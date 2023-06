Nikolan osakekurssi hyppää FOMO:n keskellä: laimennusriskit säilyvät

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Nikolan (NASDAQ: NKLA) osakekurssi hyppäsi yli 20 % tiistaina, kun sijoittajat alkoivat omaksua FOMO-asenteen. Osakkeet hyppäsivät korkeimmalle 0,9140 dollariin, korkeimmalle tasolle sitten tämän vuoden toukokuun. Kaiken kaikkiaan osake on palautunut noin 50 % tämän vuoden alimmalta tasolta.

Onko NKLA hyvä sijoitus?

Nikola Motors on yritys, joka valmistaa ja myy suuria kuorma-autoja toimialojen, kuten toimitusten ja kulutustavaroiden, yrityksille. Yhtiö on jo aloittanut akkusähköautojensa myynnin. Vaikka kuorma-auto on kuitenkin ollut melko menestynyt, yritys päätti muuttaa liiketoimintamalliaan.

Yhtiö on tiedotteessaan päättänyt keskittyä vetykäyttöisiin kuorma-autoihin, joiden ominaisuudet ovat parempia kuin akkusähköautot. Ensinnäkin niillä on nopeampi tankkausaika verrattuna akkuautoihin, joiden lataaminen kestää tunteja.

Lisäksi vety on erittäin kevyttä akkutrukkiin verrattuna. Tämän seurauksena vetyautoilla voidaan kuljettaa enemmän hyötykuormia ja matkustaa pitkiä matkoja. Akkutrukit, kuten Teslan valmistamat, voivat kuljettaa vain kevyempiä materiaaleja ja tuotteita.

Nikolan haasteena on, että vetyinfrastruktuurilla on vielä pitkä matka kuljettavana. Tämän seurauksena yrityksellä on rajalliset mahdollisuudet menestyä kansainvälisesti, mikä selittää sen, miksi se keskittyy Pohjois-Amerikan markkinoille. Se myi hiljattain Euroopan liiketoimintansa Ivecolle.

Nikola on rahanpolttolaitos

Nikola-osakkeen toinen haaste on se, että yhtiö on rahanpolttolaitos. Viimeisellä vuosineljänneksellä yhtiön liikevaihto oli 11,1 miljoonaa dollaria, kun tulokustannukset olivat yli 44 miljoonaa dollaria. Nikolan nettotappio oli yhteensä yli 169 miljoonaa dollaria. Yhtiön nettotappio viimeisen kymmenen vuosineljänneksen aikana oli lähes 2 miljardia dollaria.

Myös Nikolan tase on huonossa kunnossa. Yhtiöllä oli yli 136 miljoonaa dollaria viimeisellä neljänneksellä. Vaikka tämä on suuri luku, se oli pienempi kuin 236 miljoonaa dollaria, joka sillä oli joulukuun neljänneksellä ja 319 miljoonaa dollaria edellisellä neljänneksellä.

Siksi tämä suuntaus tarkoittaa, että Nikola tarvitsee lisäpääomaa, vaikka se siirtyykin lisäämään tuotantoaan. Kuten olemme nähneet muiden sähköajoneuvojen kohdalla Rivianin ja Lucidin kaltaisten yritysten tuotannon lisääminen voi olla kallista. Nikolan ulkona olevat osakkeet ovat nousseet yli 475 miljoonaan vuoden 2018 60 miljoonasta.

Nikola toivoo saavuttavansa EBITDA:n kannattavan vuoteen 2025 mennessä. Sen saavuttamiseksi yhtiön on hankittava lisäpääomaa, mikä johtaa enemmän laimennukseen.

Nikolan osakekurssiennuste

TradingView:n Nikola-kaavio

Edellisessä Nikolaa- artikkelissani varoitin, että NKLA-osakkeen lyhentäminen oli erittäin riskialtista. Tämä väite oli oikea, koska osakkeet ovat nousseet sen jälkeen. Päiväkaaviossa näemme, että osakkeet ovat löytäneet vahvan pohjan 0,5420 dollarissa. Se yrittää ylittää 50 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA).

Uskon, että Nikola Motorsin osakkeisiin kohdistuu paineita pitkällä aikavälillä. Lyhyellä aikavälillä FOMO voi kuitenkin astua ja nostaa osakkeen seuraavaan avainvastuspisteeseen 2,02 dollariin, joka on viime vuoden joulukuun alin kohta.