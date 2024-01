Los precios de las acciones de Glencore (LON: GLEN) y Vale (NYSE: VALE) podrían estar en riesgo a medida que algunos de sus metales clave se hundan. Las acciones de Vale ya se han desplomado más de un 12,7% desde su punto más alto en diciembre mientras estaban en Londres. Glencore ha caído un 13%. Esta tendencia podría continuar a medida que los operadores reaccionen a una advertencia importante de BHP.

Acciones de Vale frente a Glencore

Amortización del níquel de BHP

Copy link to section

La noticia minera más importante del jueves fue un informe de ganancias de BHP, la empresa minera más grande de Australia. En su comunicado, la compañía dijo que podría asumir una gran amortización en su segmento de níquel después de la reciente caída de los precios. El níquel, un metal utilizado para fabricar baterías, se ha desplomado más de un 45% en los últimos 12 meses.

BHP no es el único que reduce el valor de sus activos de níquel. Por ejemplo, First Quantum dijo que detendría sus operaciones de níquel y cobalto en Australia. Otras empresas mineras de níquel como Glencore y Vale podrían verse obligadas a hacer lo mismo.

Los precios del níquel, el cobalto y el litio se han desplomado con fuerza en los últimos meses, incluso cuando la demanda de vehículos eléctricos se ha mantenido alta. Tesla, el mayor fabricante de automóviles del mundo, vendió más de 1,8 millones de vehículos en 2023. A nivel mundial, las ventas totales de vehículos eléctricos aumentaron a más de 12 millones y la tendencia continuará, aunque a un ritmo más lento.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Los precios también han caído porque estamos en una era de abundancia en la que países como la República Democrática del Congo (RDC), Zimbabwe, Australia, Chile e Indonesia están aumentando la producción. En Estados Unidos, la administración Biden está trabajando para aumentar los metales para baterías.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Posibles amortizaciones de Vale y Glencore

Copy link to section

Por lo tanto, existe la posibilidad de que Glencore y Vale también amorticen sus activos de níquel y metales para baterías. En este caso, Vale es la segunda mayor minera de níquel del mundo después de la rusa Nornickel. Glencore es el tercero más grande, mientras que Anglo American es el cuarto.

Los metales para baterías son importantes para Glencore en su intento de hacer la transición del carbón. La empresa lo está haciendo adquiriendo las operaciones de carbón de Teck Resources y luego combinándolas con sus activos. Luego formará una empresa que cotiza en bolsa y que cotiza en los EE.UU.

El negocio de metales y minerales de Glencore tuvo un EBITDA de $3.800 millones de dólares en el primer semestre de 2023, mientras que los productos energéticos tuvieron $5.800 millones de dólares. Este desempeño se produjo mientras sus negocios de níquel, cobalto y cobre luchaban por la caída de los precios. El precio al contado del níquel en la LME en junio del año pasado se situaba en $20.346 dólares, frente a los $29.800 dólares de diciembre.

Estos metales también son importantes para Vale, el gigante brasileño. Si bien la empresa obtiene la mayor parte de su dinero en el negocio del mineral de hierro, ha hecho una gran apuesta por los metales de transición energética. Sus ingresos en hierro aumentaron a $34 mil millones de dólares en 2022, mientras que los metales energéticos aumentaron a $8,3 mil millones de dólares.