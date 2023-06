Älä osta Cathie Woodin ARKK-osaketta: Osta sen sijaan tämä ETF

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Ark Innovation Fundin (ARKK) ETF on elpynyt tänä vuonna osakemarkkinoiden ja teknologiayritysten jatkuvan elpymisen myötä. Cathie Woodin lippulaivarahasto hyppäsi korkeimmalle 43,51 dollariin tässä kuussa, korkeimmalle pisteelle sitten helmikuun. Se on noussut yli 44 % vuoden 2022 alimmalta tasolta. Tästä huolimatta on muutamia syitä, miksi uskon, että Invesco QQQ on paljon parempi ETF ostaa kuin ARKK.

ARKK on kalliimpi kuin QQQ

ETF:t ansaitsevat rahaa veloittamalla pienen maksun, joka tunnetaan tyypillisesti kulusuhteena. Tämä on pieni maksu, jonka rahaston sponsori maksaa tietyllä ajanjaksolla. Useimmissa tapauksissa passiiviset ETF: t, kuten QQQ, ovat yleensä halvempia kuin aktiivisesti hoidetut rahastot, kuten ARKK.

Tässä tapauksessa QQQ:n kulusuhde on 0,20 %, kun taas ARKK:n suhde on 0,75 %. Sellaisenaan, jos sijoitat 100 000 dollaria QQQ:han ja se pysyy tasaisena vuodessa, maksat 200 dollarin maksun. Toisaalta saman summan sijoittaminen ARKKiin maksaa sinulle 750 dollaria.

Joissain tapauksissa on järkevää sijoittaa aktiivisesti hallinnoituun rahastoon, jos sen tuotto on ylivoimainen, mutta ARKK ei ole päihittänyt QQQ:ta ollenkaan. Viimeisen viiden vuoden aikana QQQ on kasvanut 100 %, kun taas ARKK on menettänyt 7 %.

QQQ maksaa osinkoa ja ARKK ei

Osakekurssin tuoton lisäksi on aina tärkeää ottaa huomioon rahaston maksama osinko. On parempi sijoittaa rahastoon, joka maksaa osinkoa, kuin sellaiseen, joka ei maksa. Invesco QQQ tunnetaan neljännesvuosittaisen osingon maksamisesta. SeekingAlphan mukaan sen osinkotuotto on 0,68 % ja neljän vuoden keskiarvo 0,63 %. Sen osingon kasvu viimeisen viiden vuoden aikana oli 10,78 %.

AKK puolestaan sijoittaa yrityksiin, jotka eivät pääosin jaa osinkoa. Ja on todennäköistä, että se ei maksa osinkoa lähiaikoina. Siksi tässä tapauksessa uskon, että QQQ on parempi rahasto sijoittaa.

QQQ on monipuolisempi

Hajautus on tärkeä asia sijoittamisessa. QQQ:ssa on 100 yritystä ja ARKK:ssa 31. QQQ:n kymmenen parhaan yrityksen osuus koko rahastosta on noin 58 %, kun taas ARKK:n kymmenen parhaan osuus on 62 %. Siksi pitkän aikavälin salkussasi on aina suositeltavaa sijoittaa ETF:ään, jolla on laajempi pääomapohja.

On muitakin syitä, miksi sinun pitäisi harkita sijoittamista QQQ: hen. Sillä on esimerkiksi pidempi suorituskyky, sillä ei ole “supertähti” manageria, joka kutsuu laukauksia, eikä se lyö spekulatiivisia vetoja

