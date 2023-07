iShares Dividend Growth ETF (DGRO) -analyysi tulovirtojen jatkuessa

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) on yksi tämän vuoden parhaiten tuottavista osinkorahastoista. Rahasto on noussut korkeimmalle tasolle sitten huhtikuun 2022. Se on noussut yli 8 % viimeisen 12 kuukauden aikana, kun taas sen vertaisrahastot, kuten SCHD, VYM ja HDV, ovat nousseet alle 5 %.

Onko iShares Core Dividend Growth hyvä rahasto?

iShares Core Dividend Growth -rahasto on suosittu ETF, jolla on yli 23 miljardia dollaria hallinnoitavia varoja (AUM). Rahaston tavoitteena on tarjota sijoittajille näkyvyyttä yrityksissä, jotka ovat osoittaneet ennätyksellisen osinkonsa kasvattamisen.

iShares Core Dividend Growth ETF -rahaston kulusuhde on 0,03 %, mikä on verrattavissa muihin alan rahastoihin. Mikä tärkeintä, rahasto on alkanut saada vetoa viime päivinä. Vuoden viiden ensimmäisen kuukauden ulosvirtauksen jälkeen se kasvoi yli 145 miljoonan dollarin tuloina kesäkuussa.

DGRO ETF:n sisään- ja ulosvirtaukset

DGRO ETF seuraa monia yrityksiä, joilla on nopeasti kasvavia osinkoja. Sen suurimmat yritykset ovat Microsoft, Apple, JP Morgan, Exxon Mobil ja Chevron. Muita rahaston suuria yrityksiä ovat Abbvie, Procter & Gamble, Home Depot ja Broadcom.

Alan suurimmat yritykset koostumukseltaan ovat terveydenhuoltoalalla, joilla on 18,5 %. Heitä seuraavat finanssialan, tietotekniikan, teollisuuden, kulutustavaroiden ja energian yritykset.

DGRO on hyvä ETF useista syistä. Ensinnäkin rahastoon kuuluu yrityksiä, jotka ovat osoittaneet ennätystä osinkojensa kasvattamisessa. Toiseksi useimmat rahaston yritykset ovat laadukkaita yrityksiä, joilla on turvalliset osingot ja terveet maksusuhteet.

Kolmanneksi rahasto on erittäin hajautunut, ja kymmenen suurimmalla yrityksellä ei ole suuria roolia sen tuloksessa.

Ainoa haaste on, että iShares Core Dividend Growth ETF:llä on heikko osinkotuotto. Sen tuotto on vain 2,4 %, mikä on alhaisempi kuin lyhytaikaisten joukkovelkakirjojen tuotto. Mikä tärkeintä, rahastolla on läheinen korrelaatio muiden suosittujen rahastojen, kuten SPY:n, kanssa.

DGRO ETF:n osakekurssiennuste

Päiväkaavio osoittaa, että iShares Core Dividend Growth ETF on ollut vahvassa nousutrendissä viime viikkoina. Sen kauppa on nyt 51,66 dollaria, muutaman pisteen alle vuoden 51,90 dollarin huipputason.

DGRO on muodostanut nousevan kolmion kuvion, joka on yleensä nouseva merkki. Se leijuu myös 78,2 %:n Fibonacci Retracement -tasolla. Mikä tärkeintä, osakkeet ovat muodostaneet nousevan kolmion kuvion. Siksi osake jatkaa todennäköisesti nousuaan, kun ostajat kohdistavat keskeisen vastustustason 54,50 dollariin, joka on korkein kohta joulukuussa 2021.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.