La preventa de Bitbot es el foco de atención mientras Bitcoin se prepara para alcanzar un “nuevo máximo” en 2024

Bitcoin ha retrocedido en los últimos días, pero los expertos siguen convencidos de que este año será fuerte para la criptomoneda más grande del mundo por capitalización de mercado.

Bitcoin podría alcanzar un nuevo máximo en 2024

Vijay Ayyar, vicepresidente de CoinDCX, por ejemplo, espera que BTC alcance un nuevo máximo en los próximos meses. En una entrevista reciente, dijo:

Si hay que creer en el sentimiento, potencialmente estamos ante un movimiento acelerado hacia nuevos máximos históricos en algún momento de este año.

La visión alcista de Ayyar se basa principalmente en los ETF Spot de Bitcoin que la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos aprobó la semana pasada. Se espera en general que los fondos negociados en bolsa impulsen el interés institucional en Bitcoin, y la entrada de capital relacionada probablemente resultará en un aumento significativo de su precio.

Sin embargo, históricamente Bitcoin casi nunca se ha recuperado en el vacío. Tiende a reflejarse en el espacio criptográfico en general cuando un viento de cola comienza a beneficiar el precio de un BTC. Por lo tanto, es concebible que el repunte esperado en Bitcoin ayude a los proyectos criptográficos emergentes como Bitbot este año.

Bitbot: una breve introducción

Bitbot es un robot comercial de Telegram que quiere asegurarse de aprovechar al máximo el repunte esperado de las criptomonedas en 2024.

Básicamente, lo que hace es brindarle a usted, el inversionista minorista, acceso a herramientas comerciales de nivel institucional para ayudarlo a maximizar sus retornos y minimizar el riesgo que debe asumir mientras opera en el mercado de cifrado.

Más importante aún, es el primer robot comercial sin custodia, lo que significa que hay una capa adicional de seguridad para los usuarios que eligen confiar en Bitbot. En su sitio web, Bitbot establece su misión como:

Poner herramientas de nivel institucional en manos de inversores minoristas, mientras están protegidas por la custodia de MPC.

¿Interesado en saber más sobre Bitbot? Visita el sitio web en este enlace.

¿Cómo es Bitbot una inversión en sí misma?

Lo que hace que Bitbot sea aún más interesante es su token nativo que impulsa todo lo que representa esta plataforma.

El token Bitbot está programado para una preventa que comienza el 17 de enero. Invertir en él es una forma de ser parte de esta comunidad y ser elegible para participar y beneficiarse de un modelo exclusivo de reparto de ingresos que crea para usted una fuente adicional de ingresos.

Bitbot también promete acceso a funciones limitadas a quienes posean su token nativo. Estos incluyen copy trading, escáner de gemas e ingresos pasivos adicionales si también participa en su programa de referencia.

Tenga en cuenta que Bitbot utilizará “parte de su asignación de preventa para competiciones, la primera de las cuales es una competencia de $100.000 dólares” según su sitio web. Puede unirse a la lista de correo para mantenerse actualizado con la información más reciente a medida que Bibot lanza su preventa en este enlace.

Otros vientos de cola criptográficos pueden ayudar a Bitbot

Recuerde que no podrá obtener ganancias de su inversión en Bitbot durante la preventa, ya que los tokens se lanzarán solo después de que finalice la preventa.

Pero una vez que finalice la preventa, el token Bitbot nativo probablemente encontrará un hogar en un intercambio de cifrado notable que tiende a aumentar la demanda, lo que en última instancia resulta en el siguiente tramo en términos del precio de un token de cifrado.

Según Statista, se espera que el mercado de las criptomonedas crezca a una tasa compuesta anualizada de poco más del 10%. Ese es el tipo de crecimiento que podría aprovechar si decide comprar Bitbot hoy.

Por último, existen otros vientos de cola a corto plazo que también pueden beneficiar a Bitbot. Por ejemplo, la Reserva Federal de EE. UU. puede recortar las tasas varias veces en 2024, mejorando así el interés en activos de riesgo como las criptomonedas.

Y luego está la reducción a la mitad de Bitcoin que también está programada para el próximo abril. Haga clic aquí para obtener más información sobre Bitbot y su próxima preventa.