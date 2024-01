Es temporada de despidos en Estados Unidos y, aunque falta menos de un mes para el nuevo año, más de 22.000 trabajadores en más de 75 empresas tecnológicas han sido despedidos solo en 2024, según Layoffs.fyi

Una desconexión económica

Copy link to section

Es comprensible que esto pueda causar cierta confusión, especialmente en lo que respecta a Estados Unidos.

De todas las economías del mundo, Estados Unidos parece haber resistido mejor el año 2023. La inflación parece haber sido derrotada, el PIB está aumentando y, de hecho, los últimos datos sobre nóminas no agrícolas muestran que ahora, en general, hay más estadounidenses empleados, no menos.

De hecho, si nos fijamos en el índice Nasdaq 100, que es un indicador confiable para las empresas estadounidenses más grandes y en particular para la industria tecnológica, 2023 vio su mejor año en más de 20 años, desde que estalló la burbuja de las empresas punto com en 1999. seguirá siendo fuerte en 2024.

Incluso en Europa, que actualmente está pasando por momentos algo más difíciles, el Banco Central Europeo anunció ayer que las cifras de empleo eran sólidas y que la inflación se está desacelerando.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Una tendencia creciente

Copy link to section

Lamentablemente, esta es una tendencia continua para muchos y se extiende mucho más allá de Estados Unidos. En el año 2023, algunas de las historias de despidos más destacadas incluyeron:

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Google: 12.000 empleados, aproximadamente el seis por ciento de toda su fuerza laboral global

Microsoft: 10.000 empleados, aproximadamente el cinco por ciento de toda su fuerza laboral global

Phillips: 6000 empleados, aproximadamente el 13 por ciento de su fuerza laboral

Amazonas: 8000 trabajadores

También Amazon: otros 9.000 trabajadores, tres meses después

Flink de Alemania: 8.000 trabajadores, un enorme 40 por ciento de su fuerza laboral total

¿Las últimas víctimas en 2024? SAP y Salesforce, quienes anunciaron recientemente “reestructuraciones”. Hoy, Salesforce anunció que reduciría cerca del uno por ciento de su fuerza laboral global este año, aproximadamente 700 personas.

Mientras tanto, SAP dijo a principios de este mes que “reestructurará” unos considerables 8.000 puestos de trabajo en 2024, algunos de los cuales requerirán despidos, la mayoría de los cuales serán “voluntarios”, mientras que otros se redistribuirán internamente dentro de la empresa.

Pero ¿por qué sucede esto?

Copy link to section

Para simplificarlo demasiado, se puede echar la culpa a las máquinas: las empresas con influencia para hacerlo están dando paso a la inteligencia artificial (IA).

Según el informe de CEO de enero de PwC, una cuarta parte de todos los líderes empresariales dijeron que reducirían su fuerza laboral (humana) en un cinco por ciento o más este año. Esto significa que, con aproximadamente 3.400 millones de trabajadores en el planeta, la revolución de la IA podría costarle a la humanidad 170 millones de puestos de trabajo –o más– en 2024.

Esto parece deberse en parte a que las empresas están girando para seguir siendo relevantes, pero también para obtener buenos beneficios a la antigua usanza. En un informe separado de PwC específicamente sobre IA de este mes, la compañía dijo que:

Lo que se desprende con fuerza de todo el análisis que hemos llevado a cabo para este informe es cuán grande es probable que sea la IA y cuánto valor potencial está en juego. La IA podría aportar hasta 15,7 billones de dólares1 a la economía mundial en 2030, más que la producción actual de China e India juntas… De esto, 6,6 billones de dólares probablemente provendrán de una mayor productividad”.

La región que más se beneficiará de la IA en los próximos seis años (7 billones de dólares para ser exactos) es China, seguida de América del Norte con 3,7 billones de dólares y Europa occidental en tercer lugar. Esto también explica por qué la mayoría de los despidos se están produciendo, con diferencia, en los países más desarrollados del mundo.

Cavar más profundo

Copy link to section

El Fondo Monetario Internacional (FMI) dio una explicación parcial a principios de este mes:

En las economías avanzadas, alrededor del 60 por ciento de los empleos pueden verse afectados por la IA. Aproximadamente la mitad de los empleos expuestos podrían beneficiarse de la integración de la IA, lo que mejoraría la productividad. Por la otra mitad, las aplicaciones de IA pueden ejecutar tareas clave que actualmente realizan los humanos, lo que podría reducir la demanda laboral, lo que llevaría a salarios más bajos y una reducción de la contratación. En los casos más extremos, algunos de estos puestos de trabajo pueden desaparecer”.

Esto explica en cierta medida el actual festival de despidos en relación con la IA, pero no lo explica todo.

Después de todo, muchos expertos de todo el mundo coinciden en que, actualmente, la mayor parte de la inteligencia artificial está todavía en su infancia y no está ni cerca de reemplazar a un ser humano en nada que no sea el trabajo más servil. Además, como tecnología nueva y en desarrollo con todo el revuelo de Wall Street detrás, la IA sigue siendo demasiado cara para que una empresa promedio la utilice de manera significativa en lugar de una fuerza laboral más tradicional.

Re-priorizar

Copy link to section

La clave puede ser las palabras de estas poderosas empresas sobre por qué se están produciendo los despidos. SAP lo expresó de esta manera:

En 2024, SAP aumentará aún más su enfoque en áreas estratégicas clave de crecimiento, en particular Business AI. También pretende transformar su configuración operativa para capturar sinergias organizativas, eficiencias impulsadas por la IA y preparar a la empresa para un crecimiento futuro de ingresos altamente escalable. Con este fin y para garantizar que el conjunto de habilidades y recursos de SAP continúen satisfaciendo las necesidades comerciales futuras, SAP planea ejecutar un programa de reestructuración en toda la empresa en 2024”.

Esto, afirma la empresa, sólo dará frutos a largo plazo, pero en los próximos dos años producirá “un aumento de aproximadamente 500 millones de euros debido a las ganancias incrementales de eficiencia previstas gracias al programa de transformación”.

Además, después de que se anunciara que Google despediría aproximadamente a 1.000 empleados la semana pasada, nos comunicamos con ellos para solicitar comentarios. Esto es lo que le dijeron a Invezz:

Estamos invirtiendo responsablemente en las mayores prioridades de nuestra empresa y en las importantes oportunidades que se avecinan. Para posicionarnos mejor para estas oportunidades, durante la segunda mitad de 2023, varios de nuestros equipos realizaron cambios para ser más eficientes y trabajar mejor, y para alinear sus recursos con sus principales prioridades de productos. Algunos equipos continúan realizando este tipo de cambios organizacionales, que incluyen algunas eliminaciones de roles a nivel mundial… Seguimos apoyando a los empleados afectados mientras buscan nuevos roles aquí en Google y más allá”.

Esto está muy lejos de los famosos 12.000 despidos de Google a principios de 2023, que se atribuyeron a una economía en contracción y a dificultades financieras.

Ambos parecen sugerir que las empresas más grandes están redistribuyendo trabajadores y reestructurando antes de los beneficios previstos que podrían obtenerse de la IA en el futuro, en lugar de reemplazar el personal humano por máquinas en este momento.

La línea de fondo

Copy link to section

Sin embargo, de manera un tanto irónica, la profesora de la Escuela de Negocios de Harvard y experta en despidos Sandra Sucher dice que los despidos por cualquier motivo en realidad pueden causar una caída en la innovación, los ingresos y la reputación de las empresas.

Para concluir, reflexione sobre estas palabras suyas, citadas por Stern Strategy Group en su página de LinkedIn la semana pasada:

Estamos en un momento particularmente malo en términos de cómo se llevan a cabo los despidos. Los humanos no son un recurso de la misma manera que lo son el petróleo y el gas, por lo que si los tratas como un recurso que puedes descartar cuando ya no tiene valor, estás socavando la noción básica de lo que significa ser una persona..”

Y entonces, en ese caso, ¿quién va a comprar participaciones en su empresa recién reestructurada? ¿Máquinas?