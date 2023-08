Mitä Coinbaselle seuraavaksi? USDC nähdään monipuolistajana epävarmojen markkinoiden keskellä

Coinbase (Nasdaq:COIN) ostaa osakeosuuden kryptooperaattori Circle Internet Financialista. Osana muutosta Coinbasen ja Circlen yhteisyritys, Center Consortium, suljetaan.

“Centre ei enää ole erillisenä kokonaisuutena ja Circle pysyy USDC:n liikkeeseenlaskijana, mikä tuo kaikki keskuksen hallinto- ja toimintavastuut talon sisällä”, Circlen toimitusjohtaja Jeremy Allaire ja Coinbasen toimitusjohtaja Brian Armstrong sanoivat blogiviestissä kaksi viikkoa. sitten.

Lausunnossa lisättiin, että vakaiden kolikoiden sääntelyn selkeyden kasvaessa ympäri maailmaa erillistä hallintoelintä, kuten Centeriä, ei enää tarvita. Circle ottaa täyden hallinnan USDC:n liikkeeseenlaskusta ja hallinnosta. Aiemmin Coinbasen ja Circlen vuonna 2018 perustama Center Consortium vastasi liikkeeseenlaskusta, mutta nyt Circle on ainoa USDC:n liikkeeseenlaskija.

Ilmoitus vahvisti myös, että USDC-tokeneita tukevien dollarivarantojen koroista saadut tulot jaetaan edelleen kahden yrityksen kesken, vaikka jako on nyt tasainen.

Molemmat yritykset lisäsivät, että USDC lanseerataan kuuden uuden lohkoketjun kautta. Coinbase-osake nousi 3 % uutisen johdosta. Osake oli pudonnut 30 % edellisestä kuukaudesta, vaikka se on edelleen 123 % nousussa tähän päivään mennessä.

USDC-varannot ovat hupenemassa

Copy link to section

Kaksikko toivoo, että muutos voi auttaa USDC:n tukemisessa, joka on nähnyt merkittäviä ulosvirtauksia tämän vuoden maaliskuusta lähtien. Stablecoin joutui kiinni Silicon Valley Bankin romahdukseen, ja 8 % varannoista tuki USDC-tokeneita nyt kaatuneessa pankissa. USDC menetti kiinnityksensä välikohtauksen aikana, pudoten pörsseissä niinkin alas kuin 88 senttiin, vaikka se palautui, kun Yhdysvaltain hallinto ryhtyi takaamaan talletukset SVB:lle.

Pankkikriisin lisäksi stablecoin on kärsinyt myös Yhdysvaltojen suuresta säännöstöstä ja menettäen merkittävästi valtaansa eurooppalaiselle kilpailijalle Tetherille. Koska SEC haastaa Coinbasen oikeuteen, USDC:n markkina-arvo on laskenut 40 %, mikä vastaa 17 miljardin dollarin ulosvirtausta.

Palatessaan Coinbaseen, maailman suurin julkisesti listattu pörssi toivoo, että yhteisyrityksen eliminointi auttaa sitä monipuolistamaan tulovirtaansa entisestään. Kryptomarkkinat kärsivät valtavasta volyymin laskusta koko karhumarkkinoilla viime vuonna, ja Coinbasen tulovirta putosi vastaavasti.

Vaikka kryptohinnat – ja Coinbasen osakkeet – ovat elpyneet takaisin tänä vuonna, volyymit, likviditeetti ja kiinnostus tilaan ovat edelleen sonnimarkkinoiden huipun alapuolella. Coinbase listautui pörssiin huhtikuussa 2021, vähän ennen kuin markkinat nousivat saman vuoden marraskuussa, ja pysyy 80 % ensimmäisen päivän hintansa alapuolella huolimatta tämän vuoden 122 % noususta.

Tulojen monipuolistaminen

Copy link to section

Aiemmin tässä kuussa Coinbase raportoi toisen vuosineljänneksen tuloksesta, joka tiivisti haastavan ympäristön. Huolimatta kryptotuotteiden hintojen noususta vuoden alussa, pörssin liikevaihto laski.

Pörssi pyrkii kääntämään asiat päinvastaiseksi, mitä korosti kaksi lomautuskierrosta viime vuonna. Tulos paljasti myös sen toimintakulut ovat puolittuneet vuoden takaisesta. Mitä tulee tämän viikon UDCS:ää koskevaan ilmoitukseen, on kuitenkin aiheellista huomata, että ensimmäistä kertaa Coinbasen osuus ei-kaupankäynnin liikevaihdosta oli suurempi kuin kauppapaikan.

51 % kokonaistuloista tuli liittymistä ja palveluista (335 miljoonaa dollaria). Tästä keskeinen osa on korkotuotot – kun velkasitoumus maksetaan 5 prosentin pohjoispuolella, on helppo nähdä, kuinka suurista vakaakolikoista on tullut niin tuottoisia. Tämän osoitti Tetherin toisella vuosineljänneksellä saavuttama hämmästyttävä 850 miljoonan dollarin voitto, mikä johtui sen 72,5 miljardin dollarin velkasitoumuksista.

Tämä tulojen hajauttaminen on elintärkeää Coinbaselle. Kaupankäyntivolyymit ovat olleet erittäin epävakaat ja, kuten aiemmin mainittiin, laskeneet vapaasti viimeisen kahden vuoden aikana. Kaikkien keskitettyjen pörssien volyymeja tarkasteltaessa näemme nyt tasoja, jotka viimeksi nähtiin vuonna 2020.

Coinbase perustettiin vasta vuonna 2012, ja se ratsasti Bitcoinin rehottavan volatiliteetin positiivista puolta, ja yritys kasvoi räjähdysmäisesti Bitcoinin suosion mukaisesti. Kun se julkistettiin huhtikuussa 2021, sen arvo oli lähes 100 miljardia dollaria.

Siitä lähtien se on kuitenkin kokenut Bitcoinin epävakauden pimeän puolen – kraatterihinta on pudonnut kaupankäyntivolyymiä ja vienyt COIN-osakkeet mukanaan. Tästä syystä halu yrittää hajauttaa mahdollisimman hyvin, vaikka on myös tärkeää huomata, että vakaat kolikonvarat ovat kiinteästi sidoksissa koko kryptojärjestelmän terveyteen ja sitä kautta myös Bitcoinin hintaan.

Coinbase-osakkeen hinnan piirtäminen Bitcoinia vastaan sen jälkeen, kun edellinen kelluu julkisesti, osoittaa, kuinka riippuvainen pörssi on maailman suurimman kryptovaluutan herkästä hinnasta – ja kuinka se on myös heikompi tuotto.

Nasdaqin lisääminen uudeksi vertailuarvoksi maalaa entisestään Coinbasen suorituskyvyn kauheaa luonnetta:

Mitä Coinbaselle seuraavaksi?

Copy link to section

Taistelu Coinbasesta on ollut valtavaa sen julkistamisen jälkeen. Ja vaikka yllä oleva monipuolistaminen on varovainen toimenpide, todellisuus on, että tämä on voimavara, joka on aina sidottu Bitcoiniin.

USDC-puolella se on menettänyt merkittävän aseman suurimmalle kilpailijalleen Tetherille, joka saavutti äskettäin kaikkien aikojen ennätyksen, 84 miljardia dollaria, ja omistaa hallitsevan kaksi kolmasosaa stablecoin-markkinoista. Napsauta alla olevan kaavion “toistoaikajanaa” nähdäksesi, kuinka USDC:n markkina-arvo on muuttunut suhteessa USDT:hen – jälkimmäisen markkinaosuus on kasvanut 26 % huolimatta siitä, että vakaan kolikon markkina-arvo on laskenut 18 %.

Siksi haasteita täällä on monia. Coinbasen ja Circlen välinen kumppanuus on kuitenkin järkevä molemmilta puolilta. Coinbase on ongelmistaan huolimatta edelleen yksi suurimmista pörsseistä. Varsinkin kun otetaan huomioon jatkuvat ongelmat Binancen ympärillä, sen paikka tärkeänä – ja luotettavana – ramppina on sellainen, jota voidaan hyödyntää USDC:n käytön lisäämiseksi.

Sääntely on kuitenkin tässä keskeinen tekijä. SEC haastoi Coinbasen oikeuteen kesäkuussa, ja vaikka mielipiteet ovat jakautuneet lopputuloksesta, ei voida kiistää sen lisäämää epävarmuutta ja sitä, kuinka seisminen negatiivinen lopputulos voi olla sen liiketoiminnalle. On kuitenkin sanottava, että, että viimeaikaiset myönteiset päätökset Ripple- ja Grayscale-tuomioissaan lupaavat hyvää koko teollisuudelle.

Huolimatta sääntelyyn liittyvän toivon noususta muutaman kuukauden takaisesta, Tether säilyttää etunsa olla Euroopassa ja kiertää siten monia USDC:n ja Coinbasen ympärillä kelluvia mahdollisia arvopaperihuoleja. Sillä välin EDX Markets ilmoitti käynnistävänsä uuden kryptopörssin, jota tukevat sellaiset nimet kuin Fidelity, Schwab ja Citadel Securities. Coinbasen etulyöntiasema on valtava Yhdysvalloissa, mutta siitä voi olla tulossa vähemmän yksinäinen paikka.

Mitä tulee äskettäin lanseerattuihin spot-ETF-sovelluksiin? Tämä voisi työntää pääomaa syvemmälle kryptoon ja siten tulla siunaukseksi Coinbaselle, mutta se tarjoaa myös sijoittajille uuden mahdollisuuden altistua Bitcoinille avaamatta Coinbase-tiliä. Tietysti tuntuu, että ETF:t olisivat vain nettopositiivinen koko tilalle, mutta se on syytä pitää mielessä varoituksena.

Kaiken kaikkiaan uutiset USDC:n takana olevasta uudesta rakenteesta ovat järkevä siirto. Coinbase käy kuitenkin taistelua monilla rintamilla, ja epävarmuus täällä on korkea (jopa kryptotermeillä!). Osake on ollut tulessa tähän mennessä tänä vuonna, ja jopa takaisinvedon jälkeen se on edelleen 123 % nousussa. Se saattaa jonain päivänä palata pandemian yleviin päiviin ja käydä kauppaa lähellä 100 miljardin dollarin arvoa, mutta edessä on pelottavia esteitä.

Save