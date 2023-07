NZD/USD-ennuste, kun Uuden-Seelannin inflaatio ylittää arviot

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

NZD/USD -valuuttakurssi vetäytyi alimmalle tasolle sitten heinäkuun 12. päivän, kun sijoittajat reagoivat uusimpiin Uuden-Seelannin inflaatiotietoihin. Pari vetäytyi alimmalle tasolle 0,6262 dollariin, mikä oli huomattavasti alempi kuin viime viikon huippu 0,6412.

Uuden-Seelannin inflaatioluvut

Kuluttajainflaatio Uudessa-Seelannissa pysyi korkealla tasolla toisella neljänneksellä, mikä tarkoittaa, että RBNZ:llä on enemmän tehtävää. Tilastokeskuksen tiedot osoittivat, että kuluttajahintaindeksi laski ensimmäisen neljänneksen 1,2 prosentista 1,1 prosenttiin toisella neljänneksellä. Vaikka tämä lasku oli tervetullut, se oli suurempi kuin mediaaniarvio 1,0 %.

Myös Uuden-Seelannin inflaatio laski vuositasolla. Se laski ensimmäisen vuosineljänneksen 6,7 %:sta 6,0 %:iin toisella neljänneksellä, mikä on korkeampi kuin mediaaniarvio 5,9 %. Nämä luvut tarkoittavat, että maan inflaatio hidastuu alun perin odotettua hitaammin.

Siksi on todennäköistä, että Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) joutuu tekemään enemmän torjuakseen inflaatiota. Pankki päätti pitää korot ennallaan 5,5 prosentissa viime viikolla. Oheisessa lausunnossa kuvernööri Adrian Orr vihjasi, että inflaatio pysyy tällä tasolla Q3’24 asti. RBNZ tapaa jälleen 16. elokuuta.

NZD/USD-pari on reagoinut USA:n heikkoihin talouslukuihin. Kuten kirjoitimme täällä , Yhdysvaltojen otsikkoinflaatio putosi kesäkuussa 3,0 prosenttiin. Perusinflaatio laski 4,8 prosenttiin. Muutama päivä ennen sitä tiedot paljastivat, että maan työmarkkinat heikkenivät kesäkuussa.

Ja tiistaina forex-uutisia paljasti, että maan vähittäismyynti, teollisuustuotanto ja tehdastuotanto laskivat kesäkuussa. Kaikesta tästä huolimatta analyytikot odottavat, että Fed nostaa korkoa 0,25 % ensi viikolla.

NZD/USD tekninen analyysi

TradingView:n NZDUSD-kaavio

Neljän tunnin kaavio näyttää, että NZD:n ja USD:n välinen hinta on ajautunut alaspäin muutaman viime päivän aikana. Tämä vetäytyminen alkoi sen jälkeen, kun pari nousi perjantaina korkeimmilleen 0,6410:aan. Se oli tärkeä hinta, koska se oli korkein kohta toukokuussa.

Nyt pari on pudonnut alle 25 jakson ja 50 jakson liukuvan keskiarvon, kun taas suhteellinen voimaindeksi (RSI) on osoittanut alaspäin. Siksi epäilen, että 0,6246 (16. kesäkuuta korkea) tarjoaa tukea parille. Sellaisenaan on todennäköistä, että se jatkaa nousutrendiä keskiviikkona. Pudotus alle 0,6246:n tuen mitätöi nousevan näkymän.