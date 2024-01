El euro y los índices europeos como DAX, CAC 40 y FTSE MIB están nerviosos esta semana mientras los operadores esperan las próximas decisiones del BCE y la Reserva Federal. El par EUR/USD retrocedió durante dos días consecutivos y se mantuvo cerca de su punto más bajo desde el 13 de diciembre.

Del mismo modo, el tipo de cambio EUR/GBP cayó a 0,8550. El euro también ha caído frente a otras monedas como el franco suizo y la corona noruega. Mientras tanto, los índices bursátiles europeos apenas cambiaron, incluso cuando sus homólogos estadounidenses, como el Nasdaq 100 y el S&P 500, alcanzaron un máximo histórico.

El BCE iniciará su primera reunión de política monetaria del año el miércoles y emitirá su veredicto el jueves. Esta reunión se produce en un momento en que a la economía europea no le está yendo bien, y países como Alemania y Francia reportan un crecimiento lento. El bloque también está a punto de hundirse en una recesión, ya que el acceso al financiamiento sigue siendo difícil.

La inflación en Europa también está aumentando y la crisis en Medio Oriente podría empeorarla. Los datos de Eurostat mostraron que la inflación de la zona del euro aumentó al 2,9% en diciembre desde el 2,4% del mes anterior. La inflación de la Unión Europea saltó al 3,4%, mucho más que el objetivo medio del 2,0%.

Por tanto, los analistas esperan que el BCE mantenga los tipos de interés en un máximo histórico del 4,50%. También dejará el tipo de facilidad de depósito en el 4%. En una declaración por correo electrónico, Gary Thomson, director de operaciones de FXOpen UK, dijo:

“No hay dudas de que el BCE mantendrá inalterados los tipos de interés en su próxima reunión del 25 de enero. Sin embargo, la retórica del BCE, cada vez más acomodaticia, añade un elemento de intriga a la próxima conferencia de prensa”.

La pregunta es si el BCE apuntará a recortes de tasas o mantendrá un tono agresivo como lo ha hecho en el pasado. En una declaración en el Foro Económico Mundial, Christine Lagarde dijo que el banco necesitaba más tiempo para reducir la inflación. Estimó que el primer tipo de interés llegará en verano.

El BCE quiere evitar cantar victoria para no cometer el error pandémico de retrasar la subida de los tipos de interés. En ese momento, al igual que la Reserva Federal, el BCE sostuvo que la inflación era transitoria. Como resultado, fue uno de los últimos bancos importantes en comenzar a subir las tasas.