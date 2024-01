Exclusivo: Dr. SP Sharma, economista jefe, sobre la gran historia de crecimiento de la India

En la edición de enero de 2024 de Global Economic Prospects, el Banco Mundial señaló una desaceleración del crecimiento en respuesta a una “política monetaria estricta, condiciones financieras restrictivas y comercios e inversiones globales débiles”.

Preocupan particularmente los acontecimientos geopolíticos en Medio Oriente, los elevados niveles de deuda y el potencial de “disrupciones en el mercado de materias primas”.

En los próximos doce meses, se estima que el crecimiento mundial se moderará al 2,4%, lo que marcaría un tercer año consecutivo de desaceleración.

En comparación, la India es la principal economía de más rápido crecimiento del mundo.

El informe estima que el crecimiento del país en 2023 será del 6,3%, con una nueva aceleración al 6,4% y al 6,5% en los próximos dos años.

Entonces, ¿cómo es posible que la India siga experimentando un impulso de crecimiento tan positivo en un entorno globalmente desafiante?

Para profundizar en los impulsores clave de la historia de crecimiento de la India, su dinámico proceso de reforma, el papel central del sistema bancario en la transformación en desarrollo y las nuevas oportunidades emergentes, así como los desafíos en evolución, tuvimos el placer de hablar con el Dr. SP Sharma., economista jefe y secretario general adjunto de la Cámara de Comercio e Industria PHD (PHDCCI) con sede en Nueva Delhi.

Como organización principal de toda la India, proactiva y dinámica con visión de futuro, PHDCCI colabora con más de 150.000 actores industriales grandes, medianos y pequeños, así como con altas comisiones y embajadas para impulsar nuevas oportunidades comerciales y la adopción de mejores prácticas internacionales.

Actuando como la “Voz de la industria y el comercio”, el PHDCCI ha sido un catalizador clave para la promoción de la industria, el comercio y el espíritu empresarial de la India durante los últimos 118 años.

Biografía del orador

El Dr. SP Sharma tiene alrededor de 25 años de experiencia diversa en diversas áreas de la economía, el comercio y la industria.

Comenzó su carrera en el Gobierno de Punjab en 1996 y posteriormente pasó al Gobierno de la India, ASSOCHAM, PwC y TATA.

Actualmente, trabaja con el prestigioso organismo industrial, la Cámara de Comercio e Industria PHD, como economista jefe y secretario general adjunto.

Ha realizado más de 200 estudios, artículos y proyectos de investigación, etc. con organizaciones prestigiosas como el Gobierno de la India, los gobiernos estatales, la UNCTAD, la Comisión Europea, cámaras/asociaciones industriales y empresas.

Ha participado en más de 300 programas como panelista, presidente, moderador, etc., organizados por varias organizaciones gubernamentales e industriales de renombre, asociaciones comerciales, institutos educativos y organizaciones de investigación, entre otros.

El Dr. Sharma habló en la Conferencia Internacional de Investigación sobre la Perspectiva Económica y Regulatoria India-Reino Unido organizada por la Universidad de Portsmouth, Reino Unido; Seminario sobre Cadenas de Valor Globales en la Universidad de Leeds, Reino Unido; Conferencia internacional sobre cadenas de valor globales e industria @ 75 en IIM Trichy – India, Oportunidades de comercio e inversión entre India y EE.UU., Nueva Jersey.

Recientemente, se dirigió a la Cumbre Nacional Internacional sobre el Clima – 2022 en Bergen, Noruega, los días 30 de agosto de 2021 y 31 de agosto de 2022.

Ha aparecido en varios paneles de discusión y mesas redondas prestigiosos realizados por canales de televisión como Lok Sabha TV, Sansad TV, Doordarshan, CNBC y varios otros canales privados más de 200 veces. Es un participante habitual del prestigioso programa ‘Market Mantra’ de All India Radio.

Es miembro del Consejo Editorial de Journal Press of India, el Grupo Asesor del Instituto Birla de Gestión y Tecnología, la Fundación Surya, el Instituto de Gestión Geeta Rattan, el Instituto Indio de Finanzas, el Instituto Jaipuria de Gestión, la Universidad Presidencial de Bangalore, entre otros.

Es miembro del Grupo de Monitoreo de la Industria del Banco de la Reserva de la India y del Equipo de Pronosticadores Profesionales del Banco de la Reserva de la India.

El Dr. Sharma tiene una maestría en Economía Industrial y un doctorado en Economía Internacional de la prestigiosa Universidad Panjab, Chandigarh.

Fuente: Office of Chief Economist, PHDCCI

P) Muchas gracias por hablar con nosotros, Dr. Sharma. ¿Cuál es su evaluación actual de la economía india y a largo plazo? ¿Cuáles son sus expectativas de la próxima temporada presupuestaria y cuáles estarían en su lista de deseos presupuestarios?

R) Hoy en día, las perspectivas de la India son muy sólidas. En los años posteriores al COVID, la resiliencia económica de la India ha aumentado significativamente. Durante los dos últimos ejercicios financieros, la India ha crecido a más del 7%. India está teniendo un desempeño superior en crecimiento del PIB con una tasa de crecimiento del 9,1% en 2021-22 y del 7,2% en 2022-23.

Las proyecciones para el año actual también son altas y se espera que la economía crezca a más del 7,3%. Según las proyecciones del FMI, en el futuro se espera que la economía siga experimentando un fuerte impulso creciendo en una trayectoria cada vez más alta. En el actual ejercicio financiero, se espera que la economía crezca hasta los $4 billones de dólares, supere los $5 billones de dólares en 2026-27 y se convierta en una economía de $7 billones de dólares en 2030.

En general, la trayectoria económica ha sido muy resiliente en los años posteriores a la pandemia y ha estado bien respaldada por diversas reformas emprendidas por el gobierno durante los años de la pandemia. Varias reformas, como el Atma Nirbhar Bharat, el plan de incentivos vinculados a la producción (PLI) para el sector manufacturero y muchas reformas en el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) han sostenido e impulsado la historia de crecimiento.

Como afirmó el FMI, la India es un “punto brillante” en el ecosistema global. Según parámetros como las cifras del PIB y otros indicadores macroeconómicos clave, la economía es resistente en comparación con otras economías líderes.

La perspectiva futurista sigue siendo muy fuerte. Nos convertiremos en una economía desarrollada en 2047 y creceremos hasta alcanzar un tamaño de $7 billones de dólares en 2030. Así pues, la economía india presenta un panorama excelente, y la India se ha convertido en un gran líder de crecimiento en el sistema económico mundial.

En cuanto al presupuesto, la atención debe centrarse en la industria manufacturera, que ahora es un motor fundamental de la economía india. Es necesario hacer más hincapié en la facilidad para hacer negocios, y los responsables de las políticas deben garantizar que cualquier nueva reforma se filtre hasta el nivel básico. Esto es especialmente importante ya que las fábricas necesitan cada vez más reformas para ser cada vez más competitivas en los mercados nacionales e internacionales.

Aunque el gobierno está reduciendo muchos cumplimientos, es necesario centrarse más en el desarrollo de las fábricas, en el apoyo para facilitar la realización de negocios y en la reducción del costo de hacer negocios.

Las sugerencias de nuestro organismo industrial, la Cámara de Comercio e Industria de PHD (PHDCCI), son que debe haber un mayor enfoque en la reducción de costos de las empresas para que sus márgenes precio-costo sean benignos y puedan ser más competitivas en el mercado. mercado nacional e internacional.

P) ¿Cuál es su evaluación del sistema bancario de la India hoy, tanto a nivel nacional como internacional?

R) El sistema bancario de la India es muy fuerte en comparación con muchas economías y lo ha demostrado en las dos crisis más importantes de los últimos veinte años. A partir de la crisis de Lehman, nuestro sistema bancario se ha mantenido sólido y nos recuperamos más temprano que tarde. Nuestra recuperación fue muy fuerte y los mínimos rondaron un PIB del 6,8%.

El sistema bancario es sólido y está bien respaldado por la continuación de las políticas por parte del gobierno. Por ejemplo, la Sociedad Limitada de Reconstrucción de Activos Nacionales (NARLC) fue creada por el gobierno de la Unión en 2021-22 para la resolución de activos en tensión en el sector bancario.

En general, los niveles de tensión proyectados por muchos analistas en los mercados nacionales e internacionales no son tan altos como para afectar al sistema bancario. También nos beneficiamos de una estructura bancaria mixta y existe una gran sincronización de políticas entre los bancos gubernamentales y los bancos del sector privado que continúan moviéndose en conjunto.

También existe una fuerte vigilancia de los organismos reguladores que garantiza que se mitiguen los riesgos.

Recientemente, durante la pandemia, observamos que el estrés bancario aumentó en Estados Unidos y Europa, lo que también generó muchos otros problemas económicos y financieros asociados. Pero en India no veo ningún desafío de este tipo en el transcurso de los últimos 3 o 4 años, particularmente debido a las reformas económicas o la integridad del sistema.

Esperamos que nuestro sistema bancario siga apoyando la economía con la adición de billones de dólares en los próximos tiempos.

P) En su opinión, ¿cuáles han sido los cambios más significativos en los últimos cinco o seis años que han ayudado a estabilizar el sistema bancario indio? ¿Cómo describiría el proceso general de reforma bancaria en el país?

R) Ha habido una gran cantidad de reformas importantes emprendidas por el RBI. El lanzamiento del Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) en 2015, que jugó un papel fundamental en el apoyo a los oprimidos en el momento de la pandemia en 2021. En 2016, se implementó el Código de Insolvencia y Quiebras (IBC).

En 2019-20, las fusiones de los bancos del sector público en la India, que también fue una reforma notable, aseguraron la capitalización del sistema bancario para que pudieran seguir apoyando a las empresas y corporaciones con capital ampliado.

El sector bancario también proporcionó un plan de crédito de emergencia a las MIPYMES, cuyo objetivo era comprobar la salud del sistema bancario y garantizar el apoyo al sector manufacturero, por lo que fue una situación en la que todos salían ganando y resultó beneficiosa para la economía en general.

Recientemente, se lanzó la moneda digital del banco central (CBDC), lo que supone un avance monumental en el sistema bancario; junto con la NARCL como se mencionó anteriormente. Por lo tanto, las reformas del sector bancario continúan y tampoco veo ningún área en la que no se hayan llevado a cabo reformas del sector bancario.

En general, el sector bancario sigue siendo sostenible en esta coyuntura. Con una capitalización de mercado en un nivel alto, no veo ningún problema de capital en el sistema.

El proceso de reformas evoluciona y continúa año tras año. Estos, a su vez, apoyan la manufactura y el crecimiento general de la economía. Creo que las reformas deben seguir estando respaldadas por un entorno regulatorio que permita una gran sincronización de los bancos del sector público y privado para impulsar el crecimiento sostenible de la economía.

Sin embargo, dado que el sistema económico global es dinámico, debemos estar atentos a cualquier acontecimiento reciente para que no haya shocks externos o desafíos para nuestro sistema bancario.

P) ¿Cuál es su evaluación de la política monetaria del Banco de la Reserva de la India (RBI) en este momento? ¿Cuáles son sus expectativas para el próximo año?

R) Somos muy buenos manejando la política monetaria y somos uno de los más exitosos en el control de la inflación.

La trayectoria de la inflación comenzó a acelerarse en abril de 2022 y alcanzó máximos de varios años: el IPM alcanzó un máximo del 16 % y el IPC superó el 7 %. Pero en tan solo un corto período, pudimos controlar la inflación del IPM para octubre de 2022 y del IPC para marzo de 2024.

Sin embargo, a medida que el sistema económico se vuelve cada vez más dinámico y los acontecimientos en la esfera geopolítica, particularmente con los riesgos de fragmentación geopolítica, existe volatilidad en el segmento de inflación.

Nuestro sistema bancario y en particular el RBI están atentos a la evolución de la trayectoria de la inflación. En la actualidad, la inflación está muy controlada y dentro del rango objetivo de inflación del RBI del 2%-6%.

De cara al futuro, se espera que esta cifra se desacelere aún más hasta el nivel del 4% en los próximos tiempos.

En términos de política monetaria, aunque la tasa de recompra es alta en comparación con la tendencia histórica, esperamos mantener nuestra sólida trayectoria de crecimiento y esperamos que el RBI considere reducir la tasa de recompra a medida que las condiciones inflacionarias comiencen a volverse benignas.

El RBI es muy diligente a la hora de mantener el crecimiento y abordar la situación de inflación.

De cara al futuro, confiamos en que el RBI seguirá adoptando medidas calibradas para apoyar la economía junto con un alto crecimiento y abordar la inflación para evitar una mayor escalada.

P) En su opinión, ¿cuáles son los principales obstáculos para la transmisión de la política monetaria al nivel empresarial en la India, tanto para las grandes corporaciones como para las mipymes? ¿Cómo se pueden abordar estos problemas de forma más eficaz?

R) Sí, el sector bancario tiene ciertos obstáculos por los cuales las MIPYMES no pueden obtener financiación adecuada debido a los requisitos de garantía y, en ocasiones, a los elevados tipos de interés. El sistema bancario, como mencioné anteriormente, ha estado atento a la hora de abordar los desafíos creados por el entorno económico global.

A veces las MIPYMES pueden sentir que no están adecuadamente respaldadas por la expansión del crédito debido a las garantías. Sin embargo, debido a los acontecimientos de los últimos meses, estas empresas se están volviendo más positivas y el sector bancario está teniendo en cuenta ciertas sugerencias de políticas del sector empresarial para apoyar mejor a las pequeñas empresas y a las mipymes.

Anteriormente, debido a acontecimientos económicos preocupantes como la pandemia, la guerra comercial entre Estados Unidos y China y otros factores que llevaron a una desaceleración de la economía, el sector bancario no era lo suficientemente sólido como para apoyar a las pequeñas empresas, pero recientemente este desafío también se ha enfrentado de manera efectiva. dirigido.

Las medidas clave para apoyar a las MIPYMES han incluido una línea de crédito de emergencia que ha ayudado significativamente. Muchas empresas aprovecharon este plan para superar tiempos difíciles, y el gobierno implementó extensiones de este plan, que se ha convertido en una sólida fuente de apoyo al sector manufacturero en los últimos 3 o 4 años.

Antes de esto, el PMDJY se creó para el público, y el plan Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY) también apoyó a la clase media baja y ayudó a cumplir sus aspiraciones.

Esperamos que el sector bancario esté a la vanguardia para ayudar a las pequeñas empresas a que también participen firmemente en la trayectoria de crecimiento de la economía india.

P) ¿Cómo puede la India reducir de manera más sostenible el costo del endeudamiento?

A) La inflación aparece una y otra vez y cambia los procesos de pensamiento de los responsables de la formulación de políticas, ya que el nivel de tolerancia entre las empresas y los hogares no es tan alto. Como tenemos que apoyar a la clase media y a los oprimidos, no podemos tolerar una inflación alta que esté más allá de la trayectoria inflacionaria del RBI.

Por lo tanto, si la inflación sigue siendo alta, será muy difícil reducir la tasa de recompra. Por lo tanto, las reformas deberían aplicarse por el lado de la oferta, ya que la inflación a menudo se ve avivada por los precios de los alimentos. Dado que las cadenas de suministro no son lo suficientemente sólidas, centrarse en la infraestructura agrícola y el desarrollo rural reduciría el desperdicio de cereales alimentarios. Este desperdicio debería reducirse del actual 30%-35% al nivel del 5%-10% para que los suministros se vuelvan benignos y los precios lleguen a niveles racionales.

A veces, los precios de los tomates, las patatas y las cebollas pueden aumentar de 5 a 200 rupias. Esta trayectoria de los precios puede conducir a tiempos difíciles. Tenemos que abordar esta alta variación en los precios de los alimentos para que sean racionales y no aviven la trayectoria inflacionaria en muchas coyunturas.

P) En los próximos años, ¿cuáles serán las reformas más importantes que probablemente beneficien a India Inc.? ¿Cuáles son sus opiniones sobre el impacto de la revolución digital de la India?

A) India Inc. necesita centrarse más en el costo de hacer negocios y en la facilidad para hacerlo.

Cinco costos están impactando la trayectoria de las reformas y limitando la competitividad de las empresas en el mercado internacional. Estos costos son el costo de la energía, el costo de cumplimiento, el costo de las finanzas, el costo de la logística y el costo del terreno.

Estos costos están impactando los márgenes costo-precio de los productores y no pueden competir efectivamente en los mercados nacionales e internacionales.

Debe haber un esfuerzo sostenido para reducir nuestro contenido de importaciones para que haya igualdad de condiciones, donde seamos más competitivos y nos volvamos más fuertes y más visibles en el escenario exportador global.

La revolución digital ahora es muy visible y ahora estamos en la cima de todas las economías avanzadas, y nuestras transacciones digitales ascienden a miles de millones. Entonces, hemos adoptado este cambio y hemos sorprendido al mundo con nuestras transacciones digitales que ahora están acelerando el crecimiento económico y es por eso que somos sólidos en nuestras cifras de PIB y tenemos un fuerte apoyo subyacente a la economía.

Los procesos digitales también están ocurriendo en los niveles económicos más bajos. Por ejemplo, los conductores de rickshaws ahora utilizan transacciones digitales. Este es un gran apoyo a la economía y para acelerarla, lo que está impulsando los procesos de pensamiento de los líderes y empresas que están encontrando que hay un gran apoyo para revolucionar este proceso y generar más empleo con la mayor velocidad de la economía.

P) ¿Cómo se puede incorporar el cambio hacia un crecimiento con bajas emisiones de carbono sin afectar los intereses de las empresas y el crecimiento económico en general?

A) Tenemos que abordar todos estos desafíos de manera calibrada.

El sector empresarial está muy comprometido con lograr cero emisiones para 2070 y apoya plenamente la visión del gobierno. Sin embargo, esto también implica un alto costo, lo que significa que tenemos que encontrar apoyo financiero para el cambio hacia un crecimiento bajo en carbono.

Dado que las reformas efectivas de la India han logrado avances constantes en su transición de una economía emergente a una superpotencia económica emergente, la transición hacia un crecimiento bajo en carbono también será sólida después de unos años.

P) En el plano internacional, ¿cuál es su valoración de las últimas actas de la Reserva Federal? ¿Cuál es su perspectiva sobre la inflación estadounidense?

A) La inflación estadounidense está bajando y la Reserva Federal también ha optado por hacer una pausa.

En el frente del crecimiento, Estados Unidos está rejuveneciendo su sistema económico y puede sorprender con su trayectoria de crecimiento. Hay muchos acontecimientos positivos en Estados Unidos y se espera que la economía tenga un desempeño sólido en los próximos trimestres.

Por otro lado, Europa se enfrenta a una desaceleración, en gran parte debido a la falta de turismo. A principios de 2021-22, hubo mucho desarrollo turístico, pero ahora este segmento se está desacelerando. Por eso Europa se enfrenta a una desaceleración del crecimiento del PIB.

Espero que la pausa de la Reserva Federal continúe y que haya margen para reducir el tipo de interés de la Reserva Federal en los próximos trimestres. Esto proporcionará un gran impulso y apoyo positivo al sector empresarial y al mundo entero mientras avanza, y eso cambiará el escenario general en los próximos trimestres.

En el lado negativo, los acontecimientos geopolíticos están impactando el proceso de pensamiento y las estimaciones de muchos formuladores de políticas. Si se aborda este problema, creo que la economía mundial tendrá un gran potencial para registrar un crecimiento superior al 4% en los próximos años.

P) ¿Le gustaría compartir algunas palabras de despedida con nuestros lectores sobre dónde probablemente estarán las oportunidades más importantes en la India durante la próxima década?

A) Los mercados de capital seguirán siendo fuertes y seguirán siendo un importante motor de crecimiento para la economía.

La segunda área son las startups, que es un segmento que se está fortaleciendo y dando una gran sorpresa a los líderes e inversores globales.

En tercer lugar, la India se convertirá en un importante centro manufacturero con el apoyo del gobierno y los procesos de reforma en curso.

Creo que la India es un país prometedor y en los últimos años hemos demostrado que, a pesar de los tiempos difíciles, nos hemos mantenido sólidos y lucrativos en el escenario mundial.