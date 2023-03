AltSignals (ASI) -hintaennuste ennakkomyynnin vauhdin noustessa

Milko on rahoitusanalyytikko, joka työskentelee kryptovaluuttamarkkinoilla. Hän aloitti treidausuransa fiat-valuutoilla ennen kuin uppoutui kryptovaluuttauniversumiin vuonna 2018. Milkolla on kolmen… lue lisää

Tekoälyn (AI) ja koneoppimisen (ML) tehoa hyödyntävien tuotteiden, palvelujen ja robottien houkuttelevuuden lisääntyessä, yhä useammat projektit ottavat kyseistä teknologiaa käyttöön aikaisempaa enemmän.

AltSignals on tästä yksi merkittävä esimerkki, sillä se hyödyntää tekoälyn tehoa aktivoidakseen pinonsa, joka tunnetaan nimellä ActualizeAI.

AltSignals-projekti voi mahdollisesti mullistaa markkina-aluetta ja mullistaa perusteellisesti tavan, jolla sijoittajat ja treidaajat analysoivat tietoja.

ASI-tokenin ennakkomyynti lähestyy valmistumistaan 40 prosentilla, joten tarjonta alkaa olla vähissä. Tänään hyppäämmekin AltSignalsin pariin nähdäksemme, kuinka pitkälle sen arvo voi nousta ja minkälaista arvoa projekti tarjoaa Web3-sektorilla.

AltSignals (ASI) hintaennuste: millaista hintaa sijoittajat voivat odottaa?

24. maaliskuuta 2023 AltSignals (ASI) -tokenin ennakkomyynti on saavuttanut 39,02 prosenttia. Voimmekin nähdä, että se on lähellä 40 %:n rajaa, joka on tärkeä virstanpylväs sen ennakkomyynnin suhteen.

ASI-tokenin arvo on ollut 0,012 dollaria, joka on laskettu Tetherin (USDT) stablecoinin arvon suhteessa.

Hankkeen rahoitukseen on kerätty 187 295,94 dollaria arvioidusta 480 000 dollarin vaatimuksesta. Vain 24 392 005 ASI-tokenia on jäljellä ennen ennakkomyynnin päättymistä, ja sijoittajat ja treidaajat ovat kuulolla.

Pääsy mukaan projektiin jo sen alkuvaiheeseen ja koko sen ennakkomyynnin ajan, on historiallisesti osoittautunut tarjoavan paljon arvoa sijoittajille. Tämä onkin saanut yhä useamman pohtimaan: Kuinka pitkälle ASI voi lopulta nousta?

Jos haluat lisätietoja ennakkomyyntiprosessista, suosittelemme vierailemaan AltSignalsin verkkosivustolla.

Vuoden 2023 neljännen vuosineljänneksen loppuun mennessä AltSignals (ASI) -kryptovaluutan arvon arvioidaan nousevan 0,1 dollariin.

Kasvua vauhdittaa sen kyky tarjota teknisiä ja fundamentaalisia analyysejä, mukautua markkinaolosuhteisiin sekä karhu- että härkämarkkinoilla, lisäten ActualizeAI-pinoon.

Saavuttaako AltSignals yhden dollarin tason?

Kryptovaluuttojen tärkein vetovoima on niiden yleinen volatiliteetti ja potentiaali tarjota treidaajille ja sijoittajille korkeita tuottoja, varsinkin jos he onnistuvat ostamaan nopeasti kasvavaa kryptovaluuttaa jo sen alkuvaiheessa.

Koska AltSignals pyrkii mullistamaan kaupankäyntialueen, ASI-tokenin arvo ja hyödyllisyys kasvavat.

Vuoden 2023 lopussa ja koko vuoden 2024 aikana ASI-tokenin palvelutarjonta, yhteisön kasvu ja käyttötapaukset kasvavat voimakkaasti koko sektorin laajemmassa ekosysteemissä.

Kun otetaan huomioon sen aika lohkoketjutilassa – se perustettiin alun perin joulukuussa 2017 – ja arvo, jonka se tarjoaa treidaajille Binance Futures- ja Forex-signaaleilla, jotka ovat jatkuvasti kannattavia 80 %+ tarkkuudella, on ASI:lla potentiaalia saavuttaa yhden dollarin taso. Tämä saattaa tapahtua kuitenkin vasta vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä.

Mikä AltSignals-projekti on ja miten se toimii?

AltSignals pyrkii luomaan uusia mahdollisuuksia treidaajille ja yrityksille ottamalla käyttöön teknologioita, kuten koneoppimista (ML), tekoälyä (AI), luonnollisen kielen käsittelyä (NLP) ja kehittynyttä tunneanalyysiä.

Tämä antaa kenelle tahansa pääsyn täysin automatisoituun, 24/7 toimivaan kaupankäyntitoimintoon, jossa he voivat odottaa suurta tarkkuutta, määriteltyä riskinhallintaa ja kehittynyttä tunneanalyysiä, jotka kaikki tukevat mitä tahansa kaupankäyntitoimintaa.

Projekti suunniteltiin alun perin vuonna 2017, ja siitä lähtien se on toimittanut tehokkaimpia signaaleja ja algoritmeja kryptovaluutoista, Binance-futuureista, Forexistä, CFD:stä ja osakkeista.

ASI-tokenin ensisijainen tavoite on toimia tekoälyyn liittyvien palveluiden AltSignals-ekosysteemin jäsenvaluuttana.

ASI:n avulla käyttäjät voivat päästä varhaisessa vaiheessa uusimpaan tekoälyalgoritmiin, ActualizeAI:hen, joka on kehitetty yrityksen sisällä. ActualizeAI voi tunnistaa markkinatietojen kuvioita, tarjota huippuluokan ennusteita ja antaa treidaajille mahdollisuuden tehdä tietoisia kauppoja.

Pitäisikö minun sijoittaa ASI-tokeniin nyt?

Se on täysin kiinni yksittäisestä sijoittajasta tai elinkeinonharjoittajasta sekä heidän yleisistä tavoitteistaan sijoituksia tehdessään, mutta jos tämä mahdollisuus voisi olla järkevä salkkusi suhteen, voit lukea lisää meneillään olevasta AltSignals-ennakkomyynnistä heidän verkkosivuillaan. On monia tekijöitä, jotka on hyvä ottaa huomioon, ennen kuin päätetään minkälaiseen sijoitusmahdollisuuteen haluaa osallistua.

AltSignals (ASI) -token edustaa pääsyä tekoälypohjaisten kaupankäyntityökalujen ekosysteemiin, joka mahdollistaa nykyisten ja tulevien treidaajien pääsyn tietoon perustuviin kaupankäyntipäätöksiin.

Token toimii myös ekosysteemin jäsenyysavaimena, ja sillä voidaan käydä kauppaa useissa pörsseissä ennakkomyyntien päätyttyä.

Tekoälyn viime aikoina osoittaman kiinnostuksen lisääntyessä lohkoketjutilan ja kryptovaluuttojen yleisen kasvun ohella kaupankäynnin tulevaisuutta ohjaa sama tekniikka.

AltSignals sisältää AcutalizeID-nimellä tunnetun AI-algoritmin, joka käynnistyy ennakkomyynnin päätyttyä. Kun ennakkomyynti päättyy ja ekosysteemi alkaa lanseerata ja kasvaa, myös ASI-tokenit voivat nostaa arvoaan.

Vuoden 2023 viimeisen vuosineljänneksen loppuun mennessä AltSignals laajentaa ASI:n hyödyllisyyttä ja lisää arvoa tekoälyalustalle reaaliaikaisella kojelautatoteutuksella ja tunneanalyysimoottorilla toimivilla ilmoituksilla.

Myös ASI-johtamismalli käynnistyy. Jokainen näkökohta painottaa sitä, että ASI-token voi olla vankka sijoitusmahdollisuus niille, jotka ovat aidosti kiinnostuneita kryptosta. ASI edustaa sisääntuloa tähän ainutlaatuiseen ekosysteemiin, ja siten hankkeeseen osallistuminen saattaa hyödyttää siihen varhaisesti osallistuneita.