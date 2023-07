Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Maissin ja vehnän hinnat nousivat maanantaina, kun Venäjä vetäytyi Black Sea Grain -aloitesopimuksesta. Vehnä hyppäsi kolmatta päivää peräkkäin ja saavutti korkeimman 675 dollarin. Samoin maissin hinta on noussut 5,6 dollariin eli ~9 % tämän kuun alimman tason yläpuolelle.

Mustanmeren viljakauppa

Suurin hyödykeuutinen tuli Venäjältä, jossa hallitus ilmoitti, ettei se jatka Mustanmeren viljasopimusta. Tämä on tärkeä sopimus, jonka ansiosta Ukraina on voinut viedä viljansa turvallisesti Mustanmeren läpi. Se saavutettiin alun perin Turkissa.

Analyytikot odottivat sopimuksen päättyvän tänä vuonna, koska Venäjä uskoo tehneensä myönnytyksiä taistelujen aikana. Samaan aikaan hallitus ja yleisö uskovat, että maa ei ole saanut liikaa vastineeksi.

Venäjä on esittänyt useita vaatimuksia. Se on esimerkiksi pyytänyt YK:ta poistamaan rauhanoperaationsa Malista. Se on varoittanut länsimaita toimittamasta aseita Ukrainalle. Ja viime viikolla hallitus kritisoi Natoa turvallisuustakuiden tarjoamisesta Ukrainalle.

Venäjän päätös lopettaa Mustanmeren viljasopimus tapahtui muutama tunti sen jälkeen, kun Ukrainan joukot pommittivat Ukrainan Krimiin yhdistävää tärkeää siltaa. Tämän seurauksena viranomaiset pysäyttivät ajoneuvojen liikkeen sillan yli.

Ukraina on merkittävä viljan myyjä

Tästä syystä maissin ja vehnän hinnat nousivat, kun sijoittajat odottivat toimitushäiriöitä tulevina kuukausina. Tämä on huomattavaa, koska Venäjä ja Ukraina ovat johtavia tärkeimpien maataloushyödykkeiden, kuten maissin ja vehnän, toimittajia.

Ukraina on kolmanneksi suurin maissin viejä Yhdysvaltojen ja Argentiinan jälkeen. Se on myös viidenneksi suurin vehnän viejä Venäjän, Yhdysvaltojen, Australian ja Kanadan jälkeen. Siksi on todennäköistä, että kauppavirrat maatalousmarkkinoilla häiriintyvät.

Silti on mahdollista, että Venäjä käyttää Black Sea Grain -sopimusta neuvottelutarkoituksiin. Ensinnäkin kauppa on sen edun mukaista, koska varastot ovat kasvaneet huimasti tämän vuoden puskurin sadon jälkeen.

Samaan aikaan pelätään jatkuvan kuivan säätilanteen vaikuttavan vehnän hintoihin. Viime viikolla julkaistu WASDE-raportti osoitti, että tuotanto jää tänä vuonna pienemmäksi useimmissa maissa, kuten Argentiinassa ja Euroopassa. Raportissa sanottiin :

”EU:n tuotantoa vähennetään 2,5 miljoonalla tonnilla 138,0 miljoonaan tonniin, koska jatkuva kuiva sää heikentää satonäkymiä pääasiassa Saksassa, Espanjassa, Ranskassa ja Italiassa. Argentiinan vehnäntuotannon ennustetta on vähennetty 2,0 miljoonalla tonnilla 17,5 miljoonaan tonniin hallituksen tarkistetun istutusalaarvion perusteella.

Maissintuotannon odotetaan jatkavan kasvuaan tulevina kuukausina, koska viljelyala on kasvanut Yhdysvalloissa, kuten kirjoitin täällä . Tuotannon odotetaan kasvavan myös Brasiliassa, Kanadassa ja Ukrainassa.