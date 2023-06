Nion osakekurssiennuste: “Sen on kalibroitava strategiansa uudelleen”

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Nion (NYSE: NIO) osakekurssi on pysynyt paineen alaisena, kun kiinalainen “Tesla-killer” kohtaa toiminnassaan lukuisia vastatuulia. Osakkeet ovat laskeneet viimeisen kolmen päivän aikana ja leijuvat lähellä tämän vuoden alinta tasoaan. Nion osake on pudonnut yli 87 % kaikkien aikojen ennätyksestään.

Tesla-killer kompastuu

Nio on yksi monista kiinalaisista sähköautoyrityksistä, joista tuli suosittu haastaessaan Teslan, maailman suurimman autonvalmistajan. Yritystä rakastettiin sen korkealaatuisten yritysten vuoksi, jotka myivät murto-osalla Teslan.

Viime aikoina Nio on kuitenkin kohdannut merkittäviä vastatuulia Kiinan markkinoiden kilpailukyvyn lisääntyessä. Yritys on nähnyt ajoneuvotoimitusten määrän pudonneen viime kuukausina. Se toimitti 6 155 vihannesta toukokuussa, mikä nosti vuoden toimitukset yli 43,8 000:een. Se on toimittanut yhteensä yli 333 000 ajoneuvoa.

Tuoreet tiedot osoittavat, että yhtiön toimitukset ovat laskussa. Tämän seurauksena yhtiö päätti laskea hintoja aiemmin tässä kuussa. Se alensi hintoja noin 4 200 dollarilla, mikä vaikuttaa sen jo ennestään heikkeneviin marginaaleihin. Nämä leikkaukset osoittivat, että yhtiön kasvu on hidastumassa nopeaan tahtiin. Nio lyö vetoa äskettäin lanseeratusta ES6:sta, uudesta SUV:sta, jonka se toivoo houkuttelevan lisää ostajia tänä vuonna.

Toinen tärkeä uutinen oli, että yritys keräsi käteistä Abu Dhabin hallituksen omistamalta yhtiöltä. Se keräsi 738 miljoonaa dollaria, mikä antoi yhtiölle 7 prosentin osuuden. Varainhankinta oli tärkeä, koska yhtiön kassavarat ovat olleet hupenemassa. Se oli 2,88 miljardia dollaria joulukuussa ja 2,1 miljardia dollaria tämän vuoden kesäkuussa.

Silti yrityksellä on enemmän vastatuuli kuin myötätuuli. Esimerkiksi Kiinan talous on hidastumassa ja ollaan huolissaan siitä, lisääkö ES6 myyntiä. On myös epäselvää, lisääkö akun vaihtovuoro sen tuottoa. Sina Auto Insightsin analyytikko sanoi muistiinpanossa:

“Hintaleikkausten pitäisi väliaikaisesti lisätä myyntiä, mutta NIO saattaa joutua kalibroimaan uudelleen tuote- ja hinnoittelustrategiaansa.”

Nion osakekurssiennuste

TradingView’n NIO-kaavio

Päiväkaaviossa näkyy, että Nion osakkeen kurssi on liikkunut sivusuunnassa muutaman viime kuukauden aikana. Se on pysynyt alle 10 dollarissa kuukausia ja osakkeet loisivat 50 päivän ja 25 päivän liukuvalla keskiarvolla. Samaan aikaan ATR (Average True Range) on jatkanut laskuaan.

Siksi on todennäköistä, että osake pysyy tällä alueella lähipäivinä ja putoaa sitten 7,23 dollarin tukeen, mikä on noin 15% nykyisen tason alapuolella. Siirtyminen vastuspisteen yläpuolelle 10 dollarissa mitätöi laskevan näkymän.

