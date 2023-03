Kulta on palannut, oi kulta.

Ei sillä, että se olisi koskaan lähtenyt, mutta paluu ennalleen vuonna 2022 oli joissakin piireissä pettymys, kun sitä verrataan hillittömään inflaatioon, joka on juuri se asia, jonka on tarkoitus ajaa kultaa kohti pohjoista.

Kirjoitin viime kuussa analyysin siitä, kuinka inflaatiokerroin oli pudonnut ja kurkistus siihen, miten kvantitatiivinen kiristäminen oli pitänyt metallia kurissa. Alla olevasta kaaviosta käy ilmi, että viimeisen noin vuoden aikana kullan hinta ei ole seurannut inflaation nousua.

Korko-odotukset kääntyvät rajusti

Mutta lainatakseni Ron Anchormania, asiat ovat eskaloituneet nopeasti. Pankkialan myllerrys, jonka laukaisi Silicon Valley Bankin romahdus Yhdysvalloissa ennen kuin se levisi Eurooppaan, erityisesti Credit Suissen (SGX_CSGN) horjahdus.

Tämä on täysin kääntänyt markkinoiden odotukset kvantitatiivisen kiristyssyklin ympäriltä. Vain kaksi viikkoa sitten markkinat hinnoittelivat heinäkuun korkojen nousun mahdollisuudeksi 78 prosenttia. Tänä päivänä on 70 prosentin mahdollisuus 1,5 prosentin tai sitä suurempiin leikkauksiin, ja 100 prosentin mahdollisuus leikkauksiin jossakin määrin.

Eri ennusteiden vertailu näkyy alla olevassa kaaviossa:

Kullan hinta rikkoi 2 000 dollarin tason

Määrällisen kevennyssyklin katkaisu ja paluu koronlaskujen luvattuun maahan on siirtänyt riskivarat pohjoiseen.

Kolme kuukautta sitten tarkastelin, mitä dovish flip voisi tehdä kullalle vuonna 2023. Alamme nähdä vastausta, sijoittajat näkevät metallin mahdollisuutena inflaatiolle tulevaisuudessa (tai nykyistä korkeampi), laajentuen koronalennusten todennäköisyyden kasvaessa.

Tämä on ensimmäinen kerta, kun kiiltävä metalli on rikkonut 2 000 dollaria sitten helmikuun 2022. Sitä ennen se osui rajaan heinäkuussa 2020 – ensin mainittu Venäjän hyökätessä Ukrainaan ja jälkimmäinen koronalukitusten ensimmäisen aallon aikana.

Mutta se ei ole ainoa asia, joka nostaa kultaa. On myös se tosiasia, että epävarmuuden aikoina sijoittajat juoksevat turvasatamaan. Se on aina ollut kullan käyntikortti, ja vaikka sen hintakehitys ei ole heijastanut tarkasti näitä ajanjaksoja – katso alla oleva kaavio – metalli on yleisesti ottaen toiminut hyvänä suojauksena.

Eikä ehkä ole suurempaa uhkaa vakaudelle kuin mitä pankkisektorin heikkous johtaisi. Olemme nähneet sitä runsaasti viimeisten parin viikon aikana, ja kulta on tarttunut tilaisuuteen ja kulkenut mukanaan.

Mitä kullan hinnalle tapahtuu seuraavaksi?

Jatkossa on vaikea sanoa, mitä kullalle tapahtuu. Henkilökohtaisesti pidän siitä edelleen suojauksena salkussani huolimatta siitä, että se korreloi viime aikoina erityisesti osakkeiden kanssa.

Pitkällä aikavälillä kulta on jäänyt pahasti jäljelle riskiomaisuudesta erityisesti viimeisen vuosikymmenen aikana. Kuitenkin, jos etsit tuottoa, boomer-omaisuus, joka on kultaa, ei ole sinua varten. Tämä on riskien hajautuspeli ja tapa allokoida osa salkustasi johonkin, joka on (suhteellisen) korreloimaton.

Nykyinen ympäristö, jossa koronleikkaukset ovat lisääntyneet, inflaatio on edelleen korkea ja pankkisektori muuttuu nopeasti sirkukseksi, on kiehtova järjestely kullalle. Se on ystävällinen muistutus siitä, miksi sijoittajat ovat pitäneet sitä, vaikka se vaatiikin tuoton uhraamista.

Kulta on syystäkin yksi maailman vanhimmista sijoituskohteista. Ja tylsä – juuri niin kuin sen pitäisi olla. Sijoittajat ovat juosseet kohti tätä tylsää tarinaa parin viime viikon aikana, ja se voi jatkua myös tulevaisuudessa.