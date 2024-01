El precio de las acciones de Unicredit (UCG) se ha disparado a toda máquina en los últimos meses. La acción subió más del 85% en los últimos 12 meses, superando al índice Invesco Bank (KBW), seguido de cerca, que bajó un 5% en el mismo período. Le ha ido mejor que a otros grupos bancarios globales como JPMorgan, Barclays y Goldman Sachs.

Fuerte crecimiento y ejecución

Copy link to section

El aumento de las acciones de Unicredit ha coincidido con el fuerte desempeño de las acciones italianas. El índice FTSE MIB, que sigue a las empresas más grandes de Italia, ha alcanzado un máximo histórico. A diferencia del índice S&P 500, que ha sido impulsado por los 7 Magníficos, la mayoría de las empresas del índice italiano de primera línea han estado en verde.

A Unicredit le ha ido bien, ayudada por la sólida ejecución de la gestión en los últimos años. Prueba de ello son los sólidos resultados financieros de la empresa. Su beneficio neto saltó a 2.300 millones de euros mientras su BPA se disparó un 54% interanual.

Ha logrado todo esto manteniendo fuertes controles de capital, como lo demuestra su sólido ratio CET1 del 17,2%. Por el contrario, empresas como JPMorgan y Bank of America tienen un ratio CET1 inferior a 14. En particular, Unicredit logró un retorno sobre el capital tangible (RoTE) del 23,8%.

Unicredit lo ha logrado sin dejar de recompensar a sus accionistas mediante dividendos y recompras de acciones. Tiene una rentabilidad por dividendo del 3,8%, unos puntos por encima de la de sus principales competidores. La empresa pagó 113 millones de euros en dividendos en el tercer trimestre.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Unicredit, al igual que otros bancos, se ha beneficiado de las acciones del Banco Central Europeo (BCE), que elevó las tasas de interés a un nivel récord el año pasado. En una declaración del lunes, un alto ejecutivo del BCE advirtió que podría no realizar recortes este año.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Las tasas de interés más altas han sido algo bueno para Unicredit, ya que han aumentado sus ingresos netos por intereses. En los resultados más recientes, la compañía dijo que su NII aumentó un 43,3% en los primeros nueve meses del año hasta 10,9 mil millones de euros. En el tercer trimestre, la cifra del INI aumentó un 45% interanual. Para el año, la empresa obtuvo un beneficio neto de 7.200 millones de euros.

Previsión del precio de las acciones de Unicredit

Copy link to section

Gráfico UCH de TradingView

Las acciones de Unicredit han sido una buena inversión para la mayoría de los inversores, ya que han pasado de 11,4 euros en diciembre de 2022 a más de 25 euros en la actualidad. En este período, como se esperaba, las acciones se han mantenido por encima de las medias móviles exponenciales (EMA) de 50 y 100 días, lo que es una señal positiva.

Sin embargo, está surgiendo un patrón bajista a medida que la acción ha formado un patrón de cuña ascendente, que suele ser una señal de alerta. Esta cuña se está acercando a un nivel de confluencia. Por lo tanto, existe la posibilidad de que las acciones experimenten una ruptura bajista a finales de este año. Si esto sucede, es probable que la acción vuelva a probar el soporte de 24 euros.