Russell 2000: Bitcoinin louhinta ja tekoälyosakkeet nousevat eniten vuonna 2023

Russell 2000 -indeksi on pyyhkinyt osan aiemmin tässä kuussa saavutetuista voitoista, kun sijoittajat arvioivat Federal Reserve -päätösten vaikutusta. Indeksi vetäytyi alimmilleen 1 838 dollariin, muutaman pisteen alle kuukauden 1 906 dollarin huipputason. Se on edelleen noin 8 prosenttia tämän vuoden alimman tason yläpuolella.

Russell 2000 -indeksin parhaat osakkeet

Russell 2000:n ja iShares 2000:n ETF:t ovat nousseet kärkeen tänä vuonna. Bitcoinin kaivososakkeet Cipher Mining, Marathon Digital ja Riot Platforms ovat olleet indeksin parhaiten menestyneet osakkeet tänä vuonna. Ne kaikki ovat hypänneet yli 240 % tänä vuonna, mikä on auttanut Bitcoinin vahvan suorituskyvyn ansiosta, joka on noussut yli 100 % joulukuun pohjalta.

Samaan aikaan yritykset tekoäly ja kvanttilaskenta-alat ovat myös menestyneet hyvin. Yrityksille tekoälyratkaisuja tarjoavan C3.ai:n osake on tänä vuonna noussut 211 %. Sijoittajat uskovat, että yhtiöstä tulee suuri hyöty, kun maailma ottaa tekoälyn käyttöönsä.

IonQ, josta kirjoitin täällä , on myös noussut yli 190 % vuonna 2023 sijoittajien nostaessa panoksiaan kvanttilaskentaan. Tämä on toimiala, jolla on läheinen korrelaatio tekoälyteollisuuden kanssa.

Root Inc on toinen merkittävä nouseva Russell 2000 -indeksin noussut yli 170 %. Suurin osa näistä voitoista tapahtui viime viikolla, kun spekulaatioita ostosta syntyi. Muita indeksin parhaita menestyjiä ovat Selectquote, Redfin, Skywest ja Microstrategy. Jälkimmäinen on hypännyt johtuen altistumisestaan Bitcoinille.

Vuoden 2023 Russell 2000:n eniten kaatuneita

Russell 2000 -indeksissä on tänä vuonna ollut useita suuria jälkeenjääneitä. Mullen Automotive, joka on sähköauto Yritys, jota olen käsitellyt aiemmin, on huonoimmin menestynyt, kun se on pudonnut yli 97 % arvostaan. Muut sähköautoyhtiöt, kuten Lordstown Motors ja Canoo, ovat kaikki pudonneet yli 90 prosenttia. Nämä yritykset polttavat käteistä, mikä johtaa eksistentiaalisiin riskeihin.

Wheels Up, tunnettu tilauslentokoneita ja helikoptereita valmistava yritys, on kaatunut yli 95 % tänä vuonna, kun sen palveluiden kysyntä on hiipunut. Se on myös nähnyt kassavarat pienentyneen viime kuukausina.

Muita merkittäviä jäljessä olevia Russell 2000 -indeksissä ovat muun muassa Chegg, F45 Training Holdings, Bluebird ja Digital Turbine.

Epäilen, että Russell-indeksi ja siihen liittyvä ETF jää S&P 500:n ja Nasdaq 100:n jälkeen, koska ne keskittyvät suuriin yhtiöihin, kuten Amazon ja Apple.

