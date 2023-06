Luckin Coffeen osakekurssi: riski-tuotto suotuisa kiilamuodoissa

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Luckin Coffeen osakekurssi on ollut tänä vuonna vahvasti heikompi, vaikka yritys toteuttaa käännettä. Se on pudonnut yli 33 % tämän vuoden korkeimmalta tasolta, mikä tarkoittaa, että se on karhumarkkinoilla. Kaiken kaikkiaan osake on menettänyt arvostaan noin 15% tänä vuonna, kun taas Starbucks on menettänyt alle 1%.

Onko tämä hyvä palautusosake?

Copy link to section

Luckin Coffee on nopeasti kasvava kiinalainen yritys, joka haluaa tulla Starbucksin merkittäväksi kilpailijaksi. Sillä on yli 9 351 myymälää Kiinassa, kun taas Starbucksilla on yli 6 000 myymälää maassa. Suurin osa näistä myymälöistä on omatoimisia, kun taas 3 041 on kumppanuuksia.

Tuoreimmat tulokset osoittivat, että Luckin Coffee palveli yli 29,5 miljoonaa asiakasta ensimmäisellä vuosineljänneksellä, mikä on 84 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Kasvua oli odotettavissa, koska suurin osa Kiinasta oli sulkutilassa samana ajanjaksona vuonna 2022. Sen liikevaihto kasvoi 84 % yli 4,4 miljardiin RMB:iin.

Luckin Coffeen osakkeet ovat edelleen heikompia kirjanpitoskandaalinsa vuoksi, joka pakotti sen maksamaan 180 miljoonaa dollaria SEC:lle. Yhtiötä syytettiin tulojen ja voittojensa vääristämisestä pyrkiessään nostamaan osakekurssia. Se teki sen käyttämällä lähipiiriin kuuluvia vääriä liiketoimia, jotka se kirjasi kirjanpitoonsa. Tämän seurauksena monet suuret sijoittajat ovat päättäneet välttää yritystä.

Samalla ollaan huolissaan Kiinan ja Yhdysvaltojen välisistä jännitteistä. Vaikka nämä jännitteet ovat viime aikoina laantuneet, monet institutionaaliset sijoittajat ovat pysyneet erossa kiinalaisista yrityksistä viime kuukausina.

Silti uskon, että Luckin Coffeella on hyvät riski-hyöty-mittarit, joita auttoi sen vahva kasvu. Se voi kasvaa haastaakseen Starbucksin sekä paikallisesti että kansainvälisesti. Samalla yhtiö voisi hyötyä kahvin hintojen laskusta kasvattaakseen katteitaan. Kahvin hinnat ovat laskeneet yli 17 % tämän vuoden korkeimmasta tasosta.

Luckin Coffeen osakekurssiennuste

Copy link to section

TradingView:n onnenkaavio

Päiväkaavio osoittaa, että Luckin Coffeen osakkeen hinta on ollut laskevassa trendissä sen jälkeen, kun se oli aiemmin tänä vuonna 32,28 dollaria. Se on jopa muodostamassa kuolemanristin, mikä tapahtuu, kun 50 päivän ja 200 päivän liukuvat keskiarvot tekevät risteyksen.

Positiivinen puoli on se, että osake on löytänyt tuen 50 % Fibonacci Retracement -tasolta. Se on myös muodostanut putoavan kiilakuvion, joka on yleensä nouseva merkki. Siksi uskon, että riski-hyöty-mittarit ovat suotuisat tässä vaiheessa. Lisäksi varastossa on jopa muodostunut tauko- ja uudelleentestauskuvio.