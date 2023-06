Onko Cresco Labsin osake hyvä kannabisyritys ostaa?

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Kannabisosakkeet ovat jääneet laajemmista markkinoista tänä vuonna. Global X Cannabis ETF (POTX) -osake on pudonnut tänä vuonna lähes 405, kun taas S&P 500- ja Nasdaq 100 -indeksit ovat hypänneet kaksinumeroisia tänä vuonna. Cresco Labsin (NASDAQ: CRLBF) osakekurssi on laskenut 15 % tänä vuonna ja yli 41 % viimeisen 12 kuukauden aikana.

Pieniä parannuksia

Cresco Labs on kanadalainen yritys, jolla on valtava toiminta Yhdysvalloissa. Yrityksellä on keskeisissä osavaltioissa vähittäiskauppoja, joista ihmiset voivat ostaa erilaisia kannabistuotteita. Vuonna 2020 se lanseerasi Sunnysiden, sähköisen kaupankäynnin alustan, josta ihmiset voivat ostaa kapseleita, höyryjä, tiivisteitä, syötäviä tuotteita, kukkia ja muita tuotteita.

Sunnyside kasvaa voimakkaasti. Viimeisellä vuosineljänneksellä sen kumulatiivinen myynti hyppäsi yli miljardiin dollariin ensimmäistä kertaa ennätysten mukaan.

Cresco Labsin liikevaihto neljänneksellä oli 194 miljoonaa dollaria, 3 % vähemmän kuin edellisellä neljänneksellä. Se selitti tämän laskun Illinoisissa, jossa kasvu on hidastunut muutaman viime kuukauden aikana. Yhtiö päätti vuosineljänneksen 90 miljoonalla dollarilla käteisellä, ja se pyrkii myös parantamaan menojaan vähentääkseen kassavirtaansa.

Cresco Labs on parantanut toimintaansa. Vuonna 2022 sen liikevaihto nousi yli 824 miljoonaan dollariin, kun taas sen kokonaistappio pieneni yli 100 miljoonalla dollarilla 212 miljoonaan dollariin. Analyytikot uskovat nyt, että yritys tulee nollatulokseen vuonna 2025.

Siksi, vaikka yritys häviää rahaa, se pärjää paremmin kuin muut kannabisyritykset, kuten Cronos Group ja Canopy Growth. Uskon, että Sunnysiden verkkokauppaalusta tukee tätä kasvua.

Cresco Labsin suurin riski on Columbia Caren osto, jonka kasvu on ollut hidasta. Columbian liikevaihto oli 125 miljoonaa dollaria viimeisellä neljänneksellä. Se menetti vuosineljänneksen aikana yli 36 miljoonaa dollaria.

Cresco Labsin osakekurssiennuste

Cresco Labs -kaavio TradingView’sta

Päiväkaaviossa näkyy, että Cresco Labsin osakkeen kurssi on liikkunut sivusuunnassa huhtikuusta lähtien. Se on pysynyt hieman vuoden alimman 1,38 dollarin yläpuolella. Osake on myös pysynyt tärkeän vastuspisteen alapuolella 1,95 dollarissa, korkein piste 25. toukokuuta. Tämän seurauksena se leijuu lähellä 25 päivän ja 50 päivän liukuvaa keskiarvoa.

Cresco Labsin osakekurssi pysyy jyrkästi kaikkien aikojen ennätyksen alapuolella, kun taas MACD liikkuu neutraalin pisteen alapuolella. Siksi osakkeen näkymät ovat neutraalit ja odotan sen pysyvän tällä alueella vielä jonkin aikaa.

Tauko alle 1,38 dollarin tuen osoittaa, että markkinoilla on enemmän myyjiä. Jos näin tapahtuu, seuraava katsottava taso on 1 dollari. Kääntöpuolella muutos vastuspisteen yläpuolelle 1,95 dollarissa osoittaa, että ostajia on vielä jäljellä.

