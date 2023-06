Nvidian osakekurssiennuste: Tästä syystä en koskaan ostaisi NVDA:ta

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Nvidian (NASDAQ: NVDA) osakekurssi on mennyt huimaan, kuten ennustin yrityksen tuloskatsauksessa. Osakkeet nousivat 420,40 dollariin, mikä on ennätyskorkeus, ja sen markkina-arvo on yli 1 biljoona dollaria. Se tarkoittaa myös, että osake on yli kaksinkertaistunut viimeisen 12 kuukauden aikana ja hypännyt yli 10 000 % viimeisen vuosikymmenen aikana.

Nvidian short-sellers on poltettu vuosien varrella, kun osakkeet ovat menneet paraboliseksi. Siksi yhtiötä ei silti suositella oikosulkemaan. Useimmat Wall Streetin analyytikot ovat osakkeen suhteen nousujohteisia. SeekingAlphan mukaan Wall Streetin analyytikoiden keskiarvo on 4,4, mikä osoittaa, että he ovat nousevia yhtiöön nähden. Ja nouseva luokitus on edelleen nousussa. Tässä on joitain syitä, miksi en osta Nvidian osakkeita .

Nvidia on erittäin yliarvostettu

Uskon, että Nvidia on yksi markkinoiden yliarvostetuimmista osakkeista. Sen markkina-arvo on nyt yli 1 biljoona dollaria. Tällaiselta yritykseltä saatat odottaa miljardeja dollareita tuloja ja voittoja. Valitettavasti näin ei ole.

Nvidian liikevaihto vuonna 2022 oli 26,9 miljardia dollaria, mikä on muutaman pisteen edellisvuoden 29,91 miljardia dollaria enemmän. Viimeisen kahdentoista kuukauden aikana yhtiön liikevaihto oli 25,87 miljardia dollaria. Vaikka tämä on paljon rahaa, näemme, että Nvidian tulot eivät kasva niin nopeasti.

Samaan aikaan yhtiön tulos ei oikeuta nykyistä arvostusta. Nvidian vuotuinen nettotulos oli huipussaan yli 9 miljardissa dollarissa pandemian aikana. Viimeisen kahdentoista kuukauden aikana yhtiön voitto oli yli 4,7 miljardia dollaria.

Siksi nämä luvut tarkoittavat, että Nvidia käy kauppaa 212x vuoden 2022 tulokseen verrattuna. Toisin sanoen, jos käytit biljoona dollaria yrityksen hankkimiseen, kuluu 212 vuotta nollatulokseen.

Nvidian tulevaisuuden kasvu ei oikeuta tätä arvostusta

Samaan aikaan, vaikka sijoittajat ovat edelleen nousussa Nvidian osakekurssissa, heidän näkemyksensä yhtiön tuloista ja voitoista eivät oikeuta arvostusta. Analyytikot uskovat, että Nvidian liikevaihto on 113 miljardia dollaria vuonna 2030. Toisin sanoen yrityksen vuoden 2030 PE kerrannainen on yli 10x, mikä ei ole halpaa.

Tämä korkea arvostus johtuu lähinnä siitä, että Nvidia on tarinaosake. Vaikka sen liikevaihdon kasvu ei tue sen arvostusta, yritys on luonut tarinan tulevaisuudesta. Se on nyt noussut suurimmaksi tekoälyn edunsaajaksi sen GPU:n takia.

Vaikka tekoäly on tärkeä toimiala, en usko, että se johtaa suureen GPU- ja muiden puolijohteiden kysyntään. Muista, että muutama vuosi sitten monet sijoittajat ostivat Nvidian osakkeita sen markkinaosuuden vuoksi Bitcoinin louhinnassa .

Muistoja Ciscosta

Toinen syy, miksi en sijoita Nvidiaan, ovat viipyvät muistot Ciscosta. Huipussaan dot com -kuplan aikana Cisco oli maailman suurin yritys 536 miljardin dollarin markkina-arvollaan. Tuolloin ajatus oli, että Cisco hallitsee verkkoteollisuutta, jonka odotettiin kukoistavan dot-com-aikakaudella.

Päinvastoin tapahtui ja Ciscon osakekurssi romahti. Nykyään Ciscon verkkoliiketoiminta on kohdannut kovaa kilpailua, eikä yritys ole koskaan toipunut.

Uskon, että Nvidian markkinaosuus laskee tulevina vuosina. Suurin osa tästä kilpailusta tulee AMD:ltä, jonka Radeon GPU:t ovat kasvattamassa markkinaosuuttaan. Siksi uskon, että yhtiön markkinaosuus tulee haasteeseen tulevina vuosina.

