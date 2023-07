Wajeeh on Invezzin uutistoimittaja, joka kattaa Euroopan, Aasian ja Pohjois-Amerikan osakemarkkinat. Wajeehilla on viiden vuoden kokemus talousjournalismista, ja hän… lue lisää

Dave Limp – Amazon.com Inc:n laitteiden ja palveluiden johtaja (NASDAQ: AMZN) odottaa robottia jokaiseen kotitalouteen muutaman vuoden kuluttua.

Amazon on sitoutunut tekoälyyn

Copy link to section

Hänen huomautuksensa resonoivat kasvavaan tekoälyn suosioon. Tätä kirjoitettaessa S&P 500 on noussut noin 15 % vuoden aikana, mikä on suurelta osin liittynyt tekoälyosakkeiden nousuun.

Silti Limp näyttää uskovan, että tekoäly on tällä hetkellä vasta alkuvaiheessa. CNBC:n TechCheckissä hän kertoi seuraavaa:

On vielä paljon hyvää näytettävää asiakkaillemme. Robotiikka on yksi niistä. En voi kuvitella sellaista tulevaisuuden näkymää 10 vuoden päästä, jossa jokaisessa taloudessa ei olisi vähintään yhtä robottia, kun otetaan huomioon kaikki se, mitä tekoälyn alalla tapahtuu.

Vuonna 2021 Amazom.com Inc esitteli Astron – virtuaalisen avustajan, joka toimii kotirobottina vanhusten turvallisuuteen ja etähoitoon liittyen. Aiemmin tänä vuonna Amazon lanseerasi myös “Bedrockin” laajentaakseen jalanjälkeään generatiivisessa tekoälyssä.

Tällaiset vedot viittaavat siihen, että monikansallinen yritys näkee tekoälyssä suuren tulevaisuuden; painopiste, joka todennäköisesti leviää myös muihin kyseisen alan toimijoihin, kuten AltSignalsiin.

AltSignals käynnistää tekoälyyn keskittyvän treidaustyökalun

Copy link to section

AltSignals on rahoitusteknologiayritys, joka on AltAlgo-nimisen sijoitus-signaalipalvelun takana.

Mutta se on kaukana keskimääräisestä, huippuluokan alustast, joka kertoo milloin tulee ottaa asema tietyn omaisuuden kautta, kuten osakkeiden tai kryptovaluuttojen kautta, ja milloin positioista on hyvä vetäytyä. AltAgo onkin verrattuna muihin useilla tavoilla erilainen ja paranneltu.

Aluksi AltSignals haluaa integroida huippuluokan treidausalgoritminsa tekoälyn kanssa tulevaan ActualizeAI-palveluunsa. Ajatuksena on pohjimmiltaan käyttää tekoälyä parantamaan kaupankäyntisignaalien laatua ja tarkkuutta, jotta sijoittajat voivat maksimoida voittonsa.

Toiseksi sillä on oma natiivi $ASI-token, joka on avain alustan tarjonnan avaamiseen. ASI onkin tällä hetkellä ennakkomyynnissä.

AltSignalsin $ASI-token on investointi itsessään

Copy link to section

Onkin hyvä huomata, että AltSignals pyrkii lopulta siirtymään täysin hajautettuun palveluun. Yksinkertaisesti sanottuna se on alusta, joka haluaa yhteisöllään olevan päätöksentekovalta – ja siinä $ASI-token astuu kuvioihin.

Aivan kuten osakkeet, natiivi token antaa sitä omistaville oikeuden saada ääni kuuluviin AltSignalsin tulevaisuuden kannalta kriittisissä asioissa.

Mielenkiintoista kuitenkin on se, että $ASI-token on myös sijoitus, joka voi tuottaa voittoa ajan mittaan riippuen kysynnästä ja tarjonnasta. Esimerkiksi sen hinta on tällä hetkellä 0,018 dollaria, mutta sen arvioidaan olevan 0,022 dollaria ennakkomyynnin loputtua.

Tämä tarkoittaa noin 25 prosentin arvonnousua. Lisäksi tällä hetkellä meneillään oleva ennakkomyynnin toinen vaihe on jo kerryttänyt yli 1,1 miljoonaa dollaria, mikä on hyvä uutinen sijoittajille, sillä se viittaa vahvaan kysyntään.

Voisiko $ASI-token hyötyä Spot Bitcoin ETF:stä?

Copy link to section

Tässä kohtaa onkin syytä mainita, että muut tokenit, kuten Pepe ja Floki, kokivat merkittävän hinnannousun, kun ne julkaistiin suurissa kryptopörsseissä aiemmin tänä vuonna. Julkaisu on tapahtuma, joka on AltSignalsille vielä tulevaisuutta, ja siksi se maalaa melko ruusuisen kuvan siitä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan sen $ASI-tokenille.

Tämän lisäksi kryptovaluutat ovat viime aikoina nousseet, kun merkittävät varainhoitajat, kuten mahtava BlackRock, ovat jättäneet hakemuksia Spot Bitcoin ETF:n perustamiseksi. Monet uskovat, että markkinat vapauttavat seuraavan etapin, kun SEC antaa vihreää valoa kyseiselle kaupankäynnin kohteena olevalle ETF:lle, mikä voisi olla jälleen yksi myönteinen tekijä $ASI-tokenille, kun otetaan huomioon, että se on ytimeltään kryptovaluutta.

Muista, että BlackRockilla on historiaa hyväksynnän saamisesta lähes jokaiselle ETF:lle, jota se on koskaan hakenut. Lopuksi, tekoälymarkkinoiden ennustetaan kasvavan yli 20 prosenttia vuositasolla ja ylittävän 2 biljoonan dollarin arvon tämän vuosikymmenen loppuun mennessä – ja AltSignals, joka on tekoälyyn keskittyvä tekijä, voisi hyötyä siitä.

Kun kaikki tämä lasketaan yhteen, on mahdollista, että projektin natiivin $ASI-tokenin arvo voi olla 5 senttiä vuoden 2024 alussa. Lisätietoja ennakkomyynnistä saat AltSignalsin verkkosivuilta täältä.