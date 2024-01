La disminución de la población de China: una crisis cada vez más profunda

La población de China ha experimentado una disminución significativa por segundo año consecutivo, lo que marca la continuación de una tendencia preocupante que tiene vastas implicaciones para su futuro económico y su estructura demográfica.

2023: un año de cambios demográficos

Según la Oficina Nacional de Estadísticas, la población de China se redujo en 2,08 millones, o un 0,15%, a 1.409 millones en 2023.

Esta disminución fue mayor que la disminución de la población de 850.000 habitantes en 2022, que fue la primera desde la Gran Hambruna de la era Mao Zedong en 1961.

COVID-19 y su impacto

La pandemia de COVID-19 ha desempeñado un papel importante en este cambio demográfico. Después de tres años de estrictas medidas de detección y cuarentena, China experimentó un dramático aumento de COVID a nivel nacional cuando las autoridades levantaron abruptamente las restricciones en diciembre de 2022.

Esto llevó a un aumento del 6,6% en el total de muertes a 11,1 millones en 2023, la tasa de mortalidad más alta desde la Revolución Cultural de 1974.

Tasas de natalidad récord

Los nuevos nacimientos se desplomaron un 5,7%, y la tasa de natalidad alcanzó un mínimo histórico de 6,39 nacimientos por cada 1.000 personas. Esta disminución se atribuye a tendencias que llevan décadas, incluida la política de un solo hijo y la rápida urbanización, que encarecen la crianza de los hijos en las ciudades.

En comparación, la tasa de natalidad de Japón fue de 6,3 por cada 1.000 personas en 2022, mientras que la tasa de Corea del Sur fue de 4,9. Como se ha observado en otros países con baja fertilidad, revertir la disminución de la fertilidad suele resultar muy difícil.

Disminución de la fuerza laboral e impacto económico

La disminución de la población aumenta las preocupaciones sobre las perspectivas de crecimiento de China. Con menos trabajadores y consumidores, los crecientes costos del cuidado de los ancianos y los beneficios de jubilación están ejerciendo más presión sobre los endeudados gobiernos locales.

Además, el desempleo juvenil alcanzó niveles récord en 2023, los salarios de muchos trabajadores administrativos cayeron y se intensificó una crisis en el sector inmobiliario, donde se almacena más de dos tercios de la riqueza de los hogares.

Katya Stead, corresponsal financiera de Invezz, dice:

El envejecimiento del pueblo chino es una tendencia de largo plazo potencialmente irreversible. El Fondo Monetario Internacional ha dejado claro el vínculo entre una baja tasa de natalidad y reducciones del PIB. Y, en la segunda economía más grande del mundo, esto es cuanto menos preocupante. Lea el último artículo de Katya Stead sobre cómo los precios de la vivienda en China insinúan la tormenta que se avecina

Envejecimiento de la población y crisis de las pensiones

La proporción de la población de 60 años o más alcanzó el 21,1% en 2023. La Academia de Ciencias de China pronostica un déficit del sistema de pensiones para 2035, ya que se espera que la población en edad de jubilación supere los 400 millones.

Luchas rurales

Personas como Xin Lu, residente de la provincia de Gansu, destacan los desafíos financieros que enfrenta la población rural que envejece. Con pensiones exiguas y ahorros limitados, la dependencia del apoyo familiar está aumentando.

Respuesta del gobierno y sentimiento público

A pesar de los esfuerzos del gobierno para fomentar el parto mediante diversos incentivos, la eficacia de estas medidas sigue siendo cuestionable. Las políticas locales de Beijing carecen de una implementación uniforme y las causas fundamentales de la disminución de las tasas de natalidad siguen sin abordarse.

Xian Wu, trabajador de TI durante veintiséis años, expresa escepticismo hacia los incentivos del gobierno, lo que indica un cambio social más profundo en las actitudes hacia la planificación familiar.

A largo plazo, los expertos de la ONU prevén que la población de China se reducirá en 109 millones para 2050. La población de China de 60 años o más alcanzó los 296,97 millones en 2023, aproximadamente el 21,1% de su población total, frente a los 280,04 millones en 2022.

Se espera que la población en edad de jubilación del país aumente a más de 400 millones para 2035, más que toda la población de Estados Unidos.