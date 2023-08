Brent-raakaöljyn hinta-analyysi: voi nousta takaisin 90 dollariin

Brent-raakaöljyn hinta vetäytyi tällä viikolla, koska huoli Kiinan taloudesta jatkuu. Hinta laski tällä viikolla 81,65 dollariin tämän kuukauden korkeimmasta 87,10 dollarista. Perääntymisestä huolimatta öljyn hinta on noussut yli 16 % tämän vuoden alimmalta tasolta.

Kiina on huolissaan hidastumisesta

Raakaöljyn ja muiden hyödykkeiden hintoja muuttaa kaksi pääasiallista asiaa. Ensinnäkin Kiinan taloudesta ollaan huolissaan. Viimeaikaiset talousluvut osoittivat, että Kiinan kehitys ei ole hyvä. Nuorisotyöttömyysaste on noussut korkeimmalle tasolle vuosikymmeniin.

Lisätiedot osoittivat, että Yhdysvaltojen teollisuustuotanto, käyttöomaisuusinvestoinnit ja vienti ovat romahtaneet viime kuukausina. Kuten kirjoitin täällä , Kiinan taloudelliset haasteet voidaan yksinkertaistaa viiteen osaan: kysyntä, irrottaminen, velka ja väestötiedot.

Kiina on tärkeä markkina-alue öljymarkkinoille, koska se on suurin kuluttaja. Vortexan tuorein raportti osoittaa, että öljyn kysyntä tälle vuodelle on saattanut olla huipussaan, vaikka maalla olevat varastot lisääntyvät. Vaikka maan kysyntä on kasvanut, suurin osa näistä ostoista on siirtynyt varastoihin.

Toinen keskeinen huolenaihe liittyy Yhdysvaltain keskuspankkiin ja Yhdysvaltain dollariindeksiin (DXY). Viimeaikaiset tiedot osoittavat, että DXY-indeksi on noussut 104 dollariin, korkeimmalle tasolle sitten tämän vuoden kesäkuun. Historiallisesti dollarilla on käänteinen suhde raakaöljyn hintoihin.

Dollari on noussut, kun sijoittajat omaksuivat riskinpoiston. Tätä näkemystä tukevat myös joukkolainojen huimat tuotot ja osakekurssien lasku.

Silti analyytikot uskovat, että raakaöljyn hinta nousee lähikuukausina. He väittävät, että kysyntä on edelleen huomattavan korkea, vaikka OPEC-jäsenten tarjonta on rajoitettua. Tuoreessa muistiinpanossa tunnettu analyytikko Amrita Sen odottaa Brentin hyppäävän 90 dollariin.

Brent-raakaöljyn hintaennuste

Päiväkaavio näyttää, että Brent-raakaöljyn hinta on laskenut viime päivinä. Tämä vetäytyminen alkoi, kun hinta saavutti tärkeän vastustustason 87,75 dollarissa. Tämä oli ratkaiseva taso, koska se oli korkein piste 12. huhtikuuta ja 24. tammikuuta. Useimmiten resurssit vetäytyvät takaisin saavutettuaan keskeisen vastuspisteen.

Päiväkaaviossa raakaöljy pysyy 50 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolella, kun taas suhteellinen vahvuusindeksi (RSI) on pudonnut neutraalin pisteen alapuolelle 50:ssä. Siksi öljyn näkymät ovat nousujohteiset, ja kellon alkuvastus on 87,75 dollaria.. Siirtyminen tämän tason yläpuolelle nostaa sen 90 dollariin.

