Teslan talousjohtaja eroaa: “Elon Muskin kanssa työskentely on todella vaikeaa”

Zach Kirkhorn on eronnut Tesla Inc:n (NASDAQ: TSLA) talousjohtajan tehtävästä. Sähköajoneuvojen jättiläisen osakkeet ovat laskeneet lähes 4,0 % maanantaina.

Tesla paljasti myös nimenneensä Vaibhav Taneja uudeksi talousjohtajaksi tänä aamuna antamassaan viranomaisilmoituksessa.

Silti Kirkhorn, se lisäsi, pysyy yhtiössä vuoden 2023 loppuun asti virtaviivaistaakseen siirtymistä. Eroava johtaja kirjoitti LinkedInissä tänään:

Taneja työskenteli toistaiseksi Tesla Inc:n tilinpitäjänä. Sähköautojen osake on noin 125 % nousussa kirjoitushetkellä.

Kirkhorn oli ottanut Tesla Inc: n talousjohtajan roolin vuonna 2019.

Syy siihen, miksi hän eroaa, on toistaiseksi epäselvä. Deepwater Asset Managementin toimitusjohtajan Gene Munsterin mukaan:

Hän on paikalla vuoden loppuun saakka, mikä on todiste siitä, että tämä johtuu henkilökohtaisista syistä – ja henkilökohtainen syy on todennäköistä, että työskentely Elon Muskin kanssa on todella vaikeaa ja hän on tehnyt sitä 13 vuotta.