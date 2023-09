USD/RUB: Venäjän ruplan romahdus ei ole vielä ohi

USD/RUB- valuuttakurssi palasi nousevaan trendiin Venäjän ruplan myynnin noustessa jälleen voimaa. Pari nousi korkeimmilleen 96,38:aan, mikä on muutaman pisteen viime kuun alimman 91,4:n yläpuolella.

Raakaöljyn hinta nousee

Venäjän rupla on ollut viime kuukausina vahvassa laskutrendissä Ukrainan sodan jatkuessa. Ukraina syytti maanantaina Venäjää pommien pudotuksesta Natoon kuuluvaan Romaniaan.

Jos tilanne vahvistuu, se on ensimmäinen kerta, kun Venäjä pommittelee Naton jäsenmaata. On epäselvää, kuinka Romania ja sen Nato-liittolaiset suhtautuvat uusiin syytöksiin.

Toinen tärkeä uutinen oli, että Venäjä ja Turkki käyvät keskusteluja Mustanmeren laivasopimuksesta. Putin tapaa Turkin Erdoganin Moskovassa tällä viikolla.

USD/RUB-pari on noussut, kun sijoittajat hinnoittelevat Venäjän talouden heikompaan suuntaan. Samalla kun raakaöljyn hinta on noussut yli 85 dollariin tynnyriltä, Venäjällä on vaikeuksia tasapainottaa budjettiaan. Jotkut analyytikot näkevät öljyn nousevan pian 90 dollariin.

Keskeinen haaste on, että Venäjän talous on hieman syrjässä muusta maailmasta. Useimmat ulkomaiset yritykset ovat lopettaneet liiketoimintansa Venäjän kanssa pakotteiden vuoksi.

Viime viikolla julkaistut tiedot osoittivat, että Venäjän osuus liiketoiminnasta Euroopan unionin kanssa jatkoi laskuaan. EU:n alijäämä Venäjän kanssa putosi ~1,08 miljardiin dollariin kuukaudessa toisella vuosineljänneksellä.

Myös Venäjän valuuttavarannot ovat pudonneet alimmilleen vuosiin. Vaikka Venäjä ja Kiina pyrkivät käyttämään valuuttojaan kauppaan, analyytikot uskovat, että Yhdysvaltain dollarin kysyntä todennäköisesti jatkuu.

USD/RUB-kurssi on myös noussut dollarin vahvistumisen myötä. TradingView’n tiedot osoittavat, että Yhdysvaltain dollariindeksi (DXY) on noussut yli 104 dollariin ja on nyt korkeimmalla tasolla sitten tämän vuoden kesäkuun.

Dollariindeksi on noussut viime päivinä sen jälkeen, kun Yhdysvallat julkaisi sekalaisia työpaikkoja. Elokuussa talous lisäsi yli 180 000 työpaikkaa ja työttömyysaste nousi 3,8 prosenttiin.

USD/RUB tekninen analyysi

Varoitin viime artikkelissani Venäjän ruplan vahvuudesta. Tuolloin rupla nousi huimasti Venäjän hallituksen puuttuessa asiaan. Päiväkaaviossa pari on pysynyt 25 päivän ja 50 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolella.

Hinta on mustalla näkyvän nousevan trendiviivan yläpuolella. Lisäksi Awesome Oscillator on siirtynyt neutraalin pisteen yläpuolelle. MACD pysyy neutraalin pisteen yläpuolella.

Siksi USD/RUB-pari jatkaa todennäköisesti nousuaan, kun ostajat tavoittelevat tämän vuoden korkeinta 101,30:aa.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.