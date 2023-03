Dan on Invezzin tietoanalyytikko, joka yhdistää kvantitatiiviset taidot ja makrotalouden taustan laatien analyyseja useista talouteen liittyvistä aiheista. Hän työskenteli… lue lisää

Kulta on yksi maailman tunnistetuimmista omaisuuseristä – sekä finanssimaailmassa että sen ulkopuolella.

Ihmiset ovat olleet ihastuneet kultaan jo 4000 ennen ajanlaskumme alkua. Tänäänkin puhumme siitä. Ei ainoastaan siitä, mutta sillä on melko ainutlaatuinen paikka rahoitusmarkkinoilla.

Perinteisesti inflaatiosuojauksena ja korreloimattomana omaisuuseränä tunnettu sijoittajat ostavat yleensä kultaa monipuolistaakseen salkkujaan. Seuraavassa 18 tilastoa tästä omituisesta omaisuudesta, jota kutsumme kullaksi.

1. Kulta tuki Yhdysvaltain dollaria vuosina 1944-1971

Monet eivät ymmärrä, että “paperivaluutan” fiat-aika on ollut olemassa vasta puoli vuosisataa.

Vuonna 1971 presidentti Richard Nixon ilmoitti televisiossa, että Yhdysvaltain dollareita ei enää voida lunastaa kullaksi, mikä katkaisi virallisesti sopimuksen, joka oli ollut voimassa Bretton-Woodsin konferenssista lähtien vuonna 1944.

Lähde: Richard Nixon

2. Yhdistynyt kuningaskunta otti vahingossa käyttöön kultastandardin Sir Isaac Newtonin alaisuudessa vuonna 1717

Vuonna 1717 Sir Isaac Newton oli kuninkaallisen rahapajan mestari. Hän asetti erehdyksessä kullan vaihtokurssin hopeaksi liian alhaiseksi, mikä johti sellaiseen kultaan, että kaikki maan hopeakolikot poistuivat liikkeestä, kun niillä vaihdettiin.

Tällä tavalla Britannia oli ottanut käyttöön tosiasiallisen kultastandardin.

Lähde: Globalizing Capital: A History of the International Monetary System – Kolmas painos

3. Saksa hylkäsi kultastandardin vuonna 1914 ja kärsi hyperinflaatiosta alle kymmenen vuotta myöhemmin

Saksa otti kultastandardin käyttöön ensimmäisen kerran vuonna 1871, mutta poistui siitä vuonna 1914 pääasiassa kalliiden sotakorvausten seurauksena.

Alle kymmenen vuotta myöhemmin he kärsivät hyperinflaatiosta ja Saksan paperimarkki romahti. He palasivat hetkeksi kultastandardiin (tai de facto kultastandardiin) vuonna 1923, mutta lopulta hylkäsivät sen lopullisesti.

Lähde: World Population Review

4. Sveitsi oli yksi viimeisistä maista, jolla oli siteitä kultastandardiin, ja se luopui siitä vasta vuonna 1999

Ei niin kauan aikaa sitten, kun Sveitsi hylkäsi kultastandardin. Äänestyksessä 125 vuotta vanhan perustuslain nykyaikaistamisesta yksi ehdotuksista oli katkaista yhteydet maan valuutan ja kullan välillä.

Esitys hyväksyttiin 59 prosentin äänillä.

Lähde: New York Times

5. Kullan hinta on 2 000 dollaria unssilta, mikä on korkein taso sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan

Luovuttuaan kultastandardista vuonna 1999 Sveitsi melkein palasi siihen 15 vuotta myöhemmin. Tai ainakin jokin sen johdannainen.

“Save our Swiss Gold” -liike vaati Sveitsin keskuspankkia pitämään vähintään 20 % varoistaan kullassa, kieltämään kullan myymisen tulevaisuudessa ja tuomaan kaikki kultavarannot takaisin Sveitsiin.

Vaikka mielipidemittaukset osoittivat äänestystä edeltävien kuukausien aikana jopa 44 prosentin kannatuksen esitykselle, esitys lopulta hylättiin, ja 78 prosenttia äänesti vastaan.

Lähde: Forbes

Kulta ylitti tällä viikolla 2 000 dollarin rajan ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa 2022.

Lähde: Invezz

7. Osakemarkkinat ovat kaksinkertaistaneet kullan tuoton viimeisen vuosikymmenen aikana

Rahoitusmarkkinoilla oli yksi pisimmistä ja räjähdysherkimmistä härkämarkkinoista vuoden 2008 suuren finanssikriisin jälkeen, ja markkinat nousivat lähes jatkuvasti vuoden 2022 vetäytymiseen asti.

Kulta on kuitenkin jäänyt jälkeen. Viimeisen vuosikymmenen aikana se on noussut 30 % eli selvästi alle 157 %, jonka S&P 500 on nostanut samalla aikavälillä.

Toisin sanoen, jos sijoittaisit 1 dollarin kultaan kymmenen vuotta sitten, sinulla olisi tänään 1,30 dollaria, kun taas sama sijoitus S&P 500 -indeksiin tarkoittaisi, että sinulla olisi 2,57 dollaria tänään.

8. Kulta oli yksi harvoista omaisuuseristä, jotka välttyivät tappioilta vuonna 2022, ja se nousi 0,4 %

Huolimatta siitä, että osakemarkkinat ovat jääneet pidemmällä aikavälillä, kultasijoittajat olivat viime vuonna helpottuneet valitessaan metallin.

Se palasi jokseenkin tasaisesti vuoden aikana ja nousi 0,4 %. Tämä verrattuna monien muiden riskiomaisuusluokkien murskaaviin tappioihin, kun maailma siirtyi uuteen tiukan rahapolitiikan paradigmaan vallitsevan inflaation keskellä.

Se oli harvinainen vuosi, jolloin sekä osake- että joukkovelkakirjasijoittajat menettivät rahaa, ja useimmat riskivarat tekivät huonoimman tuottonsa sitten vuoden 2008.

S&P 500 laski lähes 20 %, Nasdaq 33 % ja Bitcoin 65 %.

9. Kulta vaihdettiin kiinteään hintaan 35 dollaria unssilta Yhdysvaltain kultastandardin mukaisesti vuoteen 1971 asti

Kultastandardin mukaan kullan hinta oli 35 dollaria unssilta. Järjestelmän loppua kohti tämä poikkesi rajusti mustilla markkinoilla tarjotusta kurssista, koska dollari devalvoitiin toistuvasti.

Viime kädessä tämä johti siihen, että Nixon hylkäsi kultastandardin, ja hinta on tällä hetkellä 2 000 dollaria unssilta.

Lähde: econlib.org

10. Presidentti Roosevelt kielsi yli 100 dollarin kullan omistamisen Yhdysvalloissa vuonna 1933

Suuren laman aikana Federal Reserve joutui painamaan rahaa kultavarojen ehtymisen vuoksi (vuoden 1913 Federal Reserve Act -lain vuoksi).

Tämän seurauksena presidentti Roosevelt ilmoitti toimeenpanomääräyksen 6102, joka “kielsi kultakolikoiden, kultaharkkojen ja kultatodistusten hamstraamisen Yhdysvaltojen mantereella”.

Se antoi yleisölle alle neljä viikkoa toimittaa kaikki kulta kiinteään hintaan 20,67 dollaria unssilta.

11. Vuoden 1933 toimeenpanomääräyksen 6102 jälkeen kullan hinta on noussut 96X

Rooseveltin vuonna 1933 antamasta määräyksestä lähtien kullan hinta on noussut 96 kertaa hänen ilmoittamansa kiinteästä 20,67 dollarin hinnasta.

Tämä on kultahiukkasten pääkohta, joka seisoo kullan kyvyn säilyttää ostovoimansa ja toimia inflaatiosuojana.

12. Jos sinulla oli 100 dollarin arvosta kultaa vuonna 1971, sen arvo olisi 2000 dollaria tänään

Kulta on noussut 2 000 dollariin unssilta kultastandardin aikaisesta keinotekoisen alhaisesta kiinteästä hinnasta 35 dollaria unssilta.

Tämä tarkoittaa, että 100 dollaria kultaa, joka vastaa 2,86 unssia, olisi tänään yli 5 700 dollarin arvoinen.

On kuitenkin tärkeää huomata, että 35 dollaria oli keinotekoisen alhainen hinta. Todellisuudessa hinta oli lähempänä 100 dollaria, mikä tarkoittaa, että vuonna 1971 olisit nettouttanut vain noin yhden unssin, mikä vastaa 2 000 dollaria nykyään.

Lähde: Macrotrends

13. Kulta on tuottanut keskimäärin 7,78 % vuodesta 1971 lähtien

Toinen tapa tarkastella edellistä tilastoa on se, että kultastandardista luopumisen jälkeen vuonna 1971 kulta on tuottanut keskimäärin 7,78%.

Lähde: Gold.org

14. Kulta ei ole pysynyt osakkeiden mukana. 100 dollarin kulta vuonna 1974 olisi 1020 dollarin arvoinen tänään. Sama sijoitus S&P 500 -indeksiin olisi arvoltaan 16 800 dollaria

Korostaaksesi, kuinka huonosti kulta on menestynyt osakkeisiin verrattuna, on parasta ottaa vuosi 1974 lähtökohtana, sen jälkeen, kun kultastandardi on siirretty kokonaan pois.

100 dollarin kulta olisi tänään 1 020 dollarin arvoinen, kun taas jos valitsisit osakkeet S&P 500 -indeksin muodossa, sen arvo olisi 16 800 dollaria.

Lähde: Officialdata.org , dollartimes.com

15. Ihmiset ovat keränneet kultaa 6000 vuoden ajan

Emme tiedä varmasti, milloin ihmiskunnan rakkaussuhde kultaan alkoi. Tiedämme kuitenkin, että se oli jo 4000 eaa.

Kultahiutaleita on löydetty tältä ajalta paleoliittisista luolista. Siitä lähtien se ponnahtaa esiin arkeologisissa teksteissä ja muinaisissa kohteissa ympäri maailmaa.

Lähde: bebusinessed.com

16. Kultaa käytettiin ensimmäisen kerran rahana muinaisessa Egyptissä vuonna 1500 eaa

Kulta on saattanut olla ihmiskunnan toiveiden alainen vuodesta 4000 eKr., mutta vasta vuonna 1500 eKr. sitä alettiin käyttää vaihtovälineenä.

Muinaisessa Egyptissä sekeli oli 11,3 grammaa painava kolikko, joka koostui kahdesta kolmasosasta kultaa ja kolmannesta hopeasta, ja siitä tuli Lähi-idän vakiomittayksikkö.

Lähde: Focus Economics

17. Kulta rikkoi ensimmäisen kerran 1 000 dollarin unssilta rajan maaliskuussa 2008, kun yhdysvaltalainen Bear Stearns -pankki romahti

Bear Stearns romahti maaliskuussa 2008, ja se myytiin JP Morganille erittäin ahtaalla hinnalla estääkseen konkurssin.

Pankkisektorin kaaoksen keskellä kulta ylitti 1 000 dollaria unssilta ensimmäistä kertaa koskaan.

Lähde: BullionVault

18. 2000-luvun alku oli vahva kullan suhteen, ja omaisuuserä moninkertaistui 7-kertaiseksi vuosina 2001–2011

Syyskuussa 2001 kullan hinta oli 271 dollaria unssilta. Kymmenen vuotta myöhemmin se oli 7-kertaa tämän, ja arvo oli 1 896 dollaria unssilta.

Kullan räjähdysmäiseen vuosikymmeneen sisältyi vuoden 2008 suuri talouskriisi, joka murskasi osakkeet ja muut riskivarat ympäri maailmaa.

Sen jälkeen kulta on kuitenkin jäänyt pahasti jälkeen, ja tänään, kaksitoista vuotta myöhemmin, kauppa käy vain marginaalisesti 1 896 dollarin tason yläpuolella 2 000 dollarissa unssilta.

Lähde: Bullionbypost

20. S&P 500 -indeksin ainoa kullantuottaja, Newmont Corporation, putosi 13,5 % vuonna 2022

S&P 500:ssa on vain yksi kullankaivos, Newmont Corporation.

Sen markkina-arvo on 36,7 miljardia dollaria. Sijoittajat kuitenkin menestyivät paremmin kullan kanssa viime vuonna, sillä yhtiö laski 13,5 %, kun kulta nousi 0,4 %.

20. Kullan tarjonta kasvoi 2 % vuonna 2022

Kultaa pidetään usein “kovana rahana”, koska sitä ei voida tulostaa tyhjästä kuten fiat-valuuttoja. Sillä ei kuitenkaan ole aivan kiinteää kattoa, sillä kaivostoiminta kattaa pieniä määriä uusia varantoja.

Vuonna 2022 kullan tarjonta kasvoi 2 %.

Lähde: gold.org

21. Kaksi kolmasosaa maailman kullasta on louhittu vuodesta 1950

Tällä hetkellä liikkeessä olevasta arviolta 208 874 tonnista kultaa kaksi kolmasosaa on louhittu vuodesta 1950 lähtien.

Lähde: gold.org

22. Keskuspankit omistavat 17 prosenttia maanpäällisistä kultavarannoista

Maailman maanpäällisistä kultavarannoista voidaan todeta, että keskuspankkien hallussa on 17 %. Tankojen ja kolikoiden, mukaan lukien kultavakuudelliset ETF:t, osuus on 22 prosenttia.

Korut ovat edelleen eniten käytettyjä, ja 46 % varastosta on tarkoitettu tähän tarkoitukseen.

Lähde: gold.org