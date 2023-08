Nikkei 225 -indeksianalyysi Japanin vahvan BKT-tietojen jälkeen

Nikkei 225 -indeksi ajautui hieman ylöspäin toisen Japanin vahvan talousdatan jälkeen. Indeksi nousi hieman ylimmilleen 32 350 ¥ tiistaina, muutaman pisteen tämän viikon alimman 32 038 ¥:n yläpuolelle.

Japanin taloudella menee hyvin

Copy link to section

Tuoreimmat Japanin taloustiedot osoittivat, että maalla menee odotettua paremmin. BKT kasvoi toisella vuosineljänneksellä 1,5 % eli enemmän kuin mediaaniarvio 0,8 %. Se oli kasvanut 0,9 prosenttia edellisellä neljänneksellä.

Talous kasvoi 6,0 % vertailukaudesta, mikä on odotettua 3,1 % enemmän. Kasvu johtui pääasiassa ulkoisen kysynnän kasvusta, joka nousi 1,8 %. Investoinnit ja yksityinen kulutus olivat 0,0 % ja -0,9 %.

Yksityinen kulutus laski toisella vuosineljänneksellä 0,5 % nettoviennin noustessa 1,8 %. Kasvua auttoi Japanin jenin heikkeneminen. USD/JPY-pari on hypännyt yli 14 % tammikuun alimmalta tasolta. Myös matkailu tuki taloutta.

https://www.youtube.com/watch?v=7zFMN5oEQrU&pp=ygUPSmFwYW4gYmxvb21iZXJn

Nikkei 225 -indeksillä on ollut huippusuorituksia tänä vuonna. Kobe Steelin osakkeet ovat hypänneet yli 175 % tänä vuonna. Yhtiö on menestynyt hyvin, teräksen kysyntä nousi. Lisäksi alalla on havaittavissa merkkejä yritysjärjestelyistä. Maanantaina US Steel hylkäsi Cleveland-Cliffsin sopimuksen. Se sai myös tarjouksen yksityiseltä Esmarkilta.

Muita Nikkei-indeksin parhaita menestyjiä tänä vuonna ovat Advantest, Kawasaki Kisen Kaisha, Toyota Tsusho, Mitsubishi, Marubeni ja Tokyo Electric. Kaikki nämä osakkeet ovat hypänneet yli 60 % tänä vuonna.

Toisaalta tämän vuoden huonoimmin menestyneet Nikkei 225 -indeksi ovat Nippon Telegraph & Telephone, Sumitomo Dainippon, Pacific Metals, Toho Zinc ja Olympus. Kaikki nämä osakkeet ovat laskeneet yli 20 prosenttia.

Nikkei 225 -indeksin ennuste

Copy link to section

Save

4H-kaavio osoittaa, että Nikkei-indeksi on ollut laskevassa trendissä viime viikkoina. Se oli huipussaan 24 0222 ¥ kesäkuussa ja on pudonnut noin 5 % nykyiseen 32 327 ¥. Indeksi on muodostanut sinisellä näkyvän laskevan kanavan ja värähtelee 50 jakson ja 25 jakson liukuvalla keskiarvolla.

Tästä syystä Nikkei 225 -indeksin näkymät ovat neutraalit ja nouseva harha. Yläpuolella katsottava vastustaso on ¥33 480 (korkein 1. elokuuta) ja 31 690 ¥ (3. elokuuta alin).

Save

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.