El tipo de cambio USD/CNY se movió lateralmente el viernes mientras los operadores evaluaban la última inflación al consumidor de EE.UU. datos. También reaccionó a las cifras comerciales y de inflación chinas de diciembre. El par cotizaba a 7,1632, unos puntos por debajo del máximo anual de 7,18.

Inflación de China y cifras comerciales

Copy link to section

La noticia más importante de la semana sobre el mercado de divisas se conoció el jueves, cuando Estados Unidos publicó fuertes cifras de inflación. Según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), el índice general de precios al consumidor (IPC) saltó del 3,1% en noviembre al 3,4% en diciembre. La inflación subyacente retrocedió ligeramente hasta el 3,9%.

Estas cifras, junto con las sólidas nóminas no agrícolas de la semana pasada, probablemente complicarán las próximas acciones de la Reserva Federal. En su última reunión de política monetaria, la Reserva Federal señaló tres recortes de tasas este año, y la mayoría de los analistas esperan que comiencen en marzo.

Por lo tanto, estos informes significan que la Reserva Federal no tiene motivos para empezar a recortar los tipos pronto. Además, la economía va bien y la inflación sigue alta. Esta tendencia podría continuar si se intensifica la crisis actual en Medio Oriente.

La otra noticia importante sobre el USD/CNY provino de China. En un informe, el gobierno dijo que la inflación general cayó un 0,3% interanual en diciembre después de caer un 0,5% el mes anterior. La inflación aumentó ligeramente, un 0,1% intermensual, lo que significa que el país se está alejando de la deflación.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Mientras tanto, el superávit comercial de China se amplió en diciembre a medida que las exportaciones se recuperaron. Las exportaciones crecieron un 2,3% en diciembre, mientras que las importaciones aumentaron un 0,2%. Sus exportaciones fueron superiores a la estimación media del 1,7%, mientras que el superávit comercial se amplió a más de $75.340 millones de dólares.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

La economía de China está enviando señales contradictorias. Por un lado, el precio del mineral de hierro ha seguido cayendo, lo que apunta a una débil demanda del país. Al mismo tiempo, hay indicios de que el sector industrial y minorista está experimentando modestas mejoras recientemente.

Análisis técnico USD/CNY

Copy link to section

Gráfico USD/CNY de TradingView

En cuanto al gráfico diario, vemos que el tipo de cambio USD a CNY se ha movido lateralmente en los últimos días. Durante este período, el par se ha mantenido ligeramente por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 50 días. Se ha movido ligeramente por encima del nivel de soporte clave en 7,12, la oscilación más baja de julio.

Por lo tanto, la perspectiva para el par es neutral con un sesgo bajista, siendo el siguiente punto a observar en 7,12. Es probable que esta retirada se produzca a medida que los inversores se centren en la economía de China y evalúen las próximas acciones de la Reserva Federal.