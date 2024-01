USD/TRY: Un analista defiende la lira turca en 2024

La lira turca podría recuperarse en 2024, a medida que la Reserva Federal y otros bancos centrales occidentales reduzcan las tasas y la inflación del país disminuya. Así lo afirma Piotr Matys, analista de InTouch Capital, y lo respalda el posicionamiento en el mercado de opciones.

La lira turca está en un mínimo histórico

Gráfico USD/TRY de TradingView

El USD/TRY se mantiene en su nivel más alto registrado, lo que convierte a la lira turca en una de las monedas de peor desempeño del mundo. Ha perdido casi el 500% de su valor en los últimos cinco años y un 2.690% desde 2008. Este desempeño se debe a que al presidente Erdogan no le gustan las altas tasas de interés y la falta de independencia del CBRT.

Sin embargo, según Piotr, hay algunos signos de que la lira turca se recuperará a finales de este año. Espera que el CBRT mantenga un tono agresivo y continúe subiendo las tasas de interés este año. El banco ha sido el más agresivo recientemente, al elevar las tasas del 8,5% en mayo al 42,5%. Los economistas creen que el banco seguirá subiendo los tipos a finales de este año.

Las subidas de tipos turcas coincidirán con un período en el que se espera que la Reserva Federal y otros bancos centrales comiencen a recortarlas. Los economistas esperan que la Reserva Federal comience a recortar las tasas ya en marzo. La herramienta de seguimiento de tasas de la Fed tiene un 90% de posibilidades de que recorte en junio.

La inflación de Turquía alcanzará su punto máximo en 2024

Piotr también espera que la inflación turca comience a desacelerarse a finales de este año. Los datos más recientes mostraron que el IPC general subió al 64,8% a medida que aumentaba el costo de la mayoría de las cosas. Una decisión del gobierno de aumentar los salarios podría generar más inflación a finales de este año. Aun así, Piotr ve una situación en la que la inflación de Turquía cae por debajo del tipo de interés CBRT. Él dijo:

“Vale la pena señalar que un pico en la inflación turca debería coincidir con los principales bancos centrales liderados por la Fed recortando las tasas de interés, lo que haría que la lira fuera potencialmente atractiva para los actores del carry trade a pesar de los riesgos aún persistentes.”

Mientras tanto, el mercado de opciones se está volviendo menos negativo con respecto a la moneda. Los datos muestran que las apuestas bajistas sobre la moneda se han desplomado a su nivel más bajo en más de seis meses, lo que es otra señal positiva.

Sin embargo, históricamente, las posiciones largas con la lira turca han sido una de las peores operaciones registradas, ya que la moneda ha estado en caída libre. Una moneda que se cotizaba a $1 dólar en 2008 ahora se ha desplomado a $30 dólares. Este es un problema importante ahora que muchas empresas e individuos han optado por el dólar estadounidense a medida que sus tenencias de liras perdieron valor. Es poco probable que estas personas retrocedan y adopten la lira.