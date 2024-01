AT&T Inc. celebró un año 2023 sólido desde el punto de vista financiero con la publicación de sus resultados esta tarde, con sus mejores ingresos operativos de movilidad para todo el año de su historia, según la compañía.

Aumentan los ingresos, pero el beneficio por acción queda por debajo de las expectativas

La empresa anunció unos ingresos en el cuarto trimestre de $32.000 millones de dólares, un 2,2% más interanual que los $31.300 millones de dólares del cuarto trimestre de 2022. Estos ingresos superaron las expectativas de que los ingresos del cuarto trimestre disminuirían en comparación con los del tercer trimestre de 2023, que habían sido de $30.400 millones de dólares.

Los ingresos de todo el cuarto trimestre fueron de $122.400 millones de dólares, un 1,4% más que los $120.700 millones de 2022.

Un factor importante fue que los ingresos de banda ancha de consumo de todo el año aumentaron un 8,1%, por encima de las previsiones, impulsados por un crecimiento de los ingresos de AT&T Fiber del 26,6% para 2023.

Sin embargo, el beneficio por acción no cumplió las expectativas, con un BPA ajustado de entre 2,15 y 2,25 dólares, que, según la empresa, “incluye un aumento previsto de 0,17 dólares en los gastos de depreciación”.

“Un año fuerte”

La compañía dijo en un comunicado antes de la apertura de los mercados el miércoles en Estados Unidos que:

AT&T Inc. (NYSE: T) obtuvo sólidos resultados en el cuarto trimestre y en todo el año, destacados por ganancias rentables de suscriptores de 5G y AT&T Fiber. Como resultado, la compañía registró sólidos ingresos operativos y efectivo de operaciones, y superó su guía para todo el año para el EBITDA ajustado, el servicio de movilidad y el crecimiento de los ingresos de banda ancha, así como su guía previamente aumentada para el flujo de caja libre. Los sólidos resultados del cuarto trimestre y el fuerte flujo de caja libre cierran un año sólido”

Una mirada más cercana a los números:

El efectivo procedente de actividades operativas del cuarto trimestre aumentó de mil millones de dólares a $11.4 mil millones de dólares, más un flujo de caja libre del cuarto trimestre de $6.4 mil millones de dólares.

Ingresos del cuarto trimestre de $32.000 millones de dólares, un aumento interanual del 2,2%.

El flujo de caja libre de todo el año, de 16.800 millones de dólares, superó las previsiones previamente incrementadas y aumentó en 2.600 millones de dólares con respecto al año anterior. Además, el efectivo procedente de actividades operativas durante todo el año ascendió a $38.300 millones de dólares, un aumento de $2.500 millones de dólares en comparación con el año anterior.