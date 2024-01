Los nombres europeos en el sector de servicios públicos han sido una gran decepción para los inversores en los últimos años, pero un analista de Goldman Sachs está convencido de que el sector está maduro para una recuperación significativa en 2024.

El argumento alcista para el sector de servicios públicos de Europa

Copy link to section

Las empresas de servicios públicos han tenido un desempeño inferior al del mercado europeo en general en cerca de un 20% debido a un fuerte aumento de las tasas de interés.

Pero Alberto Gandolfi ahora espera que al sector le vaya bien, ya que la inflación en la región ha disminuido significativamente desde su máximo.

Creemos que la mejora de las perspectivas de inflación y tipos de interés probablemente favorezca a los activos intensivos en capital/de larga duración, como las energías renovables y las redes eléctricas.

Sin embargo, el lunes Robert Holzmann, gobernador del banco central de Austria, afirmó que el Banco Central Europeo podría decidir no recortar los tipos en 2024 (leer más).

Gandolfi es optimista sobre RWE, Enel y Solaria

Copy link to section

Entre los nombres sobre los que el analista de Goldman Sachs es optimista se encuentra RWE AG (ETR: RWE), el tercer nombre más grande en energía renovable en Europa.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Alberto Gandolfi tiene un precio objetivo de 53,5 euros ($58,80 dólares) para las acciones de la multinacional con sede en Essen, Alemania, lo que sugiere una subida de más del 35% desde aquí.

Es optimista respecto a RWE a pesar de que en noviembre registró unos ingresos de 6.070 millones de euros para su tercer trimestre financiero, un alarmante descenso del 44% respecto al año anterior.

Otros nombres que Goldman Sachs recomienda poseer dentro del espacio europeo de servicios públicos incluyen la italiana Enel (ETR: ENL) y la española Solaria. Gandolfi también prevé un aumento de más del 30% en las acciones de estas empresas.