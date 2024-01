El tipo de cambio GBP/USD osciló el jueves después de que EE.UU. publicara sólidos datos de inflación al consumidor. El par se mantuvo en el nivel psicológicamente importante de 1,2700, donde ha estado en los últimos días. La atención se centra ahora en las próximas cifras del PIB del Reino Unido.

Datos de inflación de EE.UU.

La inflación en Estados Unidos sigue siendo inestable, lo que pone en riesgo los recortes de tasas planeados por la Reserva Federal. Según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), el índice general de precios al consumidor (IPC) aumentó del 0,1% en noviembre al 0,3% en diciembre, por encima del 0,2% esperado. Aumentó un 3,2% respecto al mismo período de 2022.

El informe también mostró que la inflación básica, que excluye los volátiles precios de los alimentos y la energía, se mantuvo sin cambios en el 0,3%. Luego retrocedió del 4,0% al 3,9% interanual. Este retroceso también fue menor de lo que esperaban los analistas.

La mayor parte de esta inflación se produjo en el sector inmobiliario, ya que los alquileres han seguido aumentando. El sector inmobiliario estadounidense enfrenta desafíos debido a los bajos inventarios en lugares clave. La inflación de los servicios también ha seguido aumentando.

Estas cifras, junto con el informe de las sólidas nóminas no agrícolas (NFP) de EE.UU., significan que la Reserva Federal tiene más trabajo por hacer. Si bien las subidas de tipos han finalizado, es probable que el banco las mantenga en el nivel actual durante un tiempo. El banco también continuará con su política de ajuste cuantitativo.

La próxima noticia importante sobre el GBP/USD serán las próximas cifras del PIB del Reino Unido previstas para el viernes. Los economistas esperan que el informe muestre que la economía se expandió un 0,2% en noviembre después de contraerse un 0,3% el mes anterior.

También esperan que el informe muestre que la producción manufacturera e industrial aumentó un 0,3% y un 0,7%, respectivamente. Se espera que la producción de la construcción alcance el 1,3%, una mejora con respecto al 1,1% de octubre.

Análisis técnico del GBP/USD

Gráfico GBP/USD de TradingView

El tipo de cambio GBP/USD ha tenido una tendencia alcista en los últimos días. Ha subido desde el mínimo anual de 1,2610 a 1,2730. También formó una cuña ascendente que se muestra en azul y se mantuvo por encima del promedio móvil de 50 períodos. El par también está por encima de la línea de tendencia ascendente que conecta las oscilaciones más bajas desde el 26 de octubre del año pasado.

Por lo tanto, las perspectivas para el par son ligeramente bajistas después de las sólidas cifras de inflación de Estados Unidos. Si esto sucede, el siguiente punto a observar será 1,2610, la oscilación más baja del 2 de enero. Este precio está aproximadamente un 1% por debajo del nivel actual.