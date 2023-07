Kaakaon hinnat yliostettiin 40 vuoden korkeimmalle tasolle tarjontaongelmien vuoksi

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Suurin osa maataloushyödykkeistä on laskenut tänä vuonna Venäjän ja Ukrainan laivaussopimuksen myötä. Yksi hyödyke on kuitenkin uhmannut painovoimaa, kun sen hinta nousi korkeimmalle tasolle yli neljään vuosikymmeneen. Kaakaon hinta oli 3 400 dollaria, mikä on ~36 % vuoden 2022 alimman tason yläpuolella ja ~93 % korkeampi kuin vuoden 2018 alimmillaan.

Kysynnän ja tarjonnan epätasapaino

Kaakaon hinnat ovat nousseet alan jatkuvan kysynnän ja tarjonnan epätasapainon vuoksi. Hersheyn ja Mondelezin kaltaisten johtavien yritysten kysyntä on kasvanut jyrkästi maailmantalouden uudelleen avaamisen myötä. Kysyntä on kasvanut myös Aasian maiden, kuten Kiinan ja Indonesian, kasvavan keskiluokan vuoksi.

Toisaalta tarjontaan on kohdistunut paineita. Vaikka Norsunluurannikko tuottaa ennätyssatoa, Ghanan tuotanto on edelleen jäänyt jälkeen. Tiedot osoittavat, että kaakaontuotanto Ghanassa laski 18 % viimeisellä kaudella, joka päättyi viime vuoden syyskuun 30. päivänä.

Näiden kahden maan tuotannon odotetaan jatkavan laskuaan lähivuosina. Useimmat kaakaokasvit vanhenevat samalla, kun maaperän hedelmällisyys on laskenut. Toisin kuin maissi ja soijapavut, kaakaokasvien kypsyminen kestää kahdesta neljään vuotta.

Toinen ero kaakaon ja muiden hintojen välillä on, että Norsunluurannikon viljelijät saavat kiinteän summan valtiolta. Sellaisenaan ne eivät hyödy kokonaisuudesta jatkuvasta hintojen noususta.

Myös yritykset, kuten Mars, Mondelez ja Hershey, tekevät pitkäaikaisia ostosopimuksia, jotka pehmentävät niitä markkinahinnoista. Ilmastonmuutos vaikuttaa myös kasvintuotantoon. Mondelezin työntekijä Ghanassa sanoi muistiinpanossa WSJ:lle:

“Meillä ei ole sellaista metsäpeitettä, joka meillä oli, meillä ei ole isoisiemme sadetta, eikä maaperä ole yhtä hedelmällistä… Nuoret lähtevät usein etsimään parempaa elämää kaupunkiin.”

Suklaapatukkaen kysynnän odotetaan jatkuvan kasvussa tulevina vuosina. Analyytikot odottavat, että yli 2 miljardia ihmistä kuluttaa kaakaota joka vuosi ja määrä jatkaa nousuaan jonkin aikaa.

Kaakaon hintaennuste

TradingView:n kaakaokaavio

Viikkokaavio osoittaa, että kaakaon hinta on ollut vahvassa nousutrendissä viime kuukausina. Se on äskettäin noussut tärkeän vastuspisteen yläpuolelle 2 932,5 dollariin, joka on helmikuun 2020 korkein piste.

Kaakao on hypännyt yli 50 viikon ja 25 viikon liukuvan keskiarvon, kun taas suhteellinen voimaindeksi ja stokastinen oskillaattori ovat yliostettujen osien yläpuolella. Siksi on todennäköistä, että hinta laskee lyhyesti lähiviikkoina ja jatkaa sitten nousutrendiä.