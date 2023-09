Miksi Bitcoin putosi?

Bitcoin-kauppiaat valittelivat kuukausien ajan, kuinka väkivaltaisesta volatiliteetistaan tunnettu omaisuuserä oli yhtäkkiä muuttunut lähes vakaaksi kolikoksi, joka käytti kauppaa 29 000/30 000 dollarin rajoissa ja kieltäytyi perääntymästä.

He ovat saavuttaneet toiveensa viimeisen parin viikon aikana, vaikka se ei ehkä ole ollutkaan jonkun toivomaan suuntaan. Kaksi viikkoa sitten Bitcoin kärsi suurimmasta päivittäisestä laskustaan yhdeksään kuukauteen, kun FTX:n romahdus aiheutti markkinoiden pyörteen. Saman viikon perjantaina sen 7 prosentin lasku oli suurin liike kumpaankin suuntaan sitten maaliskuun alueellisen pankkikriisin. Mutta miksi?

Makropelot painavat Bitcoinia alas

Muutamat tekijät ovat saattaneet vaikuttaa Bitcoinin raivokohtaukseen, mutta kuten aina, makro oli myrskyn ytimessä.

Tuotot nousivat kaikkialla markkinoilla, mikä on tapana vahingoittaa riskiomaisuutta, kuten Bitcoinia. Yhdysvaltain pitkän aikavälin valtionvelan tuotot olivat lähellä korkeinta tasoaan sitten vuoden 2007, Yhdistyneen kuningaskunnan 10-vuotiaiden ensikotien tuotto nousi korkeimmalle tuottolleen sitten vuoden 2008, ja Saksan 10 vuoden bund saavutti korkeimman tuottonsa sitten vuoden 2011.

Joukkovelkakirjalainojen myynti johtui lisääntyneistä panoksista haukkaampaan korkopolitiikkaan kuin aiemmin oli odotettu. Tämä puolestaan oli seurausta hyvä uutinen on huono uutinen arvoitus. Lyhyesti sanottuna talous on ollut yllättävän sitkeä, minkä pitäisi olla positiivista, mutta maailmassa, jossa inflaatio on edelleen tuhoisa ongelma, keskuspankit saattavat joutua pitämään korkoja korkeammalla pidempään – tai jopa toteuttamaan lisää korotuksia.

Viime viikolla Federal Reserven pöytäkirja osoitti tämän pelon:

(Näemme) merkittäviä inflaatioriskejä, jotka saattavat edellyttää rahapolitiikan kiristämistä edelleen

Olimme varoittaneet tästä pelosta, ihmetelleet, olivatko markkinat – krypto- tai muut – menneet itsensä edellä joidenkin laskevien signaalien keskellä, mukaan lukien syvästi käänteinen tuottokäyrä, tahmea ydininflaatio, ennätyksellisen alhainen työttömyys ja nousevat palkkapaineet, kaikki jyrkkää nousua vastaan arvostuksissa jo tänä vuonna.

Joukkovelkakirjamarkkinat toimivat lopulta näiden pelkojen pohjalta, ja heikompi asema kaatoi riskivarat koko rahoitusalan. Bitcoin joutui ristituleen.

Vaikka salauksen häpeälliset romahdukset, jotka johtuvat piittaamattomasta riskinhallinnasta ja ylivelkaantumisesta, ovat epäilemättä painaneet omaisuutta merkittävästi, viimeisten kahdeksantoista kuukauden todellisuus on, että kyseessä on korkean riskin omaisuus, jonka alta on vedetty matto pois. kun maailma siirtyi tiukkaan rahapolitiikkaan.

Tässä kaaviossa olemme piirtäneet Bitcoinin hinnan 2 vuoden valtion tuottoa vastaan palaten Bitcoinin kaikkien aikojen huipulle marraskuussa 2021. Suhde on selvä (huomaa, että tuotto on piirretty käänteiselle akselille).

Muut tekijät

Kuten keskusteltiin, makro oli epäilemättä suurin pudotuksen aiheuttaja. Oli kuitenkin muita tekijöitä, jotka saattoivat vahvistaa liikettä. Kuten aina Bitcoinin kanssa, sitä on vaikea tietää, mutta siellä oli joitain hyvämaineisia teorioita.

Ensimmäinen on ilmeinen, eikä vain äskettäiseen laskuun liittyvä. Likviditeetti on äärimmäisen heikko ja tarkoittaa, että volatiliteetin palautuminen oli aina korteilla. Pörssien toimeksiantojen syvyys on erittäin matala, kun taas volyymit ovat olleet jäljessä, joten liikkeet ovat alttiita vahvistumiselle, koska hintojen siirtämiseen tarvitaan vähemmän pääomaa.

Erityisesti äskettäiseen laskuun liittyy kuitenkin joitain tapahtumia, jotka saattoivat pelotella markkinoita enemmän kuin mitä muuten olisi tapahtunut. Ensimmäinen oli raportti, jonka mukaan Elon Muskin SpaceX on saattanut myydä kaiken Bitcoinin. The Wall Street Journal raportoi, että SpaceX kirjasi Bitcoinin arvon 373 miljoonalla dollarilla sisäisiin talousasiakirjoihin vedoten, vaikka SpaceX on yksityinen ja on epäselvää, säilyttääkö yhtiö edelleen jonkin verran Bitcoinia vai myikö se kaiken.

SpaceX kirjasi omistamansa bitcoinin arvon viime vuonna ja vuonna 2021 yhteensä 373 miljoonalla dollarilla ja on myynyt kryptovaluutan Wall Street Journal

Kuitenkin, kuten jatkuvasti nähdään, tuntuu siltä, että jos tällä olisi ollut vaikutusta, se oli vain hieman rohkaisemaan jo myyviä myyjiä – aikaisempaan makrokehitykseen verrattuna tämä on vain pisara meressä.

Toinen tekijä tuntuu vertailussa yhtä merkityksettömältä, mutta uutinen Kiinan Evergranden hakeutumisesta konkurssiin on hieman monimutkaisempi. Aiemmin Kiinan suurin lainanantaja Evergrande on pitkään herättänyt huolta markkinoiden johtavasta vakaasta kolikosta Tetheristä.

Tämä johtuu Tetherin varantoja koskevasta pitkään jatkuneesta kiistasta. Vuonna 2021 julkaistu raportti paljasti, että lähes 50 prosenttia Tetherin rahoituksesta oli yritysten liikkeeseen laskemia yritystodistuksia ja vakuudettomia velkakirjoja. Kun Evergrande joutui paineen alaisena, tämä johti markkinoilla huoleen, että Tether voisi jäädä kiinni sen yritystodistusomistusten muodossa.

Yhtiö kuitenkin kiisti suoran altistumisen Evergranden velalle, vaikka Tetherin omistusosuuden tarkkoja tietoja ei julkaistu. Huolenaiheena oli, että Tetherillä oli muiden kiinalaisten instituutioiden hallussa olevia yritystodistuksia ja se olisi siten haavoittuvainen Kiinan laajemmalle taloustilanteelle ja siten Evergranden vaikeuksien seurauksille.

Loppujen lopuksi tämä pelko ei kuitenkaan ole enää niin näkyvä kuin se oli. Tether ilmoitti viime lokakuussa poistaneensa yritystodistukset kokonaan varannoistaan. Jälleen, vaikka tarina sai vetoa kryptopiireissä, se tuskin olisi liikuttanut neulaa.

Mitä seuraavaksi?

Loppujen lopuksi tämä oli uudelleenkalibrointi korkojen tulevaa kehitystä koskevien odotusten ympärille, mikä näkyy selvästi joukkovelkakirjamarkkinoiden liikkeistä. Talous on edelleen ainutlaatuisessa tilassa – tiukka rahapolitiikka, laskeva, mutta edelleen kohonnut inflaatio, samalla kun työttömyys on lähellä 50 vuoden alimmillaan.

Loppujen lopuksi Bitcoin on vain voimavara tässä suuremmassa pelissä, joka on alttiina laajemman talouden oikkuille. Kun otamme huomioon viimeaikaisen likviditeetin ja volyymit sekä historiallisen volatiliteetin, kehitys, kuten viime viikon äkillinen lasku, ei ole shokki.

Tänä vuonna epätavallinen asia on, että Bitcoinin nousu on ollut hidasta ja tasaista, sen sijaan, että se olisi täynnä piikkejä ja vetäymiä, kuten yleensä tapahtuu. Volatiliteetti on ollut uskomattoman alhainen, mutta viime viikko korosti, että Bitcoinilla ja tällä nykyisellä erittäin epätavallisella makroilmastolla on edelleen kykyä liikkua nopeasti.

