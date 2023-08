EUR/USD ennuste: signaali USA:n ja Saksan sekalaisten taloustietojen jälkeen

EUR/USD- valuuttakurssi hyppäsi avainvastustason yläpuolelle Yhdysvaltojen ja Saksan suhteellisen vaihtelevien taloustietojen jälkeen. Se nousi korkeimmalle tasolle 1,0911, korkeimpaan pisteeseen sitten elokuun 22. päivän.

Yhdysvaltojen ja Saksan sekatiedot

Euron ja dollarin kurssi pysyi melko hyvin Yhdysvaltojen ja Saksan viimeisimpien talouslukujen jälkeen. Saksassa tiedot osoittivat, että inflaatio pysyi itsepintaisena korkeana elokuussa, mikä aiheutti paineita Euroopan keskuspankille (EKP).

Saksan kuluttajahintaindeksi oli elokuussa 6,1 %, alempi kuin 6,2 % heinäkuussa, mutta korkeampi kuin mediaaniarvio 6,0 %. MoM-perusteella inflaatio nousi 0,4 % maakaasun hintojen palautuessa kuukauden aikana.

Nämä luvut tarkoittavat, että EKP:lla on enemmän työtä tehtävänä sen saavuttamiseksi 2,0 prosentin tavoitetasolle. Haasteena on, että koronnostojen lisääminen johtaa suhteellisen heikkoon talouteen, koska alueen likviditeetti on lähes kuivunut. Tässä kuussa julkaistut tiedot osoittivat, että rahan tarjonta on pudonnut alimmalle tasolle vuosiin.

Myös EUR/USD-pari nousi toisen heikon Yhdysvaltain datan jälkeen. ADP:n mukaan maatalouden ulkopuolisten työpaikkojen muutos putosi 312 000:sta 177 000:een. Tämä lasku oli pienempi kuin mediaaniarvio 195 000.

Heikko raportti tuli päivä sen jälkeen, kun työtilastoviraston (BLS) erillinen raportti osoitti, että avoimien työpaikkojen määrä laski heinäkuussa.

Toinen tietojoukko osoitti myös, että taloudella ei mene hyvin. Talous kasvoi toisella vuosineljänneksellä 2,1 %, mikä on vähemmän kuin aikaisempi arvio 2,4 %. Samaan aikaan maan tavarakaupan alijäämä kasvoi yli 91,1 miljardiin dollariin heinäkuussa.

EUR/USD tekninen analyysi

Tuntikaavio osoittaa, että EUR/USD-pari on ollut vahvassa nousutrendissä viime päivinä. Matkan varrella pari on muodostanut laskeutuvan kanavan, joka näkyy mustalla. Se onnistui siirtymään kanavan yläreunan yläpuolelle Yhdysvaltain heikon talousdatan jälkeen.

Lisäksi EURUSD-pari nousi Ichimoku-pilven yläpuolelle, kun taas suhteellinen voimaindeksi (RSI) nousi yliostetun tason yläpuolelle. Siksi pari todennäköisesti jatkaa nousuaan, kun sijoittajat tekevät hintansa varovaisemmassa Fedin edessä. Katsottava avaintaso on 1.1000.

