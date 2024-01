Los ETF de Bitcoin provocan el frenesí de los inversores, pero ¿se mantendrá el impulso?

El reciente lanzamiento de un nuevo lote de fondos cotizados en bolsa (ETF) de bitcoin de EE.UU. ha atraído una importante atención de los inversores, lo que marca un momento importante en el mercado de las criptomonedas.

En sólo los primeros tres días de operaciones, los inversores han inyectado la notable suma de $1.900 millones de dólares en nueve nuevos ETF que siguen el precio al contado de bitcoin.

Esta sólida afluencia supera el rendimiento inicial de ETF históricos anteriores, lo que establece una trayectoria prometedora pero incierta para estos novedosos instrumentos financieros.

Antecedentes y éxito del lanzamiento

Los ETF de Bitcoin representan un avance fundamental en la integración de las criptomonedas en los principales mercados financieros. Su aprobación y lanzamiento han sido muy esperados por los inversores que buscan exposición a bitcoin sin las complejidades de la propiedad directa de criptomonedas.

El éxito de los nuevos ETF supera al ETF ProShares Bitcoin Strategy, que obtuvo un récord de $1.200 millones de dólares en sus primeros tres días de 2021, e incluso al ETF SPDR Gold Shares, que obtuvo $1.130 millones de dólares después de su lanzamiento en 2004.

Esta fuerte respuesta inicial indica un apetito significativo entre los inversores por productos relacionados con bitcoin, lo que indica confianza en el futuro de la criptomoneda.

Respuesta del mercado y desempeño de Bitcoin

A pesar de la entusiasta respuesta del mercado a estos ETF, el precio de bitcoin ha disminuido más del 8% desde su lanzamiento el 11 de enero. Esta caída sigue a un repunte impulsado por la anticipación de la aprobación de los ETF por parte de la SEC.

La reacción del mercado refleja la volatilidad inherente del bitcoin y el cauteloso optimismo que rodea a estos nuevos vehículos de inversión. La sostenibilidad de las entradas sigue siendo incierta, mientras los participantes del mercado evalúan si el interés en estos ETF persistirá en medio de las notorias oscilaciones de precios de la criptomoneda.

Andrey Stoychev de Prime Brokerage, Nexo, dice:

En el frente macro, el atractivo de Bitcoin se pondrá a prueba cuando la Reserva Federal dé un giro para reducir las tasas de interés, abriendo así las puertas a una financiación más accesible y, por extensión, a un apetito por activos de riesgo, como acciones y activos digitales. Históricamente, Bitcoin se ha disparado gracias a las noticias favorables de la Reserva Federal, que a su vez siempre ha atraído actividad de inversores minoristas e institucionales.

Estructuras tarifarias y panorama competitivo

La estructura tarifaria es un factor crítico para el atractivo de estos nuevos ETF. Con tarifas que oscilan entre el 0,19% y el 0,39%, ofrecen una opción más rentable en comparación con productos existentes como Grayscale Bitcoin Trust, que cobra una tarifa del 1,5%.

BlackRock y Fidelity, que atraen importantes flujos de entrada, han implementado estrategias de tarifas competitivas para captar cuota de mercado. Este precio agresivo, combinado con un fuerte reconocimiento de marca, los ha posicionado favorablemente frente a los competidores en el floreciente mercado de ETF de bitcoin.

El criptoanalista y consultor de Blockchain, Anuj Chaudhary, dice:

La adopción de criptomonedas por parte de las instituciones ha provocado un debate bilateral. Algunos argumentan que la adopción institucional es crucial para legitimar las criptomonedas y aumentar su popularidad. Irónicamente, los maximalistas de Bitcoin sostienen que los ETF de Bitcoin significan problemas para el propio Bitcoin, la descentralización y la lucha contra el control institucional. Los fondos Bitcoin negociados en bolsa ahora se han convertido en una realidad y los mayores inversores de Wall Street se han unido oficialmente al espacio de los activos digitales. Solo en el primer día, estos ETF registraron más de $6 mil millones de dólares en volumen de operaciones, y el ETF de Greyscale casi rompió el récord de mayor volumen de operaciones en su debut. Un par de días después, el ETF de Bitcoin de Greyscale registró una salida de fondos. Esto muestra la demanda entre los inversores minoristas en mercados regulados que buscan reservas de valor y protección contra la inflación, y no es para aquellos que buscan “riquezas rápidas”.

Perspectivas de futuro y adopción institucional

El futuro de estos ETF de bitcoin depende de su capacidad para atraer un interés sostenido tanto de inversores minoristas como institucionales. Si bien su éxito inicial es notable, el desafío radica en asegurar entradas de capital a largo plazo y su aceptación como elemento básico en carteras de inversión diversificadas.

La adopción institucional, en particular, será un hito importante que potencialmente proporcionará estabilidad y madurez al mercado. Los próximos seis meses serán cruciales para determinar cómo estos ETF encajan en estrategias de inversión más amplias y si pueden superar los obstáculos de la volatilidad y el escrutinio regulatorio de bitcoin.

Stoychev añade

Halving, también conocido como el próximo gran tema en la mente de todos ahora que la aprobación inmediata del ETF ya está hecha y desempolvada. Si la demanda de exposición a Bitcoin a través de ETF continúa, son las leyes básicas de la oferta y la demanda las que entran en juego. Esto es especialmente notable después de la reducción del 50% en el suministro de BTC recién extraído como resultado del Halving de Bitcoin. Estos factores justificarían un interés sostenido en Bitcoin, lo que llevaría a un flujo continuo de capital hacia los ETF recientemente introducidos.



El lanzamiento de los nuevos ETF de bitcoin de EE.UU. marca un momento decisivo en el viaje de las criptomonedas hacia la aceptación generalizada. Su éxito inicial refleja un creciente apetito de los inversores por la exposición a bitcoins a través de vehículos de inversión tradicionales.

Sin embargo, el camino por recorrer está plagado de incertidumbres relacionadas con la aceptación del mercado, los desafíos regulatorios y la volatilidad inherente de bitcoin. A medida que estos ETF navegan por el complejo panorama financiero, su desempeño no solo moldeará el sentimiento de los inversores sino que también redefinirá potencialmente el papel de las criptomonedas en el mundo de las inversiones en general.

Para concluir, Chaudhary dice:

Curiosamente, BlackRock ha comenzado a cargar sus bolsas de BTC. Las tendencias en las que centrarse en el futuro cercano son las tenencias de Bitcoin de BlockRock, la próxima reducción a la mitad de Bitcoin y la regulación global de las criptomonedas.