Royal Mailin osakkeen hinta nousee: 3 syytä välttää IDS-osakkeita

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

IDS:n (LON: IDS) osakekurssi on tehnyt varovaisen paluun viime viikkoina. Royal Mailin emoyhtiön osakkeet nousivat 220 p:iin, korkeimmalle tasolle sitten 19. toukokuuta. Osake on noussut yli 14,7 % tämän vuoden toukokuun alimmalta tasolta. Tässä on joitain yleisimpiä syitä välttää Royal Mailin osakkeita.

Liikevaihdon kasvu laskussa

Copy link to section

Perimmäisin syy siihen, miksi sijoittajien tulisi välttää Royal Mailin osakkeita, on se, että sen liikevaihto ja kannattavuus ovat laskeneet jyrkästi viime vuosina. Viimeisimpien raporttien mukaan yhtiön liikevaihto laski 12,8 % yhdeksän kuukauden aikana joulukuuhun 2022 asti. Lausunnossaan yritys mainitsi kirje- ja vähittäiskaupan yleisen rakenteellisen laskun.

Sen kokonaistuotot laskivat 6,1 prosenttia, kun taas sen pakettitulot laskivat yli 17 prosenttia. Valitettavasti yhtiö uskoo, että sen toimintaedellytykset eivät parane tänä vuonna. Yhtiö uskoo, että sen liiketappio on 350–450 miljoonaa puntaa.

Siksi, vaikka yritys pääsi sopimukseen työntekijöidensä kanssa, on vaikea nähdä, kuinka Royal Mail palaa kasvuun.

Kireä tase

Copy link to section

Toinen tärkein syy välttää Royal Mailin osakkeita on yhtiön tase. Tiedot osoittavat, että yhtiön velka on kasvanut viimeisen kolmen vuoden aikana. Sen kokonaisvelka oli tämän vuoden maaliskuussa yli 2,97 miljardia dollaria, kun se oli 2,90 miljardia dollaria. Sillä oli 0,7 miljardia dollaria velkaa ennen Covid-19-pandemiaa.

Siksi Ison-Britannian korkojen noustessa on todennäköistä, että yritys käyttää enemmän rahaa korkomaksuihin. Tämä vastineeksi merkitsee merkittäviä tappioita ja marginaalin supistumista.

IDS:n tehottomuudesta

Copy link to section

Sillä välin sinun tulee välttää IDS sen tehottomuuden vuoksi. Ensinnäkin, kuten Amerikan USPS, yritys on lain mukaan velvoitettu toimittamaan kirjeitä koko maassa. Vaikka tämä on hyvä asia asiakkaille, se on kallista Royal Mailille, koska se toimittaa kirjeitä joihinkin erittäin kannattamattomiin paikkoihin.

Samaan aikaan, kuten olen kirjoittanut tänne , uskon, että IDS:llä on valtavasti ylimääräistä henkilökuntaa. Yrityksellä on yli 130 000 työntekijää ja sen liikevaihto oli yli 12 miljardia puntaa vuonna 2022. Tämä tarkoittaa, että IDS tekee noin 92 307 puntaa työntekijää kohti.

Sitä vastoin Deutsche Post tuottaa noin 182 000 dollaria työntekijää kohden. UPS ja Fedex, jotka ovat suurempia yrityksiä kuin Royal Mail, tuottavat 184 000 dollaria ja 484 484 000 dollaria työntekijää kohti. Siksi, jotta IDS:stä tulisi kannattava, sen on leikattava kustannuksia, mikä ei ole helppoa liiton vahvuuden vuoksi.

On muitakin syitä välttää IDS-varastoa. Esimerkiksi Yodelin, Hermesin ja Fedexin kaltaiset yhtiöt kohtaavat kovaa kilpailua.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla