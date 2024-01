Hoy (25 de enero de 2024) el Banco Central Europeo (BCE) ha decidido el tipo de interés para la zona del euro.

Decenas de expertos del mercado, sin mencionar a millones de europeos con problemas de liquidez que luchan por gastar bajo tasas punitivamente altas, esperan que la presidenta del BCE, Christine Lagarde, anuncie hoy un recorte de las tasas de interés.

Europa es “frágil”

Sin embargo, según Ruslan Lienkha, jefe de mercados de la plataforma fintech YouHodler, la espera es en vano. Porque, hoy en día, es muy poco probable que el BCE realice algún cambio en la política monetaria.

Es probable que el BCE deje las tasas sin cambios. Debido a la inflación aún elevada, el objetivo del dos por ciento parece relativamente lejano. Además, existe cierto riesgo de ver una inflación aún mayor pronto, particularmente debido a dos factores externos: la incertidumbre en la economía china y la tensión en el Mar Rojo, que afecta significativamente las cadenas de suministro. Estos factores internacionales deben tenerse en cuenta, ya que también respaldarán el nivel de inflación en la UE”.

Lienkha describió la economía europea actualmente como “frágil”, y el BCE no se atreve a hacer ningún movimiento brusco por miedo a que la inflación se salga de control. También se refirió al reciente ‘mapa de calor’ de Bloomberg para Europa, que pinta un panorama sombrío en lo que respecta a la recuperación económica.

Fuente Bloomberg Economics, mapa de crecimiento PMI para Europa (verde: mejora, rojo: empeora).

"Basándonos en lo anterior, no esperamos ningún recorte de tasas en el corto plazo. Al mismo tiempo, el BCE no tiene espacio para mayores aumentos de tasas, ya que la economía está luchando con el costo de endeudamiento actual. En general, la situación parece frágil, ya que varios países de la unión técnicamente ya están en recesión".

La decisión de mantener los tipos de interés sigue los pasos del Banco Central de Canadá, que ayer por la tarde pronunció un discurso similar y sorprendentemente duro sobre la necesidad de no introducir cambios bruscos en este momento.

Con el BCE manteniendo la actividad como de costumbre, la previsión de recortes de tipos en un futuro próximo para otras regiones, como por ejemplo el Reino Unido, es cada vez mas sombría.

La próxima reunión del Banco de Inglaterra, la reunión de política monetaria y el informe están programados para el 1 de febrero de la próxima semana.