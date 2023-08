Kryptovaluutat pysyivät tiukassa vaihteluvälissä viime viikolla, vaikka huoli USA:n taloudesta Fitchin luottoluokituksen laskun jälkeen jatkui. Suurin osa kolikoista ja tokeneista myös tuskin siirrettiin maatalouden ulkopuolisten sekapalkkojen jälkeen (NFP), kun tiedot julkaistiin perjantaina.

Kaikesta tästä huolimatta Chancer, uusi vedonlyönti- ja ennustealusta, jatkoi käteisvarojen keräämistä. Tässä artikkelissa tarkastelemme joitain tehokkaimpia kolikoita, mukaan lukien Hedera Hashgraph (HBAR) ja XDC Network.

Mahdollisuuden ennustus

Copy link to section

Chancer on uusi yritys, joka haluaa muuttaa ihmisten tapaa lyödä vetoa verkossa. Se mullistaa urheiluvedonlyöntialan, joka on kasvanut nopeasti viime vuosina. Ala, erityisesti Yhdysvalloissa, on luonut useita miljardin dollarin yrityksiä, kuten Fanduel ja DraftKings.

Chancer pyrkii häiritsemään tätä liiketoimintaa monin tavoin. Se pyrkii esimerkiksi integroimaan lohkoketjun käsitteen vedonlyöntialalla. Tässä suhteessa se käyttää älykkäitä sopimuksia ja muita tekniikoita varmistaakseen, että sen palvelu on saatavilla kaikkialla maailmassa.

Myös perinteisten markkinoiden lisäksi. Chancerin teknologian avulla käyttäjät voivat luoda omia markkinoita. Esimerkiksi kuka tahansa $CHANCER:n haltija voi luoda vedonlyöntimarkkinansa eri alueilla ja ansaita sitten rahaa, kun ihmiset lyövät vetoa niistä.

Chancerilla on lisäominaisuuksia, kuten suoratoisto ja mobiiliominaisuudet. Kaikki tämä selittää, miksi kehittäjät ovat keränneet yli 1,1 miljoonaa dollaria maailmanlaajuisilta sijoittajilta viime viikkojen aikana. Kuka tahansa voi ostaa tokeneja käyttämällä ETH-, USDT-, BNB- ja BUSD-tokeneita täällä. Alkuvaiheessa pyritään keräämään 2 miljoonaa dollaria.

Hedera Hashgraphin hintaennuste

Copy link to section

Hedera Hashgraph (HBAR) oli yksi parhaiten suoriutuvista kryptovaluutoista sunnuntaina, kun se hyppäsi yli 8%. Muuton takana ei ollut välitöntä uutista. Sellaisenaan on todennäköistä, että ralli oli pumppu kryptotreidaajien toimesta. Myös ketjun tiedot osoittavat, että Hederan käyttäjien määrä on kasvanut viime aikoina.

Päiväkaaviossa näemme, että Hedera Hashgraph teki tärkeän asian sunnuntaina. Se testasi uudelleen 200:n päivän liukuvan keskiarvon, joka on yksi teknisen analyysin tärkeimmistä tasoista. Hederalla on huono näyttö tämän tason ylittämisestä, kuten punaiset nuolet osoittavat.

Siksi Hederan näkymät ovat tässä vaiheessa neutraalit. Lisää nousua vahvistetaan, jos hinta sulkeutuu päivänsisäisen korkeimman 0,060 dollarin yläpuolella. Jos näin tapahtuu, seuraava taso on 0,070 dollarin vastus, joka on huhtikuun korkein kohta.

XDC-verkon hintaennuste

Copy link to section

Save

XDC Networkin hinta on ollut yksi tämän vuoden parhaista kryptovaluutoista. Se on noussut yli 147 % heinäkuun alimmalta tasolta. Päiväkaaviossa token on muodostanut nousevan engulfing -kuvion. Hintatoiminta-analyysissä tämä kuvio on yleensä nouseva merkki.

Se on liikkunut yli kaikkien liukuvien keskiarvojen, mikä on toinen myönteinen merkki. Siksi XDC-token jatkaa todennäköisesti nousuaan, kun ostajat kohdistavat seuraavan keskeisen vastustuspisteen 0,09 dollariin. Jos näin tapahtuu, tämä hinta on noin 26 % nykyisestä.

Save