de la moneda estable, la oferta pública inicial se llevará a cabo una vez que la SEC finalice su proceso de revisión. Esto también dependerá del mercado y otras condiciones, añadió la firma.

El borrador de la declaración de registro de Circle para la IPO se produce cuando el mercado criptográfico en general aplaude la aprobación por parte de la SEC de los ETF de Bitcoin al contado. El visto bueno regulatorio, en el que los detalles muestran que el presidente de la SEC, Gary Gensler, proporcionó el voto decisivo, se produjo después de una espera de 10 años. La primera solicitud de ETF al contado fue realizada en 2013 por los cofundadores del intercambio de criptomonedas Gemini, Cameron y Tyler Winklevoss.

El USDC sigue siendo la segunda moneda estable más grande por capitalización de mercado: actualmente asciende a $25.200 millones de dólares. Además del USDC, Circle también es el emisor de EURC (EURC), una moneda estable vinculada al euro.

